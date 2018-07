Amazon Prime Day 2018: las mejores ofertas en tecnología, móviles e informática

Ofertaza: Pack Xbox One S por 229 euros, un 57% de descuento.Incluye la consola de 1 TB + Sea Of Thieves + Minecraft Explorer y un mando inalámbrico: Edición Limitada Minecraft Creeper + Soporte Vertical + Forza Horizon 3 (Xbox One). La misma consola con idénticos accesorios y los juegos Playerunknown's Battlegrounds + Minecraft Explorer + Mando Inalámbrico también por 229 euros.