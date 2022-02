Amazon se alía con los productores de 'Sonic' para adaptar más videojuegos para la pequeña pantalla

Amazon sigue apostando por nutrir su plataforma de vídeo bajo demanda, Prime Vídeo, con nuevo contenido original. El gigante de internet ha dado un paso en este sentido al firmar un acuerdo con dj2 Entertainment, la productora encargada de adaptar juegos como 'Sonic' y 'Tomb Raider' a la pantalla chica.

Según Deadline, el acuerdo dará lugar a la creación de contenido basado en franquicias de videojuegos, que llegará en exclusiva a Prime Vídeo. De momento se desconoce cuáles serán las propiedades intelectuales (IPs) elegidas para este proyecto. Tampoco hay detalles sobre si se tratará de sries, películas o ambas.

Amazon, en busca de controlar las adaptaciones de videojuegos

En pleno auge de las adaptaciones de videojuegos, con 'Uncharted', 'Halo' y 'Bioshock' en camino, por mencionar algunos ejemplos, Amazon decide asociarse con una experimentada compañía del sector. DJ2 ha trabajado en llevar a la pantalla chica franquicias como 'Sonic' y 'Tomb Raider'.

Pero la productora también está trabajando en otras adaptaciones, como 'Life is Strange', 'It Takes Two' y 'Disco Elysium'. Es decir, se trata de una compañía con cierto recorrido en el mundo de las adaptaciones. Ahora Amazon utilizará su experiencia para fortalecer Prime Vídeo con nuevos contenidos.

“El equipo de dj2 ha creído durante mucho tiempo que los videojuegos algún día servirían como fuente de material increíble para las historias contadas en la televisión y el cine”, dijo Dmitri M. Johnson, director ejecutivo y fundador de dj2 tras el anuncio de asociación con Amazon.ç

“Las posibilidades son infinitas para lo que podemos crear juntos para nuestras audiencias globales”, dice Nick Pepper, jefe de contenido creativo de estudio de Amazon Studios. Como mencionamos arriba, de momento, los detalles son escasos. Ahora solo resta esperar para ir viendo la evolución del proyecto.