13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'Reminiscencia', 'See', 'Psychonauts 2', Swamp Thing y mucho más

Agosto da sus últimos estertores y editoriales, distribuidores y compañías comienzan a preparar los primeros lanzamientos del nuevo curso. Pero eso no quiere decir que hasta que empiece la avalancha vayamos a estar desocupados, no. Al contrario. Tenemos estrenos, reediciones, nuevas series, videojuegos esperadísimos y mucho más ocio para el fin de semana.

'Reminiscencia'

Precedida por un espectacular descalabro en la taquilla estadounidense, 'Reminiscencia' es aún así una estimable pieza de ciencia-ficción noir que recupera la atmósfera depresiva y recargada de clásicos como 'Blade Runner' o 'Nivel 13'. Lisa Joy, co-creadora de la televisiva 'Westworld', convierte a Hugh Jackman en un recuperador a sueldo de recuerdos que se ve más implicado de la cuenta en la vida de una de sus clientes, Rebecca Ferguson. Estupenda ambientación en una Miami post-cambio climático para una película ya rodeada de cierto halo de malditismo.

Ya en cines

'Candyman'

El clásico del terror de los ochenta dirigido por Bernard Rose y basado en un relato de Clive Barker encuentra aquí una nueva e inteligente versión de Nia DaCosta, que acentúa el ya bastante notorio componente racial de la película original y recupera el pánico a las leyendas urbanas morbosas que dio fama al asesino del gancho oxidado. Esta vez los protagonistas son un artista y su pareja que se mudan a un apartamento de lujo en un barrio que una vez estuvo destinado al hacinamiento de las clases más humildes... y empiezan los crímenes.

Ya en cines

'See' T2

La primera temporada de 'See' pasó algo desapercibida con el lanzamiento de Apple TV+, cuando era una plataforma con un catálogo escasísimo. Un tiempo después, la plataforma ha crecido y ha ganado fama por la calidad y originalidad de sus propuestas, que rivalizan en medios con sus competidores directos: es el momento de continuar con esta ficción post-apocalíptica en la que toda la población ha quedado ciega en entornos salvajes, y llega el momento para el líder de una de las tribus, Jason Momoa, de enfrentarse a su hermano renegado, interpretado por Dave Bautista.

Puedes verla ya en Apple TV+

'The Witcher: La pesadilla del lobo'

Esta precuela animada de la exitosa serie protagonizada por Geralt de Rivia profundiza en la personalidad de Vasamir, el que fue su adiestrador en la despiadada escuela de brujos. Además de combates con monstruos de violencia extraordinaria, conoceremos más del mundo de 'The Witcher' y, sobre todo, profundizaremos en la enemistad ancestral entre brujas, hechiceros y cómo eso afecta a humanos y elfos.

Puedes verla en Netflix

'Bob Ross - Casualidades, traiciones y avaricia'

Bob Ross es uno de los indiscutibles iconos de internet: sus lecciones de pintura han sido fuente de memes y de adoración sincera, y sus cuadros de paisajes idealizados han acabado siendo un símbolo de la lucha contra el ruido infatigable que supone la red. Pero tras su muerte, su legado es puesto en peligro: este documental analiza el fenómeno de Bob Ross, qué ha sido de sus cuadros y por qué sus herederos no se ponen de acuerdo.

Puedes verlo en Netflix

'Aliens: Fireteam Elite'

Inspirado en la película de James Cameron y conservando toda su acción adrenalítica anti-xenomórfica, este título de acción cooperativo en tercera persona borra el mal recuerdo de casi todas las últimas entregas de videojuegos que enfrentan a marines y aliens. El entorno es, cómo no, una nave abandonada y plagada de bichos espaciales, que suman 20 tipos de enemigos, 11 variantes de los xenomorfos y cuatro historias distintas e independientes en el modo campaña, cada una con tres misiones a cubrir.

Disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S

'Psychonauts 2'

Lo nuevo de los históricos Double Fine es la secuela de uno de sus juegos clásicos, aquel 'Psychonauts' exclusivo de la primera Xbox que sorprendió a propios y extraños en 2005 con su mezcla de acción, plataformas y aventura, todo aderezado con el humor típico del inimitable Tim Schafer. Esta secuela repite la fórmula actualizando técnicamente la propuesta, y continúa la historia donde acabó su precedente: Razputin "Raz" Aquato, como parte de los Psiconautas, la organización internacional de espionaje psíquico, investiga la posibilidad de que haya un topo entre sus compañeros.

Disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S

'Myst'

Y seguimos con la vista puesta en los clásicos: de 1993 es el primer 'Myst', un clásico de los puzles peceros que llega ahora en versión recauchutada para PC y todas las Xbox, además entrando directamente en Game Pass. 'Myst' es un conglomerado de puzles casi irresolubles y exploración por parajes inquietantemente paradisiacos, que además trae una novedad extra: la posibilidad de jugar con Oculus en su versión PC.

Disponible para PC y Xbox

'No More Heroes 3'

Y terminamos con nuestra ronda de recuperación-de-clásicos-o-no-tan-clásicos con la tercera parte de una serie que arrancó en los lejanos tiempos de la Wii para aprovechar un poco de cualquier manera los controles de movimiento de la consola. Otra idea loquísima de ese Kojima de serie B que es Suda 51, y que ahora prolonga las peripecias de Travis Touchdown en Santa Destroy una década después de la segunda entrega. Enemigos chiflados, estructura de sandbox demencial y gore a raudales, es decir, el viejo y bueno 'No More Heroes' de siempre.

Disponible para Nintendo Switch

'La cosa del Pantano de Alan Moore - La saga completa' (Alan Moore y otros)

Barato no te va a salir, pero tienes ante ti un auténtico clásico del cómic de terror, y una de las piezas esenciales de la obra de uno de los grandes guionistas del medio. Este tocho de más de mil páginas recoge la etapa de La Cosa del Pantano guionizada por Moore, es decir 'The Saga of the Swamp Thing' del 20 al 64 y 'Swamp Thing Annual 2'. Con la ayuda de Stephen Bissette, John Totleben, Stan Woch, Rick Veitch y Alfredo Alcalá, Moore convirtió a su antihéroe en una criatura elemental que lucha contra la autodestrucción de un mundo contaminado y, de paso, cambió empezó su periplo para cambiar los cómics para siempre.

La Cosa Del Pantano de Alan Moore – La Saga Completa Hoy en Amazon por 71,25€

'Los ojos bizcos del sol' (Emilio Bueso)

Volumen que recoge la trilogía completa de libros de Bueso que en su día fueron publicados como 'Transcrepuscular', 'Antisolar' y 'Subsolar'. El autor, conocido por sus libros de terror, se adentra aquí en una fantasía oscura que a ratos recuerda a los mundos de 'Dune', pero con un toque personal y único. O si no, ojo al resumen: "Un viaje más allá del Círculo Crepuscular y del monasterio de cristal hasta el Agujero del Mundo, donde el suelo tiembla con explosiones de criovolcanes y estrellas de luces imposibles bailan alrededor de Jiangnu, la luna verde". Pura épica.

Ojos bizcos del sol los Hoy en Amazon por 26,60€

'Star Wars - Thrawn: Ascendencia 1. El caos crece' (Timothy Zahn)

El nuevo libro de 'Star Wars' abre una nueva trilogía protagonizada por el almirante Thrawn, uno de los villanos no cinematográficos más importantes de la saga. Thrawn nació como parte del universo expandido en los primeros libros que continuaron las películas originales, y recientemente fue incluido en el canon oficial. Esta vez, Thrawn se adentra en las Regiones Desconocidas: caóticas, no cartografiadas y prácticamente intransitables... y lugar donde se encuentra la Ascendencia, hogar de los chiss y las Nueve Familias Regentes que los lideran.

Star Wars Thrawn Ascendencia nº 01- El caos crece (novela) (Star Wars: Novelas) Hoy en Amazon por 19,00€

'Spiderman: La última cacería de Kraven' (J. M. Dematteis y Mike Zeck)

En verano no abundan las novedades editoriales, pero sí las reediciones, como se puede ver. Pero la verdad es que pocas más celebrables que esta: una de las mejores historias jamás contadas de Spider-Man, una morbosa y aterradora historia de venganza en la que Kraven mata a la araña, la entierra y se convierte en ella. Un clásico absoluto, tremendamente influyente y a manos de dos autores clásicos del cómic de superhéroes de los ochenta en su mejor momento.