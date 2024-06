Mis datos han sido filtrados, ahora qué: los pasos que debes dar siempre que haya una filtración masiva en Internet que pueda afectarte

Vale, has mirado si tus contraseñas se han filtrado en Internet y has visto que si. Tus datos están expuestos, ¿y qué puedes hacer ahora? La mala noticia es que no puedes hacer nada para que tus datos dejen estar disponibles en bases de datos filtradas y que los cibercriminales se hagan con ellos. Pero la buena es que hay algunas medidas que puedes tomar.

Y eso es lo que te vamos a explicar hoy, las medidas que debes tomar si tus datos se han filtrado para evitar que estos se usen en tu contra. Porque la filtración es siempre puede ser solo el primer paso para robos de cuentas, incluso esas que no se han filtrado, y muchos otros timos y estafas.

Qué hacer si tus datos se filtran en Internet

Vamos a darte una lista con pasos a seguir si tus datos se filtran en Internet. Son los pasos más importantes, esos que debes seguir de forma automática en el momento en el que lees que ha habido una filtración en un servicio en el que tienes cuenta.

Cambia la contraseña de la web afectada : Lo primero que tienes que hacer siempre que escuches que una web ha sido hackeada es entrar en ella, iniciar sesión con tu cuenta y cambiar la contraseña. No lo dejes para mañana, la contraseña es mejor cambiarla cuanto antes. Y recuerda nuestros consejos para crear una contraseña segura.

: Lo primero que tienes que hacer siempre que escuches que una web ha sido hackeada es entrar en ella, iniciar sesión con tu cuenta y cambiar la contraseña. No lo dejes para mañana, la contraseña es mejor cambiarla cuanto antes. Y recuerda nuestros consejos para crear una contraseña segura. Si usas la misma contraseña en otros sitios : Si has cometido la imprudencia y el error de usar una misma contraseña en más de un sitio, también tendrás que ir a todas las páginas donde hayas usado la misma contraseña que tenías en la web hackeada y cambiarlas. Un atacante que se haga con tus datos podría ir a otras webs a probar la misma combinación de usuario y contraseña.

: Si has cometido la imprudencia y el error de usar una misma contraseña en más de un sitio, también tendrás que ir a todas las páginas donde hayas usado la misma contraseña que tenías en la web hackeada y cambiarlas. Un atacante que se haga con tus datos podría ir a otras webs a probar la misma combinación de usuario y contraseña. Comprueba el acceso a tus cuentas : Una vez entres en la web cuyos datos han sido filtrados, es recomendable que vayas al apartado de su configuración donde te dice desde qué dispositivos se ha accedido para revisar si hay accesos desde sitios que no reconozcas a tu cuenta. Si la web tiene este apartado, también te permitirá cerrar sesión en estos dispositivos.

: Una vez entres en la web cuyos datos han sido filtrados, es recomendable que vayas al apartado de su configuración donde te dice desde qué dispositivos se ha accedido para revisar si hay accesos desde sitios que no reconozcas a tu cuenta. Si la web tiene este apartado, también te permitirá cerrar sesión en estos dispositivos. Activa la verificación en dos pasos : En el caso de que todavía no lo tengas hecho, activa la verificación en dos pasos en todas las páginas que tengan la opción. Esto hará que si alguien averigua tu contraseña, todavía tengan que dar un segundo paso escribiendo una contraseña extra que te llega al gestor de contraseñas o por correo para poder iniciar sesión.

: En el caso de que todavía no lo tengas hecho, activa la verificación en dos pasos en todas las páginas que tengan la opción. Esto hará que si alguien averigua tu contraseña, todavía tengan que dar un segundo paso escribiendo una contraseña extra que te llega al gestor de contraseñas o por correo para poder iniciar sesión. Revisa correos o mensajes de phishing : Cuando hay una filtración masiva no solo se filtran tus contraseñas, también tus direcciones de correo electrónico o tus números de teléfono. Estos pueden llevar a que los atacantes que se hagan con estos datos te incluyan en campañas de phishing, y te empiecen a mandar correos y SMS fraudulentos con timos y engaños. Tendrás que extremar tus precauciones a partir de ahora.

: Cuando hay una filtración masiva no solo se filtran tus contraseñas, también tus direcciones de correo electrónico o tus números de teléfono. Estos pueden llevar a que los atacantes que se hagan con estos datos te incluyan en campañas de phishing, y te empiecen a mandar correos y SMS fraudulentos con timos y engaños. Tendrás que extremar tus precauciones a partir de ahora. Atento a otros ataques relacionados con tus datos : Además de tu correo y tu teléfono, puede haber otros datos tuyos que sean filtrados. Revisa la información que tienes en tu cuenta de la web hackeada, y prepárate para que cualquier dato pudiera ser utilizado en tu contra.

: Además de tu correo y tu teléfono, puede haber otros datos tuyos que sean filtrados. Revisa la información que tienes en tu cuenta de la web hackeada, y prepárate para que cualquier dato pudiera ser utilizado en tu contra. Revisa tus métodos de pago: Si en la cuenta filtrada tenías asociados los datos de tu tarjeta, ten mucho cuidado con eso. Si la página usaba un servicio de terceros para gestionarlos deberías estar a salvo, pero ten cuidado con posibles movimientos extraños en tu cuenta bancaria. Y si tienes vinculado tu PayPal u otro método digital, presta atención a solicitudes de dinero fraudulentas.

Básicamente, todos estos pasos se resumen en actualizar contraseñas y mantenerte especialmente vigilante por las futuras campañas de phishing que puedan llegarte, sobre todo esas que puedan usar otros datos filtrados como tu nombre para parecer más creíble. Estos que te hemos dicho arriba son los primeros datos que tienen que salir de ti de forma casi automática con cada filtración.

