Un genio recreó el mítico tráiler de 'Star Wars: A New Hope' con estética anime y ahora queremos que haya película completa

Los gran mayoría de los fans de Star Wars coincidimos en algo: el Episodio V, 'The Empire Strikes Back, es la mejor película de la saga, y en segundo lugar está el Episodio IV, 'A New Hope'. A pesar de esto, el Episodio IV siempre tendrá un lugar especial en la historia al haber sido la primera película que nos introdujo a este maravilloso universo, colocando a George Lucas en un sitio también muy especial... ya lo que vino después con Disney es otra historia.

Y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, si Star Wars es lo que es, es gracias a sus fans, quienes han sabido rendirle homenaje a través de los años, no sólo viendo sus películas, sino consumiendo sus productos y creando cosas a partir de cero como muestra de admiración y respeto. De aquí se desprenden los fanfilms, esas piezas creadas por fans basadas en el universo de Star Wars que muchas veces han sido verdaderas obras de arte.

Hoy tenemos un nuevo ejemplo de ello, ya que un fan recreó el tráiler de 'Star Wars: A New Hope' para darle un aspecto de anime con resultados maravillosos.

"Star Wars, animotion trailer"

El responsable de esto se llama Dmitry Grozov, conocido bajo el seudónimo de 'Ahriman', quien vive San Petersburgo, Rusia, y que desde hace varios años se ha dedicado a recrear escenas e imágenes de famosas películas de la cultura pop, así como videojuegos, para darles un nuevo diseño que asemeja la famosa estética japonesa.

Entre sus trabajos más destacados está una adaptación de varias escenas de la película 'The Fifth Element', de hecho mucho de su trabajo está disponible ya sea en su perfil en Instagram o en su página web. De igual forma tiene su canal de YouTube, donde no suele subir mucho contenido, pero cuando lo hace hace que la espera haya valido la pena.

Su más reciente vídeo, del que se nos anticipó su llegada hace poco más de un mes con un misterioso teaser, se trata del tráiler de 'Star Wars: 'A New Hope' con estética anime, una transformación que nadie esperaba, porque ofrece una visión completamente distinta a algo que muchos conocemos.

El tráiler dura apenas dos minutos, pero detrás hay casi un año de trabajo, donde tuvo que conseguir quien hiciera los diálogos en japonés, además de estudiar varias de las escenas para hacer la animación en digital.

El vídeo ha recibido muy buenos comentarios en redes sociales, donde la mayoría de las personas le piden que adapte la película completa bajo esta estética, ya que sin duda es aire fresco para la franquicia que ahora mismo no la está pasando del todo bien en manos de Disney.