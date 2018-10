Sony AF9 Master Series, análisis: imagen espectacular con un modo para disfrutar más de Netflix

El Sony AF8 fue para todos una grata sorpresa, un televisor OLED con una calidad de imagen muy alta. Ahora tenemos nueva versión, una propuesta donde los nombre Master Series y Netflix que les acompañan dan indicios de hacia dónde apunta. Los Sony AF9 Master Series son televisores que va a sorprender.

Presentado a mitad de año, el modelo que hoy analizado es el Sony AF9 Master Series de 55 pulgadas. Pantalla OLED, procesador X1 Ultimate y un diseño que con sus más y sus menos no deja indiferente.

Sony AF9, características

Características Sony AF9 Master Series Panel OLED disponible en 55 y 65 pulgadas Resolución 4H UHD Triluminos Imagen Soporte HDR10, HLG y DolbyVision Procesador de imagen X1 Ultimate (4K X Reality Pro, Live Colour, Super bit Mapping, Motionflow XR, Pixel Contrast Booster) Sonido Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, Dolby AC–4, DTS Digital Surround, S-Force Front Surround Sistema operativo Android con alamcenamiento interno de 16GB Conectividad Wifi ac, ethernet, Vídeo compuesto, 4 HDMI con soporte HDCP 2.3, salida audio digital, 2 USB Precio 2999€ (modelo 55”) y 3499€ (modelo 65”)

Concebido como gama alta, el televisor Sony AF9 apuesta por una pantalla OLED y una serie de características y prestaciones que apuntan a lo más alto para ofrecer una calidad de imagen adecuada a los usuarios más exigentes.

Junto al panel OLED con resolución 4K UHD destaca el uso del procesador X1 Ultimate del que hablaremos con más detalles en el apartado de rendimiento y calidad de imagen. Pero en conjunto tenemos todo aquello que podemos pedir a una propuesta por la cual tendremos que pagar una cantidad importante de dinero. Tanto a nivel de construcción como diseño.

Diseño elegante con una particular peana

El diseño de la nueva Sony AF9 es muy similar al visto en la Sony A1, con una peana abatible que repite y permite colocar el televisor sobre una superficie plana.

Dicha peana no se puede quitar ya que integra ahí toda la electrónica y conexiones así como algunos elementos adicionales (altavoces). Esto para los que busquen que quede lo más pegado a la pared cuando lo coloquen en un soporte VESA puede ser un problema. Porque si sumamos los cm de más que mete el soporte a los de la peana del televisor tendremos que el panel quedará separado unos 8cm mínimo casi seguro.

A nivel estético la peana de la Sony AF9 es lo más llamativo

Por lo demás, si pudiésemos prescindir de todo lo incluido en la peana tendríamos un televisor muy delgado. Y es que el resto de lo que vemos es el panel, el cual llama mucho la atención cuando lo vemos de frente al no tener apenas marcos. Esto hace que sea un producto imponente a nivel estético.

Como último detalle, la resistencia de un producto con un diseño tan particular puede generar dudas. No podemos asegurar nada al 100% pero por la calidad de los materiales y cómo está todo construido no genera sensaciones de fragilidad. Aunque admitimos que al sacarlo de la caja y colocarlo sobre la mesa hemos ido con mucho cuidado ya que no había una forma realmente cómoda de sujetarlo para moverlo. Por lo demás, mejor ver el producto en fotografías y desde distintos ángulos para tener una imagen más clara de cómo es físicamente.

Conectividad y mando a distancia

Si hablamos de gama alta lo que no puede faltarle son opciones de conectividad. El Sony AF9 ofrece todo lo necesario para que podamos conectar los dispositivos habituales que hoy en día podemos tener cualquiera de nosotros en casa.

A pesar de su diseño y esa integración de conexiones en la parte de atrás, la que hace las veces de peana/soporte, el esquema de las conexiones es el ya tradicional. Tenemos tres conexión HDMI en la trasera más una en un lateral para que sea de fácil acceso. Junto a estas conexiones tres puertos USB-A para poder conectar unidades de almacenamiento, tanto para la función de reproducción como de grabación. También conexión para vídeo compuesto vía adaptador, salida óptica de audio digital, ethernet y salida de auriculares.

Todas las conexiones se ocultan tras unos paneles que logran una estética más cuidada cuando tenemos el televisor sobre un mueble

De toda esta lista de conexiones hay que destacar algunos aspectos importantes. El primero es que las cuatro conexiones HDMI ofrecen soporte HDCP 2.3 y una de ellas es HDMI ARC, o lo que es lo mismo, conexión con retorno de audio que es la usaríamos para conectar por ejemplo una barra de sonido.

