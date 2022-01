El primer trailer de la serie de 'Halo' promete una adaptación fiel y deja en el aire la duda de cuándo la veremos en España

Una recreación absolutamente fiel del aspecto del Jefe Maestro y de la ambientación de los juegos es la gran promesa de esta serie que cuenta con la producción ejecutiva de Steven Spielberg y que al fin desvela sus primeras imágenes en movimiento y su fecha de estreno: 24 de marzo. Eso será en Estados Unidos y en Paramount+, plataforma que no ha llegado aún a prácticamente toda Europa (aunque hay promesas).

Pablo Schreiber será el encargado de dar vida al Jefe Maestro, acompañado de secundarios como Natascha McElhone, Charlie Murphy o Yerin Ha, en una serie tras la que están Kyle Killen ('Lone Star') y Steven Kane ('The Closer'). No son los primeros en ocuparse de la franquicia de Microsoft: ya en 2005 se intentó producir una película que escribió Alex Garland y donde estuvieron implicados nombres como Peter Jackson, Neill Blomkamp o Guillermo del Toro. La serie lleva en proyecto desde 2013 y después de innumerables baches parece que llegará a buen puerto en marzo.

¿Cómo y cuándo la veremos?

Es complicado conjeturar cuándo y cómo se verá esta serie en España. A diferencia de Latinoamérica, Paramount+ no existe aún la mayor parte de Europa (sí en los países nórdicos, donde está disponible desde el relanzamiento de la plataforma hace ahora un año). No hay fechas concretas, pero está previsto que la plataforma llegue al resto de Europa a principios de 2022 bajo el nombre de SkyShowtime pero no hay datos acerca de en qué condiciones ni de qué modo, si tendrá versión web o habrá que acceder a ella a través de operadores.

Las series de Paramount+ que han llegado a España lo han hecho en plataformas diversas: 'Star Trek: Discovery' empezó en Netflix pero ha sido recientemente retirada de la plataforma; 'Star Trek: Lower Decks' y 'Picard' están en Prime Video; 'The Good Fight' se reparte entre Prime Video y Movistar, y parte de 'Evil' está solo en esta última. Es complicado, pues, vaticinar dónde veremos al Jefe Maestro y Cortana convertirse en la última línea de defensa terrestre, aunque lo deseable sería que Paramount+ aprovechara esta esperada producción para hacer un desembarco definitivo en Europa con SkyShowtime. Las fechas, desde luego, se han alineado y marzo es un mes perfecto