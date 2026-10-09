Microsoft tiene su propio CCleaner para Windows desde hace años. Ahora quiere que haga mucho más que limpiar el PC

Mantener limpio el sistema operativo es vital para que este no se desmadre. Lo suyo es dedicarle un tiempo cada pocas semanas a apretarle las tuercas al ordenador, tanto en hardware como en software. ¿No tienes ese tiempo? Existen utilidades de optimización, incluso dentro del sistema. Microsoft decidió lanzar en 2024 su propia herramienta gratuita para Windows 10 y Windows 11: PC Manager.

Cómo instalar la aplicación. El programa no está disponible en español y requiere un ajuste previo para localizarlo en la tienda oficial: hay que abrir los ajustes de Windows, entrar en "Hora e idioma", acceder a "Idioma y región" y cambiar el país a Estados Unidos. Es un cambio temporal.

Selector de país en los ajustes de idioma de Windows

Tras el ajuste, PC Manager saldrá en la tienda de Windows. ¿No quieres buscarla? Este enlace a la página de descargas de Microsoft te facilita el proceso. Al completar la instalación, puedes restaurar la región original de tu PC.

Funciones principales del sistema. PC Manager no es una aplicación precisamente nueva, pero sí que ha recibido novedades muy jugosas recientemente. La app facilita el acceso a funciones como liberar memoria RAM, eliminar archivos temporales, gestionar las aplicaciones de inicio o comprobar actualizaciones pendientes mediante Windows Update.

En seguridad y mantenimiento, PC Manager incluye análisis rápidos con Windows Defender, comprobación del estado de la red y restauración de la barra de tareas. También añade herramientas para bloquear ventanas emergentes y configurar algunas apps predeterminadas de Windows. Tener todo esto centralizado es de gran ayuda.

Gestión del almacenamiento. La pestaña dedicada al disco duro permite localizar archivos enormes, duplicados y descargas que vale la pena eliminar. Incorpora accesos directos al sistema de almacenamiento de Windows y una opción de análisis para comprobar de un vistazo qué carpetas y tipos de contenido devora el espacio. Es una de las grandes ventajas de PC Manager.

¿Y las novedades? Las actualizaciones recientes han sumado herramientas como Círculo para actuar (Circle to act) dentro de su sección de utilidades de IA (su uso implica aceptar los términos de servicio). Esta hace capturas de pantalla rectangulares y puede transcribir texto, traducirlo e iniciar búsquedas visuales en internet con Bing. Todo asistido por IA.

Círculo para actuar es algo parecido a Circle to search de Android

Otro cambio importante es la compatibilidad con agentes OpenClaw. Esta función técnica, vinculada a la Fundación OpenClaw mediante el subsistema de Windows para Linux, exige reiniciar el equipo y está pensada exclusivamente para usuarios que disfrutan con la línea de comandos.

Todos para una y una para todos. Gran parte de las opciones de PC Manager ya están dispersas por la configuración de Windows. Aunque tenerlo todo centralizado en una app es mucho más práctico, rápido y ágil. PC Manager se instala en inglés, pero incluye español en los ajustes.

Vía | GameStar

Imagen de portada | Unsplash editada

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