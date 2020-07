Todos los estrenos en julio 2020 de Amazon, Filmin, Sky, Disney+ y Starzplay: 'Perdidos', 'Arteis Fowl', 'Los 100' y más

Nada menos que 'Expediente X' es el bombazo que tenía reservado Amazon Prime Video para un mes de julio que llega cargado de películas de todo tipo en plataformas como Amazon, Filmin, Sky, Disney+ y Starzplay. De hecho, salvo alguna otra sorpresa, y en consonancia con el resto de las plataformas, el plato fuerte de la mayoría son las películas, tan apropiadas para las noches de verano. Esto es lo que puedes ver en julio en este popurri plataformero.

Amazon Prime Video: nuevas películas, series y documentales

'Expediente X' T1-11

Pocas series de ciencia-ficción han merecido el calificativo de míticas con más merecimiento que esta: pese a sus continuos altibajos de interés, a no haber sabido cerrar por todo lo alto su prometedor punto de partida, a un par de películas olvidables y a un regreso hace un par de años que dejó fríos a los fans, 'Expediente X' sigue siendo 'Expediente X'. La escéptica Scully y el necesitado de algo en que creer Mulder son los dos agentes del FBI en continuo contacto con lo inexplicable, en una de las series que más merecidamente ha generado literatura y teorías entre el fandom. Amazon Prime Video la recupera completa, incluidas las dos últimas y recientes temporadas.

Estreno el 7 de julio

Filmin: nuevas películas, series y documentales

'El hombre invisible'

Una de las pocas películas estrenadas en este accidentado 2020 que se han convertido en un éxito total y sin paliativos. Leigh Whannell enhebra para Blumhouse una historia de abusos e invisibilidad real y metafórica, cargando las tintas en el papel de la víctima, una estupenda Elisabeth Moss que está intentando por todos los medios distanciarse de un marido intangible y abusador. Suspense clásico, un mensaje muy claro y una forma económica, directa y -paradójicamente- muy cercana de hacer terror.

Estreno el 10 de julio

Catálogo Sony Pictures (1/07)

'Hacker' (1/07)

'La historia de Polaroid' (1/07)

'Atrapada en las profundidades' (2/07)

'Una buena mujer (Es dificil de encontrar)' (3/07)

'La verdadera historia de la Banda de Kelly' (3/07)

'Gintama' (4/07)

'Ana y el Apocalipsis' (8/07)

'Anunnaki. Los caídos del cielo' (8/07)

'After Midnight' (9/07)

'The Beach House' (9/07)

'Lowlife' (9/07)

'Peripheral' (9/07)

'El hombre invisible' (10/07)

'Vivarium' (29/07)

Sky: nuevas películas, series y documentales

'Anon'

Tenemos olvidado a Andrew Niccol, y no es del todo justo: si bien su carrera ha dado algunos bandazos últimamente, fue director de 'Gattaca' y de la inferior pero también interesante 'S1m0ne'. Aquí describe un futuro donde no hay privacidad y hasta los recuerdos son grabados para evitar los crímenes. Clive Owen da vida a un policía que investigando unos asesinatos conoce a una misteriosa hacker (Amanda Seyfried) sin identidad ni pasado. Un vistazo pesimista a un futuro cada vez más cercano.

Estreno el 18 de julio

Disney+: nuevas películas, series y documentales

'Ralph rompe Internet'

Este mes Disney+ no estrena documentales ni series nuevas, pero sí cuatro largometrajes de alta gradación. Uno de ellos es la esperada versión filmada del aclamado musical 'Hamilton', otro la secuela de 'Mary Poppins', y también dos películas de animación CGI: la recientísima 'Onward' y 'Ralph Rompe Internet', el regreso del villano de videojuego de buen corazón, esta vez adentrándose en el proceloso mundo de la Red. No tan graciosa como la primera parte, pero como aquella, un auténtico festival de guiños para nativos (y no tan nativos) digitales de pro.

Estreno el 10 de julio

Starzplay: nuevas películas, series y documentales

'P-Valley'

La nueva serie original de Starzplay es un drama sureño basado en la obra 'Pussy Valley', de título bastante más explícito y apropiado, ya que describe la actividad en un club sureño de strip-tease, y las historias entrecruzadas de trabajadoras y clientes. La directora de videoclips Karena Evans es la primera realizadora de una serie que está dirigida en su integridad por mujeres.

Estreno el 12 de julio

