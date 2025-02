Fitbit Ionic vs Versa: diferencias entre estos dos relojes deportivos

Vamos a decirte las diferencias entre los Fitbit Ionic y Versa, porque hoy en día todavía hay mucha gente que busca compararlos. Sin embargo, debes saber que uno de estos dos modelos ya no se fabrica, por lo que realmente solo tienes la opción de comprar uno.

Sin embargo, quizá veas uno en una tienda de segunda mano y tengas dudas de hasta qué punto merece la pena. Por eso vamos a compararlos y a decirte lo que debes saber sobre ambos. Concretamente te hablaremos del Fitbit Ionic y el Fitbit Versa 4, que es la última versión.

Fitbit Ionic vs Versa



Fitbit Ionic fitbit versa 4 Dimensiones 29,23 x 21 x 12 mm 40,5 x 40,5 x 11,2 mm Sensores y componentes Acelerómetro de tres ejes Monitor óptico de ritmo cardiaco Altímetro Sensor de luz ambiental

Sensor óptico de frecuencia cardíaca

SpO2

Altímetro

Acelerómetro de tres ejes

Sensor de luz ambiental Memoria - Guarda todos los datos de tus movimientos durante siete días, minuto a minuto

Guarda los totales diarios de los últimos 30 días

Almacena datos sobre la frecuencia cardíaca en intervalos de un segundo durante la monitorización del ejercicio y de cinco segundos el resto del tiempo Conectividad Bluetooth 4.0 Antena WiFi Chip NFC GPS integrado + GLONASS Bluetooth 5.0

Antena WiFi

Chip NFC

GPS integrado + GLONASS Batería Más de 4 días 10 horas si usas GPS Hasta seis días.

Carga rápida. Funciones Monitorización del sueño Perfil del sueño Frecuencia cardíaca en reposo Monitorización del sueño Perfil del sueño Despertador inteligente Nivel de gestión del estrés Estados de ánimo Spo2 Frecuencia cardíaca en reposo Avisos de frecuencia cardíaca elevada o baja Frecuencia respiratoria Índice de glucosa en sangre Salud menstrual Deporte Varios modos de ejercicio Minutos en zona activa

Varios modos de ejercicio

Nivel de estado físico cardiovascular

Monitorización automática del ejercicio compatibilidad Ya no se fabrica iOS 14 o superior.

Android 10 o superior.

La única opción es el Versa

Fitbit retiró todos los relojes Ionic por seguridad en 2023 debido a los riesgos de quemaduras, y le dio un reembolso a los compradores. Por eso, ya no puedes encontrarlo en ninguna tienda.

Si ves un Fitbit Ionic en una tienda, lo mejor es que no lo compres, ya que se demostró que son peligrosos para la salud y esta línea no continuó funcionando. No ha