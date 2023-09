A HBO tener series icónicas ya no le basta para tener éxito. Así que va a retransmitir partidos de la NBA

A HBO Max (ahora 'Max' a secas) no le bastaba con tener algunas de las mejores series de la historia de la televisión y disponer de un amplio catálogo de películas. La época de vacas flacas del streaming está provocando movimientos en esta industria, y HBO Max acaba de hacer uno espectacular: retransmitirá partidos de la NBA.

La NBA, en (HBO) Max, pero solo en EEUU. La plataforma de streaming ha comprado los derechos necesarios para poder retransmitir 65 partidos de la temporada regular, el All-Star y buena parte de los playoffs. Es, al menos para esa primera selección, una pequeña fracción de los partidos que se disputan durante la fase regular, que son 1.230.

¿Y en España, qué? Esta oferta se activará de momento en Estados Unidos, y eso hace que en España no podamos disfrutar de la NBA a través de Max. Seguimos no obstante pudiendo acceder a esos partidos gracias a la oferta de Movistar Plus —que retransmite un partido cada domingo, además del All-Star y los playoffs—. Este servicio lleva unas semanas disponible de forma independiente y no es necesario ser cliente de Movistar para disfrutarlo. La otra gran alternativa para ver partidos de la NBA en España es a través del llamado 'League Pass' de la NBA.

Primero gratis, luego de pago. Como indican en Deadline, el próximo cinco de octubre debutará ese nuevo formato en Estados Unidos con esas cuentas que por 10 dólares al mes en periodo promocional incluirán deportes en vivo de la mano de la plataforma Bleacher Report (B/R). Luego, a partir del 29 de febrero de 2024, tendrán que pagar 10 dólares adicionales por disfrutar de esos contenidos. El servicio de B/R se podía contratar de forma independiente, pero ahora solo se podrá disfrutar como parte de la suscripción a Max, como una especie de "Canal" opcional.

No solo NBA. En la propuesta destaca la emisión de los partidos de la NBA, pero esos suscriptores también podrán ver partidos de la NHL, la MLB y el baloncesto universitario NCAA. Habrá otros eventos deportivos como las 24 horas de Le Mans o partidos de la liga de fútbol de EEUU.

Deportes en vivo para revolucionar el streaming. HBO Max sigue así una tendencia cada vez más importante en el mundo del streaming. Las series y películas se verán ahora complementadas con emisiones deportivas. La citada Movistar Plus es un buen ejemplo, pero hay desde luego otros muchos.

Amazon Prime Video. Esta plataforma cerró en 2022 un acuerdo para retransmitir partidos de LaLiga, y en Francia posee los derechos de retransmisión de la máxima competición futbolística nacional. Antes ya experimentó con estas mismas retransmisiones en el Reino Unido, y su acuerdo con la Premier League es uno de los atractivos para suscriptores de ese país. En EEUU tienen acuerdos puntuales para retransmitir partidos de la NFL o la MLB.

Apple TV+. El servicio de streaming de Apple también ha apostado fuerte por los deportes en vivo, y posee los derechos de la NFL y de la MLS. Precisamente esta competición ha sido un interesante revulsivo para la plataforma, sobre todo gracias al acuerdo comercial al que han llegado con Messi.

Paramount Plus / SkyShowtime. De momento no parece haber movimientos en España, pero en Estados Unidos y Latinoamérica ya ha habido acuerdos en el ámbito de las retransmisiones deportivas en vivo y en directo. En EEUU por ejemplo se retransmiten partidos de la UEFA Champions League y la Europa League, de la Serie A Italiana, de la Primera División de Argentina, del Campeonato Brasileiro, de la National Women's Soccer League y de la Scottish Premiership. En ese país también hay retransmisiones de la NFL o de golf.





Netflix. La plataforma de streaming de referencia es curiosamente algo más tímida en este sentido. En la conversación con los inversores al presentar los resultados del segundo trimestre fiscal Ted Sarandos, su CEO, explicó que "creemos que podemos ofrecer a los aficionados al deporte una oferta realmente sólida en Netflix sin tener que participar en las dificultades del modelo económico de concesión de licencias deportivas en directo". Por ahora emiten documentales, pero no retransmisiones en vivo.

Eso podría cambiar. La firma prepara la emisión en vivo de un torneo de golf en noviembre en EEUU, y según The Wall Street Journal están estudiando a fondo la posibilidad de meterse en esa apuesta de la retransmisión de los deportes en vivo. Ya hicieron una oferta para la F1 que no cuajó, y si todo avanza como parece, es muy probable que Netflix acabe queriendo estar también en esta guerra.

Amenaza para los DAZN del mundo. La entrada de los grandes del streaming tradicional en este mercado es una amenaza para plataformas especializadas en retransmisiones deportivas en vivo como DAZN, Eurosport o FuboTV. Sin contar a las apuestas de futuro específicas como la apuesta de OTT de LaLiga, que lleva años en desarrollo y que ahora ofrece LaLiga+, que emite temporadas de balonmano, voleybol o petanca, además de partidos de ligas y campeonatos de fútbol como la Libertadores o la Bundesliga austriaca.

