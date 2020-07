13 series míticas de televisión que puedes ver en Netflix, HBO, Amazon y otras plataformas de streaming

El estreno de 'Expediente X' al completo este 7 de julio es solo la punta del iceberg: llevamos unas semanas en las que las distintas plataformas de streaming reestrenan sin descanso series que han hecho historia de la televisión. Es un buen momento para recuperar clásicos que se te escaparon en su día o revisitar aquellas que te hicieron disfrutar. Que no todo en tu dieta tiene por qué ser lo último de lo último.

Por otra parte... ¿qué hemos considerado aquí "mítico"? Reconocemos que es un concepto sumamente elástico, y muchas de nuestras propuestas de esta lista las encontraréis no lo suficientemente dignas de semejante calificativo. Hemos escogido series que tienen como mínimo unos cuantos años (los suficientes para saber si su éxito fue una moda pasajera o algo merecido de verdad), que han impactado de un modo u otro en el medio televisivo (es decir, que más allá de su aceptación han sido influyentes) y cuya calidad está fuera de toda duda.

Así que déjate de veleidades contemporáneas. Esta lista rebosa series míticas de verdad. Y puedes verlas hoy mismo en la amplia oferta de streaming a tu disposición.

'Historias para no dormir' (1966-1982)

Pocas series merecen el calificativo de míticas dentro de la singular historia del fantástico español como 'Historias para no dormir' de Chicho Ibáñez Serrador, una breve pero muy influyente colección de historias de suspense y terror con 'Alfred Hitchcock presenta' como obvio referente. Pese a sus parcos presupuestos, sus sensacionales interpretaciones (a menudo del inolvidable Narciso Ibáñez Menta) y su tono teatral la hacen imprescindible. Son solo 29 episodios, incluidos 4 en color rodados en 1982.

'Star Trek' (1966-1969)

Si quieres subir a bordo de la Enterprise, nada como la serie original de 'Star Trek'. Solo tres temporadas que en su día no fueron precisamente un bombazo de audiencia, pero que el tiempo ha colocado en su justo lugar como una de las aventuras de ciencia-ficción más influyentes del medio. Todo lo que ha hecho famosa a la franquicia está aquí, desde los mensajes conciliadores y muy avanzados para su tiempo al delicioso tono camp y apacible de las aventuras. Y si quieres más, tienes el resto de la franquicia al completo en Netflix, de 'La nueva generación' a la reciente e interesante 'Discovery'.

'Seinfeld' (1989-1998)

Para muchos espectadores, la mejor y más influyente sitcom de todos los tiempos, y con toda razón: esta serie "acerca de nada", como fue popularmente conocida -aunque Jerry Seinfeld y Larry David, sus cocreadores, no están del todo de acuerdo con la frase que ellos mismos acuñaron-, es a la vez tremendamente atrevida. Rompió las normas no escritas del género, se rio de los ridículos arcos argumentales de aprendizaje y redención y fue monstruosamente relevante gracias a su cuarteto de protagonistas, tan cercanos como extravagantes.

'Los Simpson' (1989-)

Es significativo que la serie más longeva y que, sin duda, más ha calado en la cultura pop de la historia, sea de animación (una parte de la producción televisiva que, por desgracia, no hemos podido traer demasiado a esta lista, debido al maltrato que la animación clásica sufre en nuestras plataformas). Pero su impacto es innegable: conocemos a sus personajes como si viviéramos con ellos (a veces incluso a secundarios muy oscuros) y sus tramas, frases y tópicos ("Los Simpson lo predijeron") se han convertido en parte indisociable de nuestras vidas.

'Expediente X' (1993-2018)

Ciencia-ficción conspiranoica de primera calidad que marcó la televisión de los noventa y que se vio prolongada en múltiples vías: una temporada con Robert Patrick sustituyendo a David Duchovny que no estuvo nada mal, un par de películas y dos temporadas muy recientes y que están incluidas en la propuesta de Amazon. Pero la serie nuclear y original sigue siendo la mejor, con una de las mejores químicas entre protagonistas opuestos jamás vistas en televisión, y una estructura a medio camino entre el culebrón sobrenatural y el monster of the week absolutamente adictiva.

'Friends' (1994-2004)

Quizás, en cierto sentido, el reverso luminoso de la demoledora 'Seinfeld': una sitcom que cumplía todas las normas del libro de estilo del género y que, gracias a eso, se convirtió en una de las producciones más célebres de todos los tiempos. Sus fans se siguen contando por millones y sus episodios se citan y revisitan una y otra vez, hasta el punto de haber generado interés por un millonario reencuentro entre los personajes que, durante una decada, fascinaron a espectadores de todo el mundo.

'Los Soprano' (1999-2007)

De entre todas las series que simbolizan el despegue de la consideración de HBO como génesis de la nueva edad de oro de la televisión (aunque series buenas, para un público sofisticado y con contenidos solo para adultos se venían haciendo desde... bueno, desde siempre), posiblemente dos brillan con igual magnitud: la sensacional y complejísima 'The Wire' y 'Los Soprano'. Esta historia, no carente de ironía y ternura, sobre un mafioso de Nueva Jersey que empieza a recibir ayuda profesional cuando su estresante trabajo le provoca ataques de ansiedad, abre una nueva era, si no en la creación de las series, sí en la recepción del público. Un genuino e indiscutible clásico moderno

'24' (2001-2014)

Sin apenas fanfarria ha llegado a Netflix esta serie que marcó las ficciones televisivas con su trepidante y maravillosamente inverosímil concepto de mostrar la acción en tiempo real. Cada temporada tiene 24 episodios y muestran un horrible día de trabajo, un jueves cualquiera para Jack Bauer (Kiefer Sutherland), agente del FBI especializado en contraterrorismo que se verá sumergido en secuestros presidenciales, complots con armas químicas, ciberataques y muchas otras amenazas para el mundo libre. La tanda de temporadas de Netflix incluye la última, mucho más reciente y menos vista.

'Los Serrano' (2003-2008)

Ríete si quieres, pero 'Los Serrano' y su monumental éxito es parte de la historia de las ficciones en español, y un fresco delirante a ratos de lo que era la sociedad española en los apacibles inicios de siglo XXI. Las dinámicas de Antonio Resines y Jesús Bonilla, trascendiendo completamente sus papeles y dejando que sus personalidades reales empapen los personajes, son ya Historia de España. Y si quieres más, Amazon tiene series españolas clásicas para parar un tren: 'Verano azul', 'Un paso adelante', '7 vidas' o 'Cuéntame', entre muchas otras.

'Battlestar Galactica' (2003-2010)

Multipremiada y excepcional serie de ciencia-ficción "seria", que se adelantó al tratamiento que el género recibe hoy en televisión. Se basa en una divertidísima (y muy célebre en España en su día) serie de los setenta que, por desgracia, no esta disponible en streaming, y cuenta el enfrentamiento en unas colonias de una galaxia lejana entre humanos y una raza de androides rebeldes llamados Cylons. Tras un devastador ataque de éstos, la población humana es diezmada y la Battlestar Galactica es el único navío de guerra superviviente.

'Lost' (2004-2010)

Te podrá gustar más o menos, pero es justo reconocer que 'Lost' lo cambió todo. Transformó cómo los espectadores nos enfrentábamos a las series y cómo comentábamos en internet episodio a episodio. Algo no especialmente nuevo porque series culebroneras y que jugaban con el suspense siempre ha habido, pero que 'Lost' convirtió en un evento semanal hermanando a millones de espectadores a través de la red, de una forma que luego solo han repetido eventos como 'Juego de tronos'. Su historia de un grupo de personas atrapadas en una isla no concluyó de la mejor manera, pero sus aciertos son míticos e innegables.

'Mad Men' (2007-2015)

Reciente pero ya con la categoría de clásico moderno bien merecida gracias a su extraordinaria calidad: cuenta las peripecias del mujeriego Don Draper (Jon Hamm), mente creativa de una agencia de publicidad neoyorquina. Pero, en realidad, la serie propone más bien un extraordinario retrato de las costumbres sociales y, sobre todo, las dinámicas entre hombres y mujeres en los Estados Unidos de los sesenta y los setenta. Una ficción extraordinaria para el retrato de un mundo que a veces parece mentira.

'Breaking Bad' (2008-2013)

Quizás la serie más reciente que ha adquirido la calificación de "mítica", puede que porque la iba ganando según sus estupefactos espectadores se iban dando cuenta de que no estaban presenciando las peripecias de un antihéroe sino la demoledora génesis de un villano. Bryan Cranston ganó cuatro Emmys por su impresionante composición de un profesor de química que decide comenzar a facturar y distribuir droga cuando descubre que tiene cáncer, y su impacto ha sido tan grande que, a menudo, cualquier serie anterior nos parece anticuada.

