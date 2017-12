Lotería Navidad 2017: comprobar décimos premiados y números de la pedrea online y en el móvil

Un año más la lotería de navidad nos llena de ilusión y de ganas de llevarnos a casa cuatro millones de euros a la serie o 400.000 euros al décimo. ¿Qué mejor forma de acabar el año que con un montón de dinero en el bolsillo? Hoy veremos en qué páginas web y aplicaciones puedes comprobar si tu décimo está premiado.

Si te toca el gordo, probablemente ya lo sepas, pero con la pedrea la comprobación manual puede ser una misión imposible. Por suerte, hay infinidad de páginas web y aplicaciones para el móvil con las que puedes comprobar tus boletos fácilmente. ¡Buena suerte!

Comprueba tu décimo premiado online

Si estás delante de un ordenador, consultar tus décimos en una página web te resultará más cómodo que con una aplicación con el móvil. Estas son tus mejores opciones para saber si eres millonario, e la noche a la mañana.

Loteriasyapuestas.es, la web oficial

La página oficial de Loterias y Apuestas es el lugar oficial y más fiable para hacer la comprobación de tus décimos y participaciones. Se muestran todos los números premiados y, un poco más abajo encontrarás el cuadro Comprueba tu décimo. Escribe el número, cuánto juegas y pulsa Comprobar para saber si está premiado.

Periódicos online

La gran mayoría de periódicos de tirada nacional incluyen un pequeño cuadro para comprobar si tu décimo ha sido premiado. Hay pocas diferencias de uno a otro más allá de su aspecto: en todos los casos debes incluir tu número y cuánto juegas. En el segundo paso se te indica si tiene premio y, a veces, información adicional como en qué administraciones se ha vendido. Estos son algunos de ellos:

Aplicaciones para el móvil

Si no estás delante del PC o simplemente prefieres seguir el sorteo con el móvil, no te faltarán las opciones. La única pega es que muchas de las aplicaciones no te permitirán comprobar tus décimos hasta que no termine el sorteo.

Loterías SELAE

Es la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado y con ella podrás comprobar tus décimos premiados y ver todos los números premiados, al menos en la versión para iPhone. La versión para Android está un poco "dejada de lado" como su nota de 1,7 en Google Play indica, así que si tienes un teléfono Android es mejor que busques otras alternativas.

Descargar | iOS y Android

TuLotero

La aplicación de TuLotero es otra buena alternativa para comprobar tus números. Es técnicamente y visualmente mucho mejor que la aplicación oficial de Loterías y Apuestas y puedes también escanear tus boletos con la cámara para comprobar si han resultado premiados. Es posible añadirlo manualmente también y guardar varios boletos para comprobarlos todos a la vez.

Descargar | iOS y Android

Lotería Escáner Sorteos

Otra opción solo para teléfonos Android es este escáner de boletos. Puedes escanear todos tus boletos o introducir sus datos manualmente y, cuando actualice los datos con el sorteo de navidad recibirás una notificación si tus boletos han sido premiados. La pega es que los resultados no se actualizan en tiempo real, así que deberás esperar a que termine el sorteo.

Descargar | Android

iPremio

Si tienes un iPhone o iPad, con iPremio puedes almacenar todos tus décimos y participaciones con anterioridad. En cuanto que termine el sorteo y se publiquen los resultados, sabrás si has sido premiado. Al igual que en Lotería Escáner, deberás esperar a que termine el sorteo para comprobar tus décimos.

Descargar | iOS