Luego están las conexiones USB. Como hemos dicho se usan tanto para reproducir contenido multimedia almacenado en dichas unidades como para la grabación a través de la propia función que ofrece el televisor. Lo que sí debemos tener en cuenta es que de las tres tomas USB sólo una soporta el estándar USB 3.0. Por tanto, si vamos a conectar una unidad SSD tendrá que ser ahí para aprovechar ese mayor ancho de banda y por tanto velocidad de acceso a la información (importante para contenido UHD) o escritura de datos.

Junto a la conexión ethernet, la opción más recomendable por la propia estabilidad que ofrece e incluso mayor rendimiento, si por algún casual no podemos cablear la casa o no queremos hacerlo también podremos conectar vía wifi.

Al usar Android TV una de las ventajas es que tendremos soporte Chromecast integrado. De ese modo podremos enviar contenido desde el móvil a través de aplicaciones compatibles u otro dispositivo fácilmente.

Por último tenemos el mando y aquí pocas sorpresas. Sigue siendo el mando clásico de Sony visto en propuestas anteriores. Un control donde no hay una reducción de botones considerable como sí hacen otros fabricantes para ofrecer única y exclusivamente los controles de cambio de canal, volumen y alguna cosa más. Aquí tenemos un mando repleto de botones con los que acceder a todo, desde ajustes rápidos hasta los menús completos de configuración, Netflix o Android TV.

Con AndroidTV podremos además aprovechar el potencial de Google Assistant para todo el control por voz

Aunque sí tiene algo distinto, integra un micrófono para activar y hacer uso del sistema de control por voz, algo que podremos hacer gracias al soporte de Google Assistant. Y sí, funciona con el comando "OK, Google" o bien pulsando el botón. De este modo podremos decirle que nos busque contenido en Youtube, el tiempo o cualquier otra cosa que le pediríamos al asistente de Google en un smartphone, o casi.

También tenemos disponible una aplicación para smartphone con la que podremos sustituir el mando y controlar el televisor desde el teléfono.

Android TV y su experiencia de uso

Aquí somos conscientes de que no todo el mundo está a favor de Android TV. No porque sea una mala opción sino porque no siempre el rendimiento es el esperado. Pero cuando no puedes desarrollar y mantener un sistema Smart TV atractivo creemos que apostar por la opción de Google es la mejor opción.

En el caso del televisor de Sony, y como ocurriese con otros anteriores de gama alta, la experiencia de uso es buena.

Cuando no puedes desarrollar tu propio sistema operativo apostar por Android puede ser la mejor opción. Siempre y cuando acompañes con el hardware adecuado

Con una experiencia de uso rápida, con cambio de aplicaciones, acceso a servicios y demás acciones con bastante fluidez, adaptarse a la interfaz y sacarle partido a todo lo que los servicios de Google y Google Play ofrecen es sencillo.

En este caso tendremos todas las ventajas de un sistema que cuenta con acceso a servicios de contenido vía streaming como Netflix, Rakuten, Amazon Video, Filmin, Youtube o Twitch. También a otro tipo de apps y juegos. Que si bien no es lo que la mayoría busque no está de más si queremos echar una partida ocasional a títulos como Asphalt.

En temas de menús configuración, la interfaz es muy similar a lo que los usuarios de PlayStation ya conocen. Menús bastante claros y sólo es cuestión de tiempo adaptarse a la ubicación de cada opción para cuando necesitemos cambiar.

Apostando por OLED y una calibración made in Netflix

Excelente, así podríamos definir la calidad de imagen del Sony AF9. De todos modos, a pesar de apostar por la tecnología OLED, aquí Sony no se centra en ofrecer los negros más puros y los blancos más brillantes. Su meta era ofrecer los degradados con mayor calidad. Algo complicado de medir pero la calidad que observamos es realmente alta.

Junto al uso del procesador X1 Ultimate el fabricante nipón es capaz de entregar imágenes con una representación cromática de gran calidad. Eso sumado al soporte HDR, Dolby Vision y un sistema de imagen con diferentes modos -Viva, Estándar, Cine y Personal- hacen que estemos frente a un televisor que se disfruta mucho.

