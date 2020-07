13 series similares a 'Dark' para ver si te ha gustado el fenómeno de Netflix

'Dark', la serie original de Netflix ha terminado en su temporada 3, logrando convertirse en uno de los fenómenos globales de la plataforma más sorprendentes. Desde Alemania, y en alemán, explora conceptos de viajes en el tiempo tejiendo una trama tremendamente compleja que da vueltas sobre la cita de Einstein, "La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión tercamente persistente".

'Dark' va de niños que desaparecen y son encontrados muertos en un pequeño pueblo con una planta nuclear y una cueva abandonada. Se explora el linaje de cuatro familias que sirven como pivotes de la historia y su complicado circuito de viajes en el tiempo entre 1953, 1986, 2019 y 2052, pasado, presente y futuro interconectados que bailan como condenados en un bucle sin fin de tonos siniestros y sombríos que beben de muchas influencias.

Muchos ya han visto 'Dark' completa y, tras el gran final, puede que estén buscando algunas series que compartan su ADN y hagan justicia a su estilo y tono tratando temas similares: de ciencia ficción, misterio, desapariciones extrañas y, por supuesto, bucles y viajes en el tiempo. En esta lista te damos algunas ideas para pasar el duelo por el final de la serie de Netflix.

'Doctor Who' (2005-)

Entre las muchas tramas y distintos episodios que podemos encontrar en 'Doctor Who' hay casi de todo. Es una serie de ciencia ficción infinita en la que seguramente muchos fans de 'Dark' encontrarán interés, pese a que su tono es muy diferente, ya que probablemente no hay una serie más mítica sobre viajes en el tiempo. En episodios como el aclamado 'Blink', hay una narración no lineal que conecta con lo momentos más confusos de la intrincada serie de Netflix.

Disponible en: Amazon Prime

El Perfume (Parfum, 2018)

Uno de los factores por los que mucho público ha encontrado exótica 'Dark' es su procedencia y flema alemana. Esta otra miniserie original de Netflix comparte origen y está inspirado en la película y novela del mismo nombre de Patrick Süskind, pero, en su versión seriada, ‘El Perfume‘ sigue el esquema de nuevos thrillers criminales, con la aparición del cuerpo de una mujer brutalmente asesinada con sus glándulas olfativas eliminadas. La estructura y los flashbacks confusos recuerdan mucho a los de 'Dark', y como esta, es conveniente verla con lápiz y papel.

Disponible en: Netflix

12 monos (12 Monkeys, 2015-2018)

Si la película '12 monos' (12 monkeys, 1995) es una de las inspiraciones de 'Dark' en su realismo sucio y tono de drama algo nihilista, la adaptación de la película del canal Syfy parece delinear la forma en la que las tramas se entrelazan en la serie alemana, desde el romance prohibido a través del tiempo y su narración en bucle y no lineal que acaba con uno de los finales más satisfactorios de la ficción televisiva reciente.

Continuum (2012-2015)

'Continuum' es una serie de ciencia ficción que, como 'Dark' aborda la dualidad del bien y el mal adentrándose en sus tonos de gris, en ella una agente de la ley en un futura distópico corporativo viaja a través del tiempo desde 2077 hasta 2012 y empiezan los problemas para cambiar el futuro y volver a su tiempo.

A lo largo de cuatro temporadas, la serie explora cómo los cambios del pasado afectan el futuro, con elementos comunes a la ficción de Netflix, como la creación de diferentes líneas de tiempo y la aparición de viajeros del tiempo perdidos. Junto a esta, otra infravalorada de viajes en el tiempo es 'Travellers' (2016-2018).

Disponible en: Movistar+

Twin Peaks (1990-2017)

La obra magna de David Lynch y Mark Frost ha dejado huella en casi cualquier serie de misterio posterior por lo que no es difícil seguir su influencia en 'Dark', puesto que tenemos el hallazgo de un cuerpo en un pueblo en donde sus habitantes ocultan secretos mientras hay eventos sobrenaturales, fantásticos o de ciencia ficción. Pasión reconocida de Baran bo Odar y Jantje Friese,'Twin Peaks' fue un fenómeno de los 90 que ha acabado generando una reciente tercera temporada que consiguió volver a dar la vuelta el concepto de ficción televisiva.

