El gran Stan Lee será el protagonista de su propia serie animada: 'The Amazing Stan'

La Comic-Con 2019 nos sigue dando gratas noticias, ya que ahora como parte del panel especial "A Celebration of Stan Lee's Life and Legacy" durante el evento en San Diego, se confirmó que el famoso creador de personajes y escritor de cómics tendrá su propia serie animada, al cual tendrá el atinado título de 'The Amazing Stan'.

Curiosamente, Marvel no está involucrada en el proyecto y todo corre a cargo de POW! Entertainment, la compañía productora de Stan Lee, y Pure Imagination Studios, quienes se encargarán de la animación.

Stan reimaginado como un niño lleno de imaginación

Durante el panel de la Comic-Con 2019 se proyectaron dos minutos de la futura serie, la cual se centra en un niño sumamente creativo y lleno de imaginación, que está basado en la personalidad de Stan Lee.

Así describieron la serie sus responsables:

"El personaje de 'The Amazing Stan' es un soñador constante, donde él y sus amigos aprenden a arriesgarse, a explorar nuevas ideas y a no darse por vencidos."

La idea de la serie fue concebida por John P. Roberts y Sanjee Gupta, de Pure Imagination Studios, quienes le presentaron la idea a Stan Lee el año pasado, antes de su fallecimiento, para que les diera su aprobación. La serie será escrita por Scott Peterson, el veterano guionista de 'Phineas y Ferb' de Disney.

John P. Roberts mencionó:

"Es un honor ayudar a continuar el legado creativo de uno de los más grandes narradores de historias que la cultura pop ha conocido, presentando una serie original de aventuras animadas con un nuevo elenco de personajes para que niños y adultos se conecten. Stan Lee convirtió sus sueños de la infancia en un universo que cuenta con superhéroes que han resonado en generaciones de todas las edades y culturas. Ahora sus millones de fans pueden esperar verle aparecer como una versión animada de su yo más joven por primera vez."

'The Amazing Stan' aún no tiene una fecha de estreno o una cadena o plataforma para su distribución, por lo que tendremos que seguir atentos ante cualquier novedad.