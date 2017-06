¿Te parece Netflix inabarcable? Pues aquí tienes 23 series que no están en ningún SVOD español y deberían

Si sigues al Gallo de Netflix en Twitter, serás consciente de la cantidad ingente de series, pelis y documentales que la plataforma de vídeo bajo demanda en suscripción (SVOD a partir de ahora) estrena cada día. El resto de SVOD que operan en nuestro país no tienen tal voracidad para el estreno para también van formando un catálogo bien apañado, que **puede llegar a sobrepasarnos a veces.

Sin embargo, si nos centramos en las series, seguramente el contenido estrella entre los usuarios a día de hoy, queda mucho material a disposición de las actuales plataformas... o de nuevas por venir. Especialmente si hablamos de contenido "clásico" de hace más de una década.

Como ejercicio de demostración hemos elegido 23 series de todo tipo de pelaje que no están en ningún servicio SVOD español (Netflix, Prime Video, HBO España, Wuaki Selection, Filmin, Movistar+, Mitele, Atresplayer y RTVE A La Carta) y que deberían estarlo. Además metemos cada una en el catálogo que creemos más adecuado para ella. Venga que se nos hace de noche.

Disclaimer: no he incluido series de networks de la temporada 2016/17 que hayan sido emitidas por canales de pago en España porque seguramente al empezar la nueva temporada se liberarán y las veremos en alguna plataforma... y porque son casi todas muy malas. Eso también.

El Ala Oeste de la Casa Blanca

País: USA

Año de inicio: 1999

Temporadas: 7

Como diría Héctor del Mar: Aaron Sorkin más Aaron Sorkin que nunca en esta mítica serie política emitida durante siete gloriosas temporadas en la NBC. Sorkin, que dejó la serie tras la cuarta temporada, imagino al presidente de los Estados Unidos perfecto: Joshia Barlett, un Nobel de Economía integro, compasivo y con un peculiar sentido del humor al que dio vida de forma impecable Martin Sheen.

En vistas del presidente que tienen ahora mismo en los Estados Unidos, el inefable Donald Trump, incapaz de escribir un tuit correctamente, 'El ala oeste de la Casa Blanca' se hace más necesaria hoy que nunca.

¿Dónde encajaría?: cualquier plataforma debería matar por tener una serie del prestigio de esta (estuvo en Yomvi Play antes de la compra del Plus por Telefónica) pero quizás su sitio fuera Netflix para servir de reverso luminoso de 'House of Cards' y los Underwood.

Veronica Mars

País: USA

Año: 2004

Temporadas: 3 (+ 1 película)

¿Quién mató a Lily Kane? Eso es lo que tratará de descubrir su mejor amiga, la detective adolescente Veronica Mars, mientras vamos descubriendo la cara oculta de Neptune, California, la ciudad sin clase media. Un teen noir primoroso en sus dos primeras temporadas, con tramas adictivas, secundarios inspirados, mucha ironía y una protagonista perfectamente dibujada e interpretada por Kristen Bell.

Un must see de la gloriosa cosecha del 2004 ('Lost', 'House', 'Mujeres Desesperadas'...) bastante olvidado a día de hoy al que no le vendría mal aparecer en el catálogo de algún VOD.

¿Dónde encajaría?: A bote pronto en Netflix pero tampoco quedaría mal en Movistar+ junto a 'Riverdale', 'Twin Peaks' o 'House of Lies', la siguiente serie que protagonizó Bell.

Oz

País: USA

Año: 1997

Temporadas: 6

Sorprendentemente en HBO España no están todas las series de HBO. Algunas, como 'Deadwood' están en Movistar+. Otras, mayormente aquellas anteriores a 'Los Soprano' como 'Historias de la Cripta', 'El Show de Larry Sanders' (que es un programa de ficción, no un talk show "real") u 'Oz' no están en ningún catálogo. Y lo del drama carcelario de Tom Fontana es realmente sangrante. Una serie pionera que merece su sitio en los días del streaming.

¿Dónde encajaría?: HBO España trae 'OZ' ya, cagontó.

The L Word

País: USA

Año: 2004

Temporadas: 6

El catálogo de la otra grande del cable premium americano, Showtime, se lo reparten en España Netflix y, sobre todo, Movistar+. Sin embargo, aún así, hay series que no están disponibles, tanto novedades como 'Roadies' como más clásicas como 'Nurse Jackie' o la que nos ocupa: 'The L World'. Este drama de temática lesbiana y espíritu provocador se propuso dar visibilidad en la ficción a la comunidad lesbiana como había hecho 'Queer as Folk' (otra notable ausencia) con la gay masculina y a bien que lo consiguió durante sus 6 temporadas.

