La emotiva escena eliminada de 'Avengers: Endgame' que hubiera convertido las salas de cines en ríos de lagrimas

SPOILERS, SPOILERS, SPOILERS. Por si no ha quedado claro, este post contiene SPOILERS de 'Avengers: Endgame', así que si son de aquellos que aún no ven la película y no se quieren enterar de la trama, lo mejor es que dejen de leer ahora mismo.

'Avengers: Endgame' lo consiguió, se convirtió en la película más taquillera de la historia tras superar a 'Avatar', así que lo siguiente en el plan de Marvel y Disney es vender Blu-Rays, millones de ser posible. Por ello preparan una estrategia que sin duda hará caer a los fans y uno que otro despistado gracias al material adicional que incluirá esta versión.

Y ya tenemos la primera prueba de ello. Hoy USA Today publicó en exclusiva una de la escenas que fue eliminada de la edición final de la cinta que llegó a los cines, una escena sumamente emotiva que sin duda hubiera sacado más de una lagrima a varios en plena función.

Un homenaje a Tony Stark tras su sacrificio

We have an EXCLUSIVE @Avengers deleted scene from #Endgame that gives fans a heroic must-see moment

Según explican los hermanos Russo, está escena estaba pensada para rendir homenaje a Tony Stark tras su sacrificio. Mencionan que se trata de imágenes que conmovieron a muchas personas, tanto en el plató como posteriormente. Además, aseguran que fue muy complicado de filmar por todo lo que representaba.

Al final decidieron eliminar la escena y darle mayor peso a la del funeral, que se grabó posteriormente, ya que en caso de haber dejado ambas temen que hubiera sido repetitivo. Además, la escena original era sumamente oscura y silenciosa, un imagen que al final decidieron no dejar, porque después de todo habían ganado la batalla.

"Es una escena hermosa con actuaciones conmovedoras, pero la filmamos antes del funeral de Tony Stark. La escena del funeral se convirtió en una reflexión más resonante y emocional sobre la muerte de Tony para nosotros."

Otro elemento que se destaca de esta escena, es la presencia de Gamora, la cual es la única que no rinde homenaje a Iron Man y abandona el lugar, dejando abierta la posibilidad de volverla a ver en 'Guadians of the Galaxy Vol. 3' (algo que sabemos que así será). Aquí hay que recordar que la versión de Gamora que vemos aquí no conoce a Tony Stark, por lo que es más que justificada su reacción.

También hay 'bloopers' de 'Avengers: Endgame'

Para pasar un poco el trago amargo de la escena eliminada, también se han dado a conocer algunos 'bloopers' (o tomas falsas) de la filmación de 'Avengers: Endgame', esto como parte de los anuncios del próximo lanzamiento del Blu-Ray de la cinta.

La versión digital de 'Avengers: Endgame' saldrá a la venta este 30 de julio, mientras que el Blu-ray y DVD saldrán hasta el 13 de agosto. Todas estas versiones incluirán seis escenas eliminadas, 'bloopers', un documental de cómo se filmó la película y hasta un homenaje a Stan Lee.