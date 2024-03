Fin de soporte Windows 10: cuándo es, qué implica que Windows 10 muera y cómo actualizar gratis a Windows 11

Vamos a decirte cuándo termina el soporte de Windows 10, o lo que es lo mismo, en qué fechas Microsoft va a dejar de actualizar el sistema operativo. Y es que ya queda poco más de un año para que Windows 10 muera definitivamente, y seguir utilizándolo sea peligroso.

Vamos a empezar el artículo diciéndote cuándo es exactamente el fin de soporte de Windows 10, mencionando las dos fechas claras. Luego, te diremos qué significa el fin de soporte y qué implicaciones tiene, y terminaremos explicándote cómo actualizar gratis a Windows 11.

Cuándo es el fin de soporte de Windows 10

Vamos a empezar yendo directos al grano antes de las explicaciones, y vamos a decirte las dos fechas clave en el fin de soporte de Windows 10. No será un final abrupto, sino que primero se abandonarán todas las versiones anteriores a la última, y luego la versión final un año después.

Ten en cuenta que Windows 10 y 11 evolucionan mediante grandes actualizaciones gratuitas. Una o dos veces al año van recibiendo actualizaciones con nuevas características. Lo recomendable es siempre mantener la última versión, ya que las anteriores van abandonándose.

Fechas de fin de soporte de Windows 10:

: Se abandona el soporte de las actualizaciones para Windows 10 21H2, la penúltima lanzada. Se podrá seguir usando Windows 10 con seguridad si se actualiza a la versión 22H2 en los casos en los que sean posible. 14 de octubre de 2025: Final de soporte de Windows 10 22H2, que es la última versión, y por lo tanto final de soporte para Windows 10. A partir de esta fecha no se recibirán actualizaciones de seguridad, y usar el sistema operativo empezará a ser cada vez más peligroso.

Qué es y qué implica el fin de soporte

Windows es un sistema operativo que evoluciona mediante versiones. Esto quiere decir que cada determinada cantidad de años, sale un nuevo Windows con enormes novedades. Durante un tiempo, las versiones antiguas se van manteniendo para que la gente tenga tiempo a ir a la nueva. Pero al final, las versiones antiguas se van abandonando para centrar esfuerzos en la nueva.

Esto quiere decir que cuando le llegue el fin de soporte a Windows 10, Microsoft abandonará su mantenimiento, y dejará de recibir cualquier tipo de actualización. Actualmente, Windows 10 ya no recibe novedades, pero todavía recibe actualizaciones de seguridad. Cuando llegue el fin de soporte, también dejará de recibir estas actualizaciones.

En otras palabras, el fin de soporte significa la muerte de Windows 10, ya que Microsoft lo abandonará y dejará de ser seguro utilizarlo. Ahora ya no recibe novedades, pero es que con el final de soporte tampoco se corregirán los bugs y errores que se encuentren en él.

Que dejen de llegar actualizaciones que solucionen bugs y errores significa que si se descubre una nueva vulnerabilidad o alguna manera de sobrepasar los sistemas de seguridad de un ordenador, los usuarios dejarán de estar protegidos.

Windows 10 dejará de ser seguro y privado. Actualmente, es posible que los cibercriminales que hayan descubierto vulnerabilidades no las estén aprovechando todas, esperando al fin de soporte y a que ya no se corrijan más para empezar a explotarlas.

Otro problema derivado del fin de soporte es que las aplicaciones y el nuevo hardware dejarán de ser compatibles con el tiempo. Windows 10 ya será historia, y los desarrolladores de aplicaciones dejarán de tenerlo en cuenta con las nuevas actualizaciones que lancen. Es posible que las aplicaciones más populares como Chrome sigan funcionando temporalmente, pero llegará el momento en el que dejen de hacerlo.

Por lo tanto, si todavía tienes Windows 10 instalado en algún ordenador, lo recomendable es pasarte a Windows 11 o a una nueva versión que salga, pero siempre abandonar el sistema operativo antes del final del soporte, porque Windows 10 dejará de ser seguro, y pasará a ser un sistema operativo peligroso de utilizar.

Actualizar a Windows 11 es gratis

Si tienes un ordenador con Windows 10, actualizar a Windows 11 es gratis, por lo que vas a poder hacerlo sin problemas. Teniendo Windows 10 original, la misma licencia te va a valer para la nueva versión, y simplemente tendrás que cumplir con los requisitos de Windows 11 en el hardware.

Si tu ordenador no cumple con algún requisito como el soporte para TPM 2.0, lo primero es ver si puedes activar el TPM desde la UEFI o BIOS del equipo. A no ser que sea un ordenador muy viejo, lo más seguro es que ya lo soporte, aunque no siempre vendrá activado.

Si no, hay una manera oficial de saltarse el requisito del TPM "engañando" a Windows. Tendrás que usar el símbolo de sistema y escribiendo el siguiente comando:

reg add HKLM\SYSTEM\Setup\MoSetup /f /v AllowUpgradesWithUnsupportedTPMorCPU /d 1 /t reg_dword

Si no tienes una licencia oficial de Windows en tu PC, puedes descargar la beta de Windows 11 gratis con el programa de Windows Insider. Aquí, podrás tener versiones beta o versiones ya probadas pero previas a las finales. A cambio de que puedas encontrar algún error y reportarlo, podrás usar Windows gratis.

