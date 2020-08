El POCO F2 Pro a precio irresistible, el MacBook Air 2020 rebajadísimo y nueve smart TV 4K baratas: Cazando Gangas

Pese a que se espera una nueva generación de consolas de Microsoft, su modelo más ambicioso con uno de los hits está genial de precio en Amazon: Xbox One X + Star Wars Jedi: Fallen Order por 376 euros , incluso más barato que los 379 euros de GAME

Ya sea para PC o para la Xbox, el mando inalámbrico Xbox One Gamepad V2.0 en color blanco por 50 euros en Amazon, un diseño consolidado y buena rebaja desde los 60 euros que suele costar

Yakuza Kiwami 6 The Song Of Life After Hours por 17,44 euros, baja desde los 20 euros este hitazo de lucha para PlayStation