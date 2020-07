OnePlus Nord y el POCO F2 Pro más ambicioso a precio de chollo, una smart TV OLED Philips baratísima y más ofertas: Cazando Gangas

Comienzan las rebajas en la PlayStation Store y en Vidaextra han recopilado los mejores chollos, por ejemplo Death Stranding por 30,09 euros (antes 69,99 euros), Devil May Cry 5 por 19,99 euros (antes 39,99 euros) u Horizon Zero Dawn Complete Edition por 12,99 euros (antes 19,99 euros)

Y si los prefieres en formato físico, en Amazon hay varios juegos top para PS4 que han bajado de precio: Nioh 2 a 29,90 euros (antes 45 euros) o The Last of us Hits baja de 17 a 13,90 euros