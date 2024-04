'Dune 2' tiene pistas sobre por dónde pasa el futuro de las salas de cine: el 22% de su recaudación ha sido en IMAX

Cada vez, Hollywood le debe más a IMAX. Lo dejó bien claro Emma Thomas, productora de 'Oppenheimer', cuando en su agradecimiento por el galardón a Mejor película, afirmó "quiero dar las gracias a Rich Gelfond de Imax y a todos los demás de IMAX por creer en esta película cuando quizás no tenía mucho sentido hacerlo". Gekfond se ha convertido, sin duda, en uno de los nombres clave para entender el Hollywood actual.

IMAX bate records. En el podcast The Town, Rich Gelfond daba una cifra vertiginosa: el 22% de la recaudación de 'Dune: Parte dos', es decir, de 669 millones de dólares, se recaudó en formato IMAX. Pero lo asombroso es que solo un 1% de las pantallas en las que se proyecta la película cubren este formato (solo hay 1.700 pantallas IMAX en el mundo, 417 de ellas en EE.UU.). Contrastes como estos son los que han llevado a IMAX a batir su propio record de taquilla: en 2023 superaba su marca con 1.060 millones de dólares recaudados, abanderados por la propia 'Oppenheimer'.

Otros grandes formatos. IMAX es un formato propietario (que se rueda en cámaras propias), pero los últimos meses ha visto un boom inesperado de lo que los norteamericanos llaman PLF (premium large format), que son las pantallas de tamaño gigante y mejor calidad de sonido: el XD de Cinemark, el RDX de Regal o el 4DX, que incluye efectos como agua, viento, butacas móviles, etc. El PLF se ha convertido en clave para los grandes estrenos: 'Oppenheimer' recaudó el 48% de su taquilla de su primer fin de semana en estos formatos, 'Misión: Imposible - Sentencia mortal. Parte Uno' el 42%, 'Indiana Jones y el Dial del Destino' el 37% y 'Fast & Furious X' el 32%.

El efecto Warner. La major, que está encadenando desde 'Barbie' una racha de éxitos absolutamente espectacular gracias a películas como 'Wonka', 'Dune: Parte dos' o 'Godzilla y Kong', debe también sin duda parte de este éxito a IMAX. Por ejemplo, el 48% de la recaudación de esta última en EE.UU. ha sido en este formato, lo que explica, como cuenta The Hollywood Reporter, que recaudara mucho más de lo esperado en su país de origen. Algo curioso sucedió también con 'Dune: Parte dos': arrancó lentamente, lo que hizo temer por un pinchazo en taquilla, pero en realidad sucedía que la gente estaba esperando para verla en IMAX. De momento lleva 134 millones de dólares recaudados solo en ese formato.

Cruise vs. Nolan. Para que nos hagamos una idea del poder que está acumulando la marca IMAX, solo hay que remontarse al cabreo que cogió Tom Cruise cuando vio que 'Oppenheimer' estaba copando todas las pantallas IMAX y su última 'Misión: Imposible' quedaba relegada a las salas sobrantes. Cruise no podía hacer nada: al haber rodado con cámaras IMAX, Nolan tenía preferencia durante sus tres semanas iniciales, y Cruise tuvo que abandonar el formato después de una semana (esa espectacular semana inicial que mencionábamos más arriba). Todo este trajín pudo ser una de las causas de su relativamente decepcionante recaudación a medio plazo, y desde luego es una de las causas, según contaba Gelfond en The Town, de que el actor y Chris McQuarrie estén trabajando mano a mano con IMAX para que el tema no se repita.

IMAX, con los indies. 'Joker 2' no es exactamente una producción indie con sus 200 millones de dólares de presupuesto, pero tampoco es la típica película que asociaríamos con la espectacularidad propia de los estrenos en el formato. Pues Gelfond asegura que algunas escenas de 'Joker 2' se han rodado en IMAX. Todo el mundo quiere subirse a este carro. Uno de los últimos casos: 'Civil War', la película que ha mandado a A24 a la primera fila de las productoras de Hollywood y que ha liderado la taquilla esta semana en Estados Unidos con más de 25 millones recaudados, debe sin duda estos sorprendentes resultados (el 16% del total ha sido en cines IMAX) a que el formato se ha convertido en un actor imprescindible en el panorama de la exhibición en Estados Unidos.