No disponible en ninguna plataforma, disponible en formato físico en: Amazon

Fringe (2008- 2013)

Al igual que 'Dark', 'Fringe' incorpora a su trama realidades espejo con versiones alternativas de algunos personajes y también explora la compleja mecánica de los viajes en el tiempo. Durante cinco temporadas sigue a una agente del FBI junto a un científico loco y su hijo mientras investigan fenómenos inexplicables en los que la ciencia siempre tiene algo que decir. Pese a que empieza con una estructura episódica, sus arcos de temporada van profundizando cada vez más en la existencia del universo paralelo.

Disponible formato físico en Amazon y en compra digital en: Microsoft

'Stranger Things' (2016-)

Pese a que cuando 'Dark' se puso en marcha demostró que no había muchos parecidos, cuando apareció en Netflix se recibió como una prima alemana de 'Stranger Things'. El hecho de ser una serie original de la misma plataforma y tener un punto de partida con niño desaparecido y escenarios de los 80 bastó para relacionarlas. Y aunque han demostrado ser dos animales muy diferentes, ambas tienen pueblos pequeños con sucesos sobrenaturales, ciencia ficción y terror, por lo que a nadie que le guste una debería perderse la otra.

Disponible en: Netflix

Glitch (2015-2019)

Esta serie australiana invierte el punto de partida de la mayoría de series de misterio. En vez de desapariciones extrañas, hay un inexplicable regreso a la vida de siete personas que habían fallecido recientemente, pero no son zombies sino que gozan de tan buena salud como las personas normales. El quiz es entender por qué sucede, ya que los siete están conectados de alguna manera y buscan encontrar una verdad en la que están implicada la ciencia ficción y, como 'Dark' tiene un tono enigmático y oscuro.

Disponible en: Netflix

The OA (2016-2019)

Una joven que había desaparecido durante 7 años, regresa repentinamente, y se niega a hablar sobre lo que le sucedió durante todos esos años. 'The OA' es otro misterio de ciencia ficción adulta y seria que interconecta el drama en su desarrollo lento, que va estableciendo una situación extraña con giros que no se ven venir. La búsqueda de otras personas desaparecidas atrapadas en otra dimensión le da un toque 'Dark' ineludible y no es una mala opción dentro de Netflix para engancharse a otro enigma fantástico.

Disponible en: Netflix

'Expediente X' (1993-)

Aunque 'Dark' tiene una aleta de colores y tono más similar a 'Millenium' (1996-1999), la creación de Chris Carter que influenció a los creadores de la serie de Netflix fue 'Expediente X' (X-Files, 1993-), por cómo afrontaba los misterios sobrenaturales, con un ojo en la ciencia y otro en el terror y el fantástico puro. Además, el reciente revival de la serie con los ya legendarios agentes Mulder y Scully ha hecho que repasar la serie sea casi obligado para entender cómo se plantea el género en televisión hoy en día.

Disponible en: Amazon Prime

Chernobyl (2019)

Gran parte de lo relacionado con la central nuclear en Widen, no solo el accidente sino las muchas tramas que suceden en las oficinas e instalaciones y el posterior dibujo de un invierno nuclear del apocalipsis que plantea 'Dark' tienen mucho en común con el desastre real de Chernóbil, algo que en Alemania no solo no se toma a broma sino que marca mucho de su flujo económico en torno a las renovables. Además, la serie de HBO tiene un planteamiento y una puesta en escena lindante con la ciencia ficción, casi de foma más acentuada que la ficción de Netflix.

Disponible en: HBO

The Missing (2014- 2016)

Una de las mejores series europeas de la década pasada y, probablemente con parte de culpa en el tono oscuro y lóbrego de 'Dark', con la que comparte el punto de partida con la desaparición de un niño en Francia, cuando se encontraba de viaje por el país con su familia y el hecho de, pese a no tener elementos fantásticos, está contada en dos momentos del tiempo, el pasado y el presente, ocho años después de los eventos. Su segunda temporada es aún mejor.

Disponible en: Amazon Prime

Counterpart (2017-2019)

'Dark' implementó sus tramas de viajes en el tiempo con realidades alternativas, por lo que si te quedaste con ganas de más exploraciones de universos múltiples, 'Counterpart' es tu serie. Solo duró dos temporadas pero su propuesta de ciencia ficción y espionaje entre dos mundos que se reflejan y están conectados por un cruce secreto en Berlín ha ido ganando seguidores pese a ser cancelada. Dos versiones de los mismos personajes, drama existencial sobre la naturaleza humana y cómo nuestras vidas pueden ser cambiadas por nuestras elecciones son otros de los temas en común con el fenómeno de Netflix.

Disponible en: HBO