Netflix añade su propio perfil de imagen para que disfrutemos de su contenido tal y como se pensó durante la producción

En nuestras pruebas el modo cine nos parece adecuado para todo tipo de contenido aunque siempre podremos invertir unos minutos y calibrar a nuestro gusto la imagen. Pero si algo llama la atención en la opción para habilitar la calibración de Netflix. ¿Qué significa esto? Pues bien, Netflix establece unos criterios muy concretos a quienes van a producir contenido para su plataforma.

Con esta calibración se aseguran de que se vean tal y como ellos quisieran. Un cambio sutil que se agradece. Aunque como todo, al final todo es cuestión de gustos y habrá a quienes les gusten las imágenes más saturadas o los colores más vivos,…

Junto al tema del color otro punto destacado es el control que se hace de las diferentes zonas iluminadas en pantalla. La precisión lograda es muy alta, reduciendo ese problema de contaminación lumínica que podrían provocar las zonas más brillantes de una imagen hacia las más oscuras.

Todo esto más unos buenos ángulos de visión, una gran uniformidad en la representación de color o el cómo trata el contenido con resolución no nativa hacen que nos encontremos frente a un televisor que aspira claramente a lo mejor del año.

Y gran parte de culpa de todo esto lo tiene su procesador X1 Ultimate, el cual junto a otras tecnologías propietarias de Sony es capaz de lograr este rendimiento. Especialmente y como decíamos con contenido cuyas imágenes sean rápidas y haya que dibujarse en pantalla a gran velocidad junto a elementos complejos, o con contenido 720p que sin llegar a hacer milagros sí se ven bastante bien ya que el escalado no suaviza en exceso ni provoca pérdida de nitidez notable. Lo cual es positivo para la señal de TDT.

Por tanto, la imagen del Sony AF9 es francamente buena. Poco se le pruede reprochar a este televisor en temas de calidad. Posicionándolo en un más que posible top 3 televisores del año y hasta el mejor incluso.

Calidad de sonido por encima de la media

Tener un sonido a la altura de la imagen es algo soñado por todos. Los actuales televisores no lo logran pero cada vez se acercan más aunque la limitación de espacio siempre jugará en su contra. Aquí la propuesta de Sony y apoyada por las posibilidades que ofrece la pena se situa por encima de la media.

Con un sistema 3.2 Sony apuesta por una solución que nuevamente hace uso de la propia superficie de la pantalla para generar el sonido que nos llegará. Esto le permite unos graves y agudos de calidad que se traducen en diálogos claros sin pérdida de pegada en momentos necesarios como podrían ser escenas de acción o reproduciendo música.

A pesar de la mejora sí es cierto que hay momentos donde notamos algún que otro pequeño artefacto durante la reproducción de audio. Por eso no queremos sonar repetitivos pero contar con un equipo de sonido externo sigue siendo la mejor opción para disfrutar de sus capacidades a nivel de imagen al 100%.

Respecto a los modos de sonido tenemos: modo música, deportes y Dolby Audio. Este último se activa siempre cuando hacemos uso de la opción de simulación de sonido envolvente, la cual no es lo mismo lógicamente que un equipo 5.1 real pero sí da ese pequeño extra que hace sentirnos rodeados por el sonido.

La opinión de Xataka

Hemos comentado que posiblemente la Sony AF9 se encuentre entre las tres mejores pantallas del año, incluso pueda ser la mejor, y nos reafirmamos. El trabajo realizado por Sony en términos de calidad de imagen es francamente bueno y en sonido han dado un paso importante colocándolo por encima de la media.

Aún así siempre habrá apartados donde los gustos o preferencias de cada uno hagan que sea o no tan atractivo. Por ejemplo, en temas de diseño puede que no a todo el mundo le cuadre esa peana abatible que no se puede quitar, que le guste más soluciones como One Connect de Samsung para la gestón de cables y conexiones o que Android TV no le convenza frente a otros sistemas Smart TV. Pero entendemos que son detalles menores, importantes pero no deberían tener peso si lo que importa de verdad es cómo se ve y cómo se escucha.

Si nos centramos en calidad de imagen y sonido creemos que es una propuesta muy a tener en cuenta. Si decidimos colocar un equipo de audio externo más aún porque la calidad de imagen es muy alta. Con un panel OLED que da gran rendimiento y con ese plus de la calibración made in Netflix deberías considerarla si estás buscando pantalla de gama alta.

Como en otros televisores de gama alta su mayor handicap es el precio, 2999 euros para el modelo de 55” es algo que no todo el mundo está dispuesto o puede pagar. Pero si por algún motivo entrais dentro del grupo de lo que sí, os lleváis un televisor al que poco se le puede reprochar.