Aparecen los dos primeros teasers de la séptima temporada de Juego de Tronos

Después de que se confirmara que la séptima temporada de Juego de Tronos se retrasaba para el verano de este año, hoy finalmente tenemos los primeros vídeos que nos preparan para lo que veremos en junio próximo.

Se trata de dos pequeños teasers de apenas unos segundos de duración que sirven para crear expectativa y que los espectadores no olviden que "The Winter is Coming".

El primer vídeo fue lanzado durante el fin de semana por HBO en los Estados Unidos, algo que tomó por sorpresa a todo el mundo. En él, podemos ver un acercamiento a la espada Oathkeeper, la famosa espada forjada en acero valyrio.

El segundo vídeo apareció hoy, nuevamente en HBO de Estados Unidos, y aquí se nos presenta a la reina Cersei Lannister en lo que parece ser una escena detrás de cámaras, quien esta siendo maquillada en una misteriosa silla de madera y no en el trono de hierro.

Es curioso que HBO no haya publicado aún estos vídeos en sus canales oficiales, ya que hasta el momento sólo podemos verlos gracias a usuarios que hicieron las capturas directo de sus televisores.

Aún no hay fecha definitiva para el estreno de la séptima de temporada, de igual forma se desconoce si esta temporada será de sólo siete episodios como se había dicho en un inicio, o al final se ampliará a 10 como se mencionaba en los últimos rumores.

