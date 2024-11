El caos era uno de los mayores riesgos de RTVE con Broncano. La entrevista a Jorge Martín demuestra que es su mejor arma

Sin entrar en más valoraciones, podemos decir que esta ha sido una semana clave para 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'. Después del terremoto que desataron las declaraciones de Broncano el jueves pasado, denunciando prácticas poco éticas del programa de Pablo Motos para pisarles la visita del piloto de Moto GP Jorge Martín, y tras una respuesta igualmente polémica de Pablo Motos, la semana ha culminado por todo lo alto: 'La Revuelta' ha emitido la entrevista con Jorge Martín. Pero por supuesto, y esto empieza a ser clave en la delantera en audiencias que está cogiendo Broncano, ha habido espacio para la sorpresa.

El found footage de Broncano. Uno de los primeros objetos de polémica en torno a la visita de Martín al programa de Broncano estaba en si la entrevista había sido grabada y no emitida, algo sobre lo que había ciertas dudas y que luego 'La Resistencia' acabó admitiendo, dejando que se diera por sentado que esa grabación se emitiría más adelante. El volantazo que dio el programa de TVE este jueves 29, solo un día después de que Martín pasara por 'El Hormiguero', fue tremendo: Martín centró el programa pero con una entrevista completamente nueva, renunciándose así a un material que estaba parcialmente caduco, porque había sido grabado antes de la polémica.

De primero de simbología. Esta nueva entrevista tiene un doble propósito. Por una parte no dejar pasar la oportunidad de sacar el tema de marras con su invitado. El piloto apareció con una herida en el ojo y Broncano ironizó con la posibilidad de que le hubieran agredido en 'El Hormiguero' para que no fuera a TVE. Al contrario que Motos un día antes, que tardó en abordar el tema y lo hizo con sobreentendidos, Broncano abrió diciendo que "En una semana has sido campeón del mundo, invitado en televisión, cortina de humo, rehén..." Pero hay otra razón para la presencia de Martín: 24 horas después de su paso por 'El Hormiguero', Broncano demuestra que no tiene miedo a romper una regla no escrita de la actualidad televisiva. Eso de que el que llega el segundo pierde ya no vale.

En efecto, ha ganado. En este cuarto día de la semana de choque entre Motos y Broncano, 'La Revuelta' ha vuelto a arrasar en audiencia. Le ha sacado nada menos que 3,4 puntos de ventaja en la franja de coincidencia de ambos programas.

La Revuelta (audiencia media de la noche): 16.7% de share y 2.266.000 espectadores

El Hormiguero (audiencia media de la noche): 15.2% de share y 1.984.000 espectadores

La Revuelta (audiencia en franja de estricta coincidencia): 17.3% de share y 2.359.000 espectadores

El Hormiguero (audiencia en franja de estricta coincidencia): 13.9% de share y 1.906.000 espectadores

Es la forma más efectiva de desactivar el discurso de sus rivales: el de Broncano es que 'El Hormiguero' no solo ha tenido un comportamiento poco ético, sino que no le ha servido de nada, porque lo que importa no es el invitado, sino la calidad del programa en sí. Y Broncano se encarga de reforzar esa idea de otras maneras.





Chaos reigns. Cuando llegó a TVE, el clima caótico que reinaba en 'La Resistencia' podía preocupar a los espectadores (y los directivos) de TVE, pero tal y como detectamos desde el primer momento, se ha convertido en una de las bazas del programa. Virajes hacia lo imprevisto como el súbito protagonismo momentáneo, en dos programas, de esos Statler y Waldorf de Levante que son Detective Murciano y Zorrorífico, son la prueba de la enorme cintura del programa de Broncano. Lo imprevisible ya es parte nuclear del programa, desde los detalles nimios hasta decisiones tan esenciales como el invitado que todos y nadie a la vez se esperaban.

Cabecera | RTVE

En Xataka | Llevábamos años convencidos de que "los jóvenes no ven la televisión". Broncano y 'La revuelta' están demostrando lo contrario