Warner coproducirá animación DC con Amazon: se acabó generar contenido solo para tu propia plataforma

Channing Dungey, presidenta y directora ejecutiva de Warner Bros. Television Studios ha anunciado durante el evento Content London que la compañía ha llegado a un acuerdo sin precedentes con Amazon. Afirma que el estudio está estudiando llevar sus personajes fuera de HBO Max: "HBO Max es la primera parada, pero estamos en proceso de cerrar un acuerdo con Amazon con contenido animado de DC".

Los gastos tienen la culpa. Dungey no ha especificado, según Variety, qué aplicaciones prácticas tendrá el trato, pero sí que el acuerdo lleva preparándose desde hace un par de años. Se trata de una clara reacción a la situación de crisis del streaming que aún no ha estallado, pero que las datos de audiencia están preveyendo a medio plazo (y Warner es una de las plataformas que más movimientos está haciendo para amortiguar el golpe): según la ejecutiva, las plataformas estaban "atascadas en una burbuja de gasto" a la que la pandemia ha puesto fin.

Dungey ha afirmado que "durante un tiempo se ha tenido la sensación de que si no se gastaban 10 millones de dólares por hora, no se estaba haciendo bien el trabajo". Pero añade que "no hace falta eso para hacer un gran programa y que hiciéramos las cosas de forma distinta en la pandemia lo puso de manifiesto". Es decir, hay posibilidades más allá del derroche, y Warner está decidida a explorarla.

Abriendo nuevas vías. Sin duda, y más allá de elemento de ahorro que hay en este inesperado cambio de planes de Warner, lo más interesante que suscita es un cambio en la conversación. Dungey ha aludido a la intención del nuevo CEO de Warner, David Zaslav de estar abierto a la colaboración con firmas fuera de la propia compañía.

Es un salto que diferencia a Zaslav de la vieja guardia, para la que "todo tenía que permanecer dentro de casa, no se deseaba que nada saliera fuera". Y es, sin duda, un cambio en el panorama general, donde hemos asimilado en muy poco tiempo que las producciones de Disney y Marvel van a terminar en exclusiva en Disney+, las de Netflix se pueden ver exclusivamente en la plataforma y lo que produce Warner acaba siempre en HBO Max.

Un posible cambio de perspectiva. Las preguntas que esta nueva estrategia de Warner lanza al aire son, por una parte, si Warner continuará este tímido coqueteo con la hasta ahora su rival con una política más agresiva. Dejar que las películas DC se vean en otras plataformas, por ejemplo, o coproducir sus productos más ambiciosos con otras compañías, son vías que se abren ahora que está claro que las plataformas necesitan de métodos para equilibrar los gastos con métodos tan tradicionales y rentables como la publicidad.

Por otra parte, también se abre la cuestión de si otras compañías podrían estar dispuestas a llevar a cabo operaciones similares. Sería un cambio en las reglas del juego que nos devolvería a lo que era Hollywood hasta hace muy poco: una productora podía invertir dinero en una película, pero también llegar a acuerdos con rivales para sucesivas ventanas, como puede ser la explotación en el mercado doméstico o la televisión. Desde que los formatos físicos han dejado de ser una opción rentable y las productoras tienen su propia y única plataforma a la que destinar en exclusiva su contenido, la situación parecía que había dado un giro, pero... ¿ha llevado eso a que el mercado se estreche tanto que no hay oxígeno para el beneficio?