Microsoft duplicará el precio de las actualizaciones para algunos usuarios de Windows 10

Seguir usando un sistema operativo antiguo puede parecer una decisión sencilla mientras todo siga funcionando. En una empresa, sin embargo, esa elección suele arrastrar otras preguntas: cuánto cuesta mantenerlo, cuánto tiempo puede seguir recibiendo parches y en qué momento deja de compensar aplazar la migración. Eso es precisamente lo que empieza a ocurrir con Windows 10. Casi un año después de que terminara su soporte ordinario, quienes han decidido prolongar su vida útil entran ahora en una fase en la que quedarse empieza a resultar bastante más caro.
Windows 10 ya vive una prórroga. Microsoft puso fin al soporte estándar del sistema el 14 de octubre de 2025, pero eso no significó que todos los equipos tuvieran que dejar de utilizarlo de un día para otro. Para quienes necesitaban más tiempo abrió Extended Security Updates, o ESU, un programa que permite continuar recibiendo determinadas actualizaciones de seguridad después de esa fecha.
El precio se duplica. Durante el primer año de ESU, la tarifa comercial base ha sido de 61 dólares por cada dispositivo con Windows 10 incluido en el programa. Cuando comience el segundo año, pasará a 122 dólares, y Microsoft ya había establecido que volverá a duplicarse hasta los 244 dólares en el tercero y último. Hay además un detalle importante: las licencias son acumulativas. Si una organización se incorpora directamente en el segundo año, no puede adquirir únicamente ese periodo, sino que debe cubrir también el primero.
No afecta igual a todos. Si tenemos Windows 10 en casa, la situación es diferente a la de una empresa que mantiene una flota de ordenadores. Microsoft ha prolongado las ESU para consumidores hasta el 12 de octubre de 2027 y, dentro del Espacio Económico Europeo, permite acceder a ellas sin coste adicional si el usuario mantiene iniciada la sesión con la cuenta de Microsoft utilizada para inscribirse. Así que técnicamente hay dos programas: los 122 dólares del segundo año corresponden al ámbito comercial y no representan el precio que tendrá que asumir automáticamente un usuario particular en España.
Qué compra realmente ese dinero. Pagar ESU no devuelve Windows 10 a su etapa de soporte normal ni prolonga su desarrollo como si nada hubiera cambiado. El programa cubre actualizaciones de seguridad que Microsoft clasifica como críticas e importantes, pero deja fuera nuevas funciones, cambios de diseño y el soporte técnico general asociado al sistema operativo. En la práctica, una empresa está comprando tiempo para mantener protegidos determinados equipos mientras prepara su sustitución o migración, no una nueva vida completa para Windows 10.
Por qué algunas empresas siguen. Migrar tampoco consiste siempre en instalar Windows 11 y continuar trabajando. Las compañías pueden tener distintos motivos para conservar determinados equipos, desde hardware específico hasta ciclos de renovación que todavía no han terminado. Esben Dochy, de Lansweeper, explicó a The Register que buena parte de los dispositivos restantes son precisamente los más difíciles de migrar y que, en algunos casos, pagar ESU resulta más barato o sencillo que sustituir aquello a lo que están conectados.
Windows 11 gana terreno. Los datos de Statcounter para septiembre sitúan la cuota de Windows 11 en escritorio en torno al 71,4%, frente al 27,8% de Windows 10. No son cifras oficiales de Microsoft ni un censo de ordenadores instalados, sino estimaciones obtenidas a partir del tráfico web que mide la plataforma. Aun así, dibujan una transición que continúa avanzando. El encarecimiento de ESU añade ahora otro incentivo para acelerar ese movimiento, aunque los equipos que permanecen atrás pueden ser precisamente aquellos cuya migración resulta menos sencilla.
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