Estos son todos los tráilers exclusivos que nos ha dejado la Super Bowl de 2020

La Super Bowl no defrauda: es el evento deportivo más importante del año en Estados Unidos, pero también el lugar en el que, en los intermedios, podemos echar un vistazo a los anuncios más lujosos, creativos y con más estrellas invitadas de la temporada. Los trailers de cine no son una excepción, y muchas productoras esperan al evento para mostrar las primeras imágenes de sus estrenos más esperados.

Este año no ha sido una excepción, y Disney nos muestra las primeras imágenes de sus dos bombazos destinados a su plataforma Disney+: 'Wandavision' y 'The Falcon and Winter Soldier'. Franquicias robustas como Minions, James Bond o 'Fast & Furious' también han aprovechado el evento para enseñarnos qué esperar de ellas. Estos son los grandes trailers de este año en la Super Bowl.

Bob Esponja: Un héroe al rescate

Snoop Dogg y Keanu Reeves son solo dos de las estrellas invitadas que desvela este frenético trailer de la película que propone un afortunado cambio de estética para Bob Esponja y sus amigos. Ya lo vimos antes de la celebración de la Super Bowl, pero nunca es bastante.

Disney+

Treinta segundos le bastan a Disney+ para poner los dientes largos con sus dos estrenos Marvel de este año, 'Wandavision' y 'The Falcon and Winter Soldier', a los que se suma 'Loki', prevista para 2021. Entre las imágenes más comentadas del trailer están las de la esperadísima y lujosa sitcom del combo androide y Vengadora, y donde podemos ver el traje tradicional de la heroína y un estilo camp e irónico que ya estamos deseando ver concretado.

El hombre invisible

Pese a que el plan de tramar un Universo Oscuro con los monstruos de la Universal acabó frustrándose, Universal no desfallece y sigue proponiendo remakes de algunos de sus monstruos clásicos. 'El hombre invisible' pone en este caso el foco en el personaje de una de sus víctimas, interpretada por Elizabeth Moss ('El cuento de la criada').

Fast & Furious 9

Aunque el trailer ya se había estrenado a bombo y platillo el viernes, vale la pena volver a zambullirse en este castillo de fuegos artificiales que es la nueva entrega de las peripecias de Toretto y los suyos, donde no hay ni The Rock ni Statham, pero que sí tiene coches haciendo el Tarzán, regresos inesperados e inverosímiles, un villano interpretado por John Cena y mucha familia. Muchísima.

Hunters

Una de las apuestas más potentes del año para Amazon Prime Video es esta historia de un grupo de cazadores de nazis que operan en una Nueva York en los años setenta donde se planea el ascenso del IV Reich. Que su estreno sea inminente en la plataforma no quita para que Amazon haya querido darnos un último sorbito de esta serie protagonizada por Al Pacino.

Un lugar tranquilo 2

El nuevo trailer de la secuela de la singular película de terror silencioso de John Krasinski garantiza la continuación de las desventuras de la familia superviviente de la primera parte. Pero también una estructura de flashbacks que nos desvela que volveremos a ver al personaje del propio Krasinski y, quizás, unas cuantas explicaciones al origen de la invasión.

Minions: The Rise of Gru

La franquicia Minion no parece desgastarse ni un pelo, y 'The Rise of Gru' nos plantea el choque entre el spin-off 'Los minions' y la saga original de 'Gru: Mi villano favorito'. En esta ocasión, Gru es un chaval -imaginamos que bien dispuesto a conquistar el mundo cuando crezca- que se topa con el ejército de personajillos amarillos en busca de un amo a quien obedecer.

Mulan

El 27 de marzo está a la vuelta de la esquina, y Disney enseña ya todas sus armas con la versión con actores, realista y dramática, de 'Mulan'. La última de las adaptaciones de sus clásicos tiene artes marciales y aventura, y en la Super Bowl, con este trailer, alguna imagen inédita.

Sin tiempo para morir

Otro teaser trepidante que nos da un sorbito de lo que será el último Bond con Daniel Craig como protagonista. Los nostálgicos darán un salto con la imagen en acción del mítico Aston Martin.

Sonic: La película

En un spot claramente orientado al público de la Super Bowl, Sonic extrae unas cuantas declaraciones de las estrellas del deporte (y la velocidad) Michael Thomas de los New Orleans Saints, Christian McCaffrey de los Carolina Panthers, la olímpica Allyson Felix, y el piloto de NASCAR Kyle Busch. Ah, y vemos a Sonic convertido en una devastadora bola peluda azul.

Top Gun: Maverick

Apenas cuarenta segundos bastan a esta secuela del clásico ochentero de Tom Cruise para devolvernos a las sensaciones del vertiginosas que plasmó Tony Scott en su primera entrega. Más espectacular y con unas secuencias de vuelo que quitan el hipo, estamos ante una entrega en las que Cruise tendrá que enfrentarse a los fantasmas del pasado en su nuevo trabajo como instructor de novatos.

Viuda Negra

Último avance de la primera película post-Endgame de Marvel. Con un tono nostálgico y ligero, la Vengadora protagoniza una película que desvela sus orígenes como agente soviética y viene cargada de acción y humor.