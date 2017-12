Juegos gratis de enero 2018 en PlayStation Plus: PS4, PS Vita y PS3

Deus Ex: Mankind Divided , valorado en 69,99 euros . Secuela ambientada dos años después de 'Deus Ex: Human Revolution', y presenta una humanidad dividida entre aquellos que están a favor y los que están encontra de las personas con aumentos cibernéticos. Tienes el análisis en VidaExtra .

Batman - The Telltale Series , valorado en 29,99 euros . Ambientada en el universo del caballero oscuro, se trata de uno de los juegos de Telltale divididos en varios capítulos. Las decisiones que tomemos en cada uno influirán en el resto de episodios. Tienes el análisis en VidaExtra .

¡Has sido tú!, valorado en 19,99€. Sony lleva tantos meses regalando este juego que si al final no lo consigues gratis es porque no has estado demasiado atento...