Paramount+ lanza su servicio de streaming con series y revivals, acortando ventanas de exhibición y una incógnita: cuándo llega a España

En una reunión con los inversores, el conglomerado norteamericano ViacomCBS ha presentado su estrategia de creación de un ambicioso ecosistema de servicios que cuajará con el lanzamiento de Paramount+ el próximo 4 de marzo en EEUU y 18 países de América Latina y Canadá. El 25 de marzo llegará a los países nórdicos y a Australia a finales de año. El proyecto exhibe marcas tan populares como Comedy Central, CBS, MTV, Nickelodeon o Paramount Pictures, y se aprovechará de lanzamientos previos como Pluto TV para combinar servicios lineales gratuitos con otros de tipo premium.

Por desgracia aún es pronto para predecir cuándo llegará a España el servicio (por lo que prevén de aquí a finales de año, es dudoso que lo tengamos antes de 2022), pero lo cierto es que la perspectiva es muy jugosa en términos de contenidos: 5000 horas de material que Bob Bakish, President y Chief Executive Officer define como "todo lo que los consumidores adoran, en un solo lugar: deportes en directo, noticias y una “montaña” de entretenimiento". Las cifras facilitadas por Paramount alcanzan los 30.000 episodios de series, 2.500 películas y 1.000 eventos deportivos en directo, además de noticias 24 horas.

Pero hay más: Paramount planea estrenar en la plataforma, entre 30 y 45 días después su paso por cines, películas previstas para 2021 como 'Mission: Impossible 7', 'Top Gun: Maverick' y 'A Quiet Place 2'. Se trata de un nuevo golpe en la mesa al estilo de la decisión de Warner de estrenar simultáneamente en salas y en HBO Max durante este año, y que deja claro que, independientemente de las circunstancias generadas por la pandemia, las propias productoras quieren quedarse con parte de los beneficios que hasta ahora se repartían entre los exhibidores.

De hecho, al estilo de Warner, muchas producciones llegarán directamente a Paramount+: es el caso de la secuela de 'Paranormal Activity', la precuela de 'Pet Sematary' o la también fantástica 'The In Between'. Se sumarán así al tremendo catálogo de clásicos de los que dispone la compañía: 'Pulp Fiction', las franquicias de 'Mission Impossible', 'Star Trek', 'Transformers' o 'Tortugas Ninja', 'Ghost' o 'La Guerra de los Mundos' son solo algunas de ellas. Algunas de ellas, como la mencionada película de Tarantino o 'Shakespeare in Love', proceden de que Paramount compró parte de la indie Miramax.

Un catálogo de 5000 horas lleno de nostalgia

Entre los títulos originales que exhibe la plataforma están las ya anunciadas series inspiradas en 'Halo' o 'The Man Who Fell to Earth', y otras como 'Mayor of Kingstown', 'Guilty Party' o 'The Offer'. Viacom también ha anunciado que Paramount+ será la forma de acceder a Showtime fuera de Estados Unidos, que cuenta con series como 'Your Honor' o 'Fuga de Dannemora', que aquí han llegado en distintas plataformas. También destacan contenidos infantiles de la mano de Nickelodeon, 'Bob Esponja' y 'Dora la Exploradora' en cabeza.

Por supuesto, no faltarán otras propiedades de MTV que ahora mismo estamos viendo por Pluto TV, como 'Jersey Shore' y la amplia panoplia de realities derivados por todo el mundo, o 'Catfish'. También se han mencionado un par de producciones propias de ViacomCBS International Studios para el mercado latino: el esperado thriller sobrenatural 'Los enviados', coproducido por el oscarizado Juan José Campanella y protagonizado por Miguel Ángel Silvestre, y la dramedia 'Cecilia'.

Es precisamente en Nickelodeon donde se están desarrollando un puñado de series y películas que pueden servirnos para entender parte de la estrategia de Paramount+. Para el canal infantil se producirán remakes o derivados de franquicias muy potentes: la precuela de 'Bob Esponja' titulada 'Kamp Koral'; una nueva versión de la ya mítica 'Rugrats', en formato CGI y apelando a la nostalgia millennial; y una nueva serie de 'Star Trek', para público joven y titulada 'Prodigy'. A todas ellas se suma la película de 'La patrulla canina', que se verá en Nickelodeon en exclusiva tras su paso por salas en agosto.

Paramount+ hace un uso de su extensísimo catálogo, similar al que hemos podido ver que hace Disney con Star y el abundante catálogo de Fox, tanto en lo que respecta a películas como a series. Gracias a franquicias tan potentes como 'Mission Impossible' y 'Star Trek', de las que no sería raro que se empezaran a producir secuelas y spin-offs a mayor velocidad, la nostalgia está servida, y catálogos de marcas como Showtime y CBS están ahí para ser explotados.

No hay que olvidar que Showtime es también el hogar de la mencionada 'Dexter', de 'Weeds', 'Penny Dreadful', 'Californication' y el arranque de 'Stargate SG-1'. Y el catálogo clásico de CBS es sencillamente inabarcable: 'Sensación de vivir', 'Cheers', 'Frasier', 'I love Lucy', 'Vacaciones en el mar', 'McGyver', 'The Twilight Zone' o 'Twin Peaks', por citar solo unas pocas bombas nostálgicas. El poder del revival, y Paramount+ parece dispuesto a usarlo.