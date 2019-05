Las mejores ofertas del "Día sin IVA" de El Corte Inglés: edición especial de Cazando Gangas Junio 2019

La PS4 también está rebajada en esta promo especial. La PS4 Slim de 500GB se queda en 247,84 euros , aunque el modelo que se queda más interesante de precio es la PS4 Pro de 1TB por 330,48 euros . El resto de packs y de consolas no están rebajados.

El 'Call of Duty: Infinite Warfare' para PS4 acumula descuentos y baja hasta los 15,70 euros. La versión 'Legacy', con el 'Call of Duty Modern Warfare' remasterizado, por 21,49 euros para PS4 y mismo precio para Xbox One.