¿Dónde encajaría?: Imaginamos que en algún momento la terminará poniendo Movistar+ pero si no, Netflix, siempre gay friendly (a pesar de lo de 'Sense 8') sería un lugar bastante apropiado.

Mad Dogs

País: USA

Año: 2015

Temporadas: 1

Nop, Prime Video España tampoco tiene todo el catálogo de Amazon. Faltan, sobre todo, las primeras a las que la compañía de Jeff Bezos dio luz verde por 2014 y 2015, como es el caso de 'Mad Dogs', un remake de una serie inglesa de vacaciones, amistad masculina, violencia y corrupción de la mano de Shawn Ryan. Sólo duró una temporada pero no estaría mal poder catarla. Ir a Belice tampoco estaría mal, claro.

¿Dónde encajaría?: Estaría mal otra cosa que no fuera Prime Video aunque en su momento la emitió en España Movistar+.

Raquel busca su sitio

País: España

Año: 2000

Temporadas: 1

En el apartado de series del servicio A la Carta de RTVE puedes encontrar casi todo su catálogo. Decenas, cientos incluso, de series desde los inicios de la televisión española hasta estrenos recientes. Pero alguna falta imperdonable hay como, por ejemplo, 'Raquel busca su sitio'.

Esta serie, de tan sólo una temporada emitida a principios de siglo y centrada en una oficina municipal de servicios sociales, sirvió de trampolín a Leonor Watling y es de lo mejorcito que ha parido la ficción televisiva nacional nunca aunque hoy esté completamente olvidada. Hace unos años fue repuesta en Cosmo e incluso llegó a estar un tiempo online pero bien se merece su hueco en el mundo del streaming.

¿Dónde encajaría?: No sabemos la razón de su ausencia pero entendemos que finalmente RTVE la incluirá de nuevo en su catálogo.

Mofli, el último Koala

País: España

Año: 1986

Temporadas: 1

Pero si hablamos de ausencias en el catálogo online de RTVE, los dibus se llevan la palma: de 'Los Trotamúsicos' a 'Los Fruitis' pasando por 'Delfy y sus amigos' o, por encima de todas, 'Mofli, el último koala'.

La serie del simpático koala lo tiene todo: mensaje ecologista, personajes delirantes, una sintonía extremadamente pegadiza y tan sólo 13 episodios. Es justo y necesario que las nuevas generaciones puedan verla y aprender de ella sin tener que recurrir a ripeos de calidad ínfima.

¿Dónde encajaría?: Si RTVE no se decide, no quedaría mal en Filmin, que tiene una sección Kids muy apañada (¡tienen el Sherlock Holmes de Miyazaki!)

Parks & Recreation

País: USA

Año: 2000

Temporadas: 7

Los locos personajes alrededor del Departamento de Parques y Recreo de Pawnee, Indiana son unos desconocidos de forma oficial en España (extraoficialmente es otra cosa bien distinta). Parecía que la proliferación de los SVODs a raíz de la llegada de Netflix acabaría con la condición de inédita de 'Parks and Recreation' pero de momento naranjas de la china. Toda una injusticia a la que se debería poner remedio con la mayor brevedad. Los disparates protagonizados por Leslie Knope, Ron Swanson y demás sospechosos habituales en la comedia de culto de la NBC bien lo merecen.

¿Dónde encajaría?: Pues quizás en Netflix junto a 'Master of None', la nueva serie de Aziz Ansari después de la cancelación de Parks en 2015.

Sweet/Vicious

País: USA

Año: 2016

Temporadas: 1



Otra inédita, aunque esta mucho más reciente (aunque cancelada también de todas formas), es 'Sweet/Vicious', una comedia negra que denuncia la cruda realidad de las violaciones y agresiones sexuales en los campus universitarios estadounidenses (al igual que la tercera temporada de 'Veronica Mars', por cierto) de la mano de Jules y Ophelia: estudiantes de día, vigilantes enmascaradas de noche en busca de dar su merecido a agresores sexuales.

Una buena venganza en clave feminista que no ha tenido mucha suerte en la MTV a pesar de sus buenas críticas y que, como decíamos, todavía no se ha visto en España.

¿Dónde encajaría?: No quedaría mal en Netflix junto a 'Por trece razones' o 'Crazyhead'.

SS-GB

País: Inglaterra

Año: 2017

Temporadas: miniserie

Si faltan series americanas, ¿qué decir de series de otros países? De las últimas series inglesas quizás la ausencia más sangrante sea la de 'SS-GB', algo así como un 'The Man in the High Castle' a lo british: una ucronía donde el Eje ganó la Segunda Guerra Mundial y los nazis campan a sus anchas por Londres.

Gran reparto, muy buenas críticas... y muchas ganas de verla, que esta la tengo pendiente. A ver si la trae alguien pronto.

¿Dónde encajaría?: En Filmin, que tiene un catálogo muy apañado de series inglesas, tanto clásicas como los últimos hits de BBC, ITV o Channel 4.

Corrupción en Miami

País: USA

Año: 1984

Temporadas: 5

Se recuerda de 'Corrupción en Miami' las chaquetas con camiseta y mocasines de Don Johnson, los cochazos, los colores y el barco con el cocodrilo. Pero la serie de Michael Mann fue la primera serie moderna: rodada casi enteramente en exteriores con cámaras de cine, con reparto de primera línea y especial cuidado con la música. Y dramática, muy dramática.

Crockett, Tubbs y el resto de agentes de la Brigada de Antivicio del condado de Miami-Dade se merecen que una nueva generación de espectadores los conozcan e idolatren.

¿Dónde encajaría?: Quizás en Prime Video junto a su equivalente californiano, feísta y noventero: 'The Shield'.

Xena: la princesa guerrera

País: Nueva Zelanda

Año: 1995

Temporadas: 6

En España no se ha estrenado todavía pero en el resto del mundo 'Wonder Woman' está siendo un importante pelotazo. Buen momento para rescatar otras heroínas badass como Xena. El icónico personaje interpretado por Lucy Lawless era la protagonista titular del mayor éxito de entre las series producidas por Sam Raimi en Nueva Zelanda a pesar de ser un spin-off de 'Hércules: los viajes legendarios'.

Secundarios memorables (Calisto, Ares, Autolycus...), mucha acción y muy poca vergüenza eran las claves de una serie que nunca debería caer en el olvido.

¿Dónde encajaría?: A pesar de no provenir de DC, no quedaría mal en el catálogo de HBO España junto a las coloridas series de la DC-CW.

Alias

País: USA

Año: 2001

Temporadas: 5

Otra heroína muy badass era sin duda Sydney Bristow, la protagonista de 'Alias', el spy-fy de don J.J. Abrams antes de coronarse con 'Lost'. Acción por un tubo, querencia absoluta por el cliffhanger (¡ese final de la temporada 2!) y las conspiraciones locas (¿alguien ha dicho Rambaldi?), maravillosos malvados con múltiples aristas y un piloto directamente perfecto. Tan sólo bajaba la nota una quinta temporada en la que caminaron mucho sobre el alambre y se terminaron cayendo un par de veces.

Una de las mejores series de acción y espionaje de la decada pasada con una gran Jennifer Garner (lástima que no se terminara convirtiendo en la estrella que parecía destinada). Digna de ser recuperada.

¿Dónde encajaría?: Probablemente en Netflix junto a 'Lost' y otras series de espías como 'Homeland', 'London Spy' o la descacharrante 'Archer'.

El inquilino

La gran obra maestra incomprendida de la ficción televisiva española. Que no, que es broma, ¡ni con un palo! Corramos un tupido velo y hagamos como que esto no ha pasado.

Batman: la serie animada

País: USA

Año: 1992

Temporadas: 4 (y 3 películas)

Posiblemente la mejor serie animada basada en personajes de cómic americano de la historia. Paul Dini demuestra su maestría en la animación mientras adapta algunas de las mejores historias del Caballero Oscuro de Gotham, crea a Harley Quinn (a día de hoy uno de los personajes más importantes de DC) y da vida junto al mismísimo Mark Hamill a uno de los mejores Joker ever. Un clásico básico.

¿Dónde encajaría?: En HBO España ya tienen las series de DC de la CW y alguna animada como 'DC Super Hero Girls'.

Frasier

País: USA

Año: 1993

Temporadas: 11

Las grandes comedias de los 80 y 90 están muy poco representadas en las plataformas de SVOD españolas. Ni 'Cheers' ni 'Juzgado de Guardia' ni 'Matrimonio con Hijos' ni 'Will y Grace' (aunque con su vuelta en unos meses imagino que esto puede cambiar)... pero sobre todo resulta imperdonable la ausencia de 'Frasier'.

Spin-off de 'Cheers' centrado en la vuelta a Seattle del doctor y locutor Frasier Crane y su complicada y genial familia, lo petó durante 11 legendarias temporadas. 39 Emmys. ¡39!

¿Dónde encajaría?: Pues en Prime Video, que ya tiene a 'Seinfeld', quedaría de lujo.

Spaced

País: Inglaterra

Año: 1999

Temporadas: 2

Seguimos con comedias aunque ahora con toque british y algo hooligan. Antes de la trilogía del Cornetto, Edgar Wright y Simon Pegg ya habían juntado sus caminos en 'Spaced', una delirante comedia donde dos losers veinteañeros, Tim y Daisy, se hace pasar por pareja para poder alquilar un cochambroso apartamento.

Absurda y meta como pocas, debe tener su sitio en el maremagnum del streaming.

¿Dónde encajaría?: 'Lovesick', 'The I.T. Crowd'... está claro que Netflix es su sitio.

7 Vidas

País: España

Año: 1999

Temporadas: 15

Más comedia, ahora made in Spain. '7 Vidas' es mucho más que la serie madre de 'Aida' (mucho más chabacana e inferior) o la que lanzó a Javier Cámara. Claramente tuvo sus altibajos (la temporada con el hermano catalán de Paco) pero las collejas de Sole (leyenda Amparo Baró) son un clásico ineludible de la ficción española y hay que recetarlas con relativa frecuencia.

¿Dónde encajaría?: Lo suyo es que la metan en algún momento en Mitele, ¿no Mediaset? Y ya de paso 'Periodistas'. Grasias de antebraso.

La Dimensión Desconocida

País: USA

Año: 1959

Temporadas: 5

Pero vayamos a un clásico de los de verdad, a 1959, a 'La Dimensión Desconocida' o 'The Twilight Zone' que diría un guiri. La serie de Rod Serling (además de crearla y presentarla escribió casi 100 capítulos) es la antología por antonomasia y la madre putativa de casi toda la ciencia ficción, fantasía y terror que se ha hecho desde entonces. ¿No dan ganas de poder verla tranquilamente este verano desde tu dispositivo preferido? Pues debería.

¿Dónde encajaría?: Pues mismamente en Netflix junto a la 'Star Trek' original, por ejemplo.

Dallas

País: USA

Año: 1978

Temporadas: 14 (+ otras 3 de su continuación de 2012)

Los grandes culebrones yankees de familias poderosas y sus tejemanejes tampoco están nada representados en la diversidad del SVOD patrio. ¿Dónde está 'Dinastía'? ¿Y 'Falcon Crest'? ¿Y 'Santa Barbara'? Por el amor de Dios, ¿dónde está 'Dallas'? El culebrón de los culebrones, la máxima expresión del cliffhanger, sería una delicia a la que sería imposible negarse de tenerla entera a tan sólo unos clicks, ¿no?

¿Dónde encajaría?: Por favor, Netflix, por favor

Neon Genesis Evangelion

País: Japón

Año: 1995

Temporadas: 1 (+ 7 películas)

Hay algo de anime en Netflix. También en Prime Video e incluso en Movistar+. Y bastante más en la plataforma especializada Crunchyroll. Pero falta mucho y de mucha calidad. ¿Ejemplos? 'Neon Genesis Evangelion', la utopía robótica y llena de imaginería judeo-cristiana de Hideaki Anno. Un desafío para la mente, una gozada para los sentidos.

¿Dónde encajaría?: ¿En Netflix junto a 'Death Note' o 'Black Lagoon'? Incluso más en Movistar+ para hacerte un doblete con 'Twin Peaks' de esos que te derriten el cerebro.

Scream Queens

País: USA

Año: 2015

Temporadas: 2

La más loca de las locuras, y ya es mucho decir, del churrero mayor del reino seriéfilo, Ryan Murphy, sigue inédita en España. 'Scream Queens' es una improbable parodia del slasher universitario a lo 'Halloween' o 'Scream' que recupera a la indiscutible reina del género, Jamie Lee Curtis y la pone ante su heredera, una Emma Roberts cuyos mohines no tienen parangón y parecen fríamente calculados para ser convertidos en gifs animados por los fans.

¿Dónde encajaría?: En Netflix tienen mucho Murphy y mucho slasher. Adjudicado.

Halt & Catch Fire

País: USA

Año: 2014

Temporadas: 3

Los épicos y tormentosos primeros años de la computación personal. Una serie sobre los pioneros del PC compleja, sólida, apasionante (a pesar de la jerga técnica) y con un catálogo de personajes realmente fantástico, en especial Cameron Howe, la superdotada programadora con exceso de ira acumulada. De esas series pequeñas de la AMC que terminan siendo muy grandes.

¿Dónde encajaría?: Pues tanto en HBO España junto a 'Silicon Valley' o en Prime Video para hacer doble sesión con 'Startup'.

Expediente X

País: USA

Año: 1994

Temporadas: 10 (de momento)

Mira, que no esté 'Expediente X' en ningún catálogo es de juzgado de guardia. Que se solucione esto ya, por favor, que es un sin vivir. La verdad está ahí afuera... y nos gustaría sintonizarla en streaming.

¿Dónde encajaría?: Cualquier plataforma debería matar por tener 'Expediente X' en su catálogo.