Me he equivocado al enviar un Bizum: qué puedes hacer para recuperarlo y cómo se hacen las devoluciones

Horror, ibas a mandarle un Bizum a otra persona, y a la hora de escribir su contacto te has equivocado de número. Este es un error que puede suceder, y te vamos a explicar qué opciones tienes en el caso de que te hayas confundido en el envío de dinero mediante este método.

En este artículo vamos a empezar aclarándote si vas a poder cancelar el envío de un Bizum a través de la plataforma. Luego, te diremos qué otras alternativas tienes para pedir que te devuelvan el dinero, y terminaremos hablándote del proceso de devolución que tiene un usuario cuando recibe un Bizum.

¿Se pueden anular envíos de Bizum?

Si nos equivocamos a la hora de enviar un Bizum, la primera pregunta que nos va a venir a la mente es si podemos anular el envío. Hay varias plataformas de pago alternativas que permiten hacerlo, pero sin embargo, Bizum no permite cancelar envíos de dinero una vez los has efectuado.

Esto se dice claramente en la página de ayuda de Bizum: "Los Bizum que se envían a otro usuario no se pueden cancelar". Por lo tanto, si te equivocas a la hora de mandar uno no tienes nada que hacer, por lo menos no hay opciones dentro de la propia plataforma de Bizum.

Qué puedes hacer si haces un Bizum por error

Aunque no puedas cancelar los Bizum enviados ni pedir devoluciones a través de este sistema, sí que tienes algunas alternativas. La primera es contactar con la persona a la que le has enviado el dinero por error, e intentar explicarle lo que ha pasado y pedirle una devolución. Puedes intentar contactar con la persona por WhatsApp o llamar, ya que el número de teléfono queda registrado en el historial de envíos de Bizum de la app de tu banco.

A esta persona, le puedes pedir que te devuelva el Bizum con la opción que le aparecerá al haberlo recibido. Lo malo es que esta alternativa depende de la buena voluntad de cada persona, y hay muchas posibilidades de que sea una persona a la que no le importe tu error. Sin embargo, siempre es la primera alternativa para intentar soluvionar el problema.

También puedes intentar contactar con tu entidad bancaria. Los bancos no tienen la obligación de actuar cuando pasa esto, aunque quizá sí puedan ofrecerte algún procedimiento para reclamar. Cabe la posibilidad de que esto no te ayude si mandaste el Bizum por error, pero sí puede ser una ayuda si sufres una estafa por Bizum y quieres intentar recuperar el dinero.

Cómo devolver un Bizum que recibes por error

Tanto si quieres explicarle a la otra persona cómo devolverte el dinero, como si tú eres quien recibe un Bizum erroneo, conviene saber que hay un procedimiento para hacer la devolución. Aunque esto siempre debe ser hecho por la persona que lo recibe.

Lo que tienes que hacer es buscar en la aplicación de tu banco el Bizum que hayas recibido por error, y cuando estés en él buscar la opción de devolver. Si no vieras la opción, también puedes hacer un mismo Bizum por la misma cantidad al número de teléfono que te haya enviado a ti el suyo originalmente.