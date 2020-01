Disney+ aterriza en la guerra del streaming: qué armas tiene para luchar en un mercado tan saturado (Despeja la X, 1x79)

Aunque la fecha estaba más o menos clara, y del precio se sospechaba que se acercaría muchísimo al que ha acabado siendo anunciado, el adelanto de una semana con respecto al lanzamiento previsto ha vuelto a poner a Disney+, la plataforma de difusión de contenidos de Marvel, en la conversación sobre la inevitable guerra del streaming que se avecina en 2020. Es el momento de hacernos algunas preguntas sobre qué ofrece Disney+ y qué aporta a un panorama que empieza a parecer saturado.

Disney + llega el 24 de marzo a la mayoría de los países de Europa, al muy competitivo precio de 6,99 euros. Con un catálogo de bombazos prácticamente incomparable al de sus rivales (tiene a bordo franquicias tan poderosas como Marvel, Pixar, Star Wars, la propia animación Disney y National Geographic, en muchos casos con contenido especial para la plataforma como 'The Mandalorian' o 'WandaVision'), la llegada de Disney+ fuerza a sus competidoras a tomar medidas y, quizás, a segmentar sus catálogos y a forzar su especialización.

En Xataka estamos siguiendo muy de cerca cada paso que da Disney+ y qué perspectivas hay de qué cambie las reglas de juego con su precio y su apisonadora de grandes títulos. Hemos hablado de todo ello en un episodio de Despeja la X en el que participamos María González, directora de Xataka (@kyravms) y un servidor, John Tones (@johntones), editor en Xataka. La producción corre como siempre a cargo de Santi Araújo (@santiaraujo).

Disney+: ¿Alternativa real o más de lo mismo?

Un vistazo superficial puede hacer pensar que Disney+ es, sencillamente, una nueva plataforma de streaming con un catálogo, eso sí, absolutamente propio. Nos hemos asomado a su app, que lleva en funcionamiento en Estados Unidos desde otoño del año pasado, y aparentemente no hay muchas diferencias con la forma de presentar su producto de Netflix o HBO: acceso directo a las grandes marcas abanderadas de la casa y las típicas opciones de favoritos, éxitos y visionados a medias.

Pero Disney+ es más que eso, y en Despeja la X te contamos por qué. Para empezar, este es no es el negocio principal de Disney. Ni siquiera las películas lo son, así que a la compañía no le preocupa no tener tanta audiencia ni ingresos por suscripciones como, por ejemplo, sí puede interesar a Netflix, que tiene ahí su principal vía de recursos. Disney+ es una vía más de negocio, una forma de revalorizar sus franquicias y producciones que ya han sido sobradamente explotadas en otros canales.

Esta llegada, además, obliga a sus competidoras a reconsiderar sus posiciones: HBO y Amazon Prime llevan un tiempo planteano un catálogo cada vez más variado y con más aceptación, que puede plantar cara al gigante aparentemente imbatible, Netflix. Y en España hay unos cuantos servicios más, como Movistar o Netflix, que no están en disposición de hacer frente a la multitentacular Disney, pero que son un buen reflejo de la fragmentación del mercado.

Y aún hay cosas por llegar. Universal y su Peacock, la renovada HBO Max, la no del todo bien recibida Apple TV+... nuevos competidores que posiblemente diversifiquen hasta casi el infinito la oferta, lo que nos lleva también a preguntarnos si hay posibilidades de que el mercado se autosabotee. ¿Estamos llegando a tal punto de saturación que puede hacer que los espectadores comiencen nuevas prácticas de entrada y salida en los servicios que a la larga les resulten perjudiciales?

