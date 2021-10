Espectacular trailer de 'Uncharted': así de fielmente replica los videojuegos el Nathan Drake de Tom Holland

Después de una filtración de parte del trailer, Sony ha hecho público el primer avance completo de la adaptación de las peripecias de Tom Holland dando vida a Nathan Drake, el sosías de Indiana Jones favorito de los aficionados a los videojuegos. Y otra cosa no, pero tras las dudas iniciales acerca de si Holland tendría o no un aspecto demasiado juvenil para encarnar a Drake, lo que está claro es que Sony ha puesto toda la carne en el asador para que la película replique algunas de las escenas más populares de la saga.

El ejemplo más claro está en la caída desde un avión en vuelo con toda la carga que lleva en la bodega incluida, y que replica punto por punto una secuencia similar de 'Uncharted 3'. El trailer también muestra el anillo de Sir Francis Drake con la inscripción Sic Parvis Magna, lo que hace pensar en un argumento que a grandes rasgos será una precuela de lo visto en los videojuegos, contando cómo se conocieron Sully y Nathan. Y finalmente, una fecha de estreno: 22 de febrero de 2022.

Naughty Dog de carne y hueso

Aunque obviamente es pronto para anticipar si este 'Uncharted' logrará replicar el trepidante ritmo, la espectacularidad de los escenarios y el sentido del humor del original, todo parece estar en su sitio. Desde la pose vacilona del héroe a sus tira y afloja con Sully, pasando por una trama que incluye barcos con tesoros y bandas de ladrones de alcance internacional.

Esta aventura protagonizada por Tom Holland, Mark Wahlberg y Antonio Banderas y dirigida por Ruben Fleischer ('Venom') no es la única futura adaptación de un videojuego de Naughty Dog que tenemos en perspectiva, aunque es cierto que esta se ha preparado durante años con múltiples cambios en su equipo y reparto. La otra que está por llegar es la también esperadísima y de momento muy misteriosa versión de 'The Last of Us' que prepara HBO, y que también llegará en 2022.