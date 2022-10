Cambio en 'The Witcher': Henry Cavill anuncia su salida de la serie y le pasa el relevo a Liam Hemsworth

Octubre se despide con sorpresa —y de las de calado— para los seguidores de 'The Witcher'. El actor Henry Cavill acaba de desvelar que no seguirá encarnando a Geralt de Rivia más allá de la tercera temporada, ya rodada. El anuncio deja dos noticias valiosas: la primera, la salida de la figura más importante del plantel de la serie; la segunda, irremediablemente eclipsada por la anterior, es la confirmación tácita de que habrá una cuarta temporada.

No es la única sorpresa del fin de semana para los seguidores de 'The Witcher'.

La revelación de Cavill ha llegado acompañada de la respuesta a la gran incógnita que abre su salida: ¿Quién tomará su relevo como protagonista de 'The Witcher'? La respuesta la ha dado el propio Cavill. Su sustituto será Liam Hemsworth, el intérprete australiano conocido, entre otros papeles, por la saga de 'Los Juegos del Hambre'.

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras. Por desgracia, dejaré mi medallón y espadas en la cuarta temporada. En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco”, ha señalado el actor británico en su perfil de Instagram: “Como sucede con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que he pasado encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam”.

“Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad maravillosa, disfruta buceando y viendo lo que puedes encontrar”, abunda Cavill, quien insiste en los matices y la “fascinación” que acompaña a Geralt de Rivia.

Lo que no ha aclarado Cavill es cuál es la razón que le ha llevado a dejar 'The Witcher', si bien el anuncio llega poco después que se haya confirmado su regreso como Superman al Universo Extendido de DC.

Fue también el propio Cavill quien colgó un vídeo en su cuenta de Instagram hace solo unos días en el que revelaba que volverá a encarnar al Hombre de Acero y muestra además, a modo de adelanto y para abrir apetito, la nueva versión del traje que lucirá Superman.

Quien también se ha pronunciado es Hemsworth, fan, asegura, de 'The Witcher'. “Henry Cavill ha sido un Geralt increíble y me siento honrado de que me ceda las riendas y me permita coger las espadas del Lobo Blanco para el siguiente capítulo de su aventura”.

“Henry, he sido un fan tuyo durante años y me ha inspirado lo que has aportado a este querido personaje —abunda—. Puede que tenga que llenar unas botas muy grandes, peor estoy emocionado de entrar en el mundo de 'The Witcher'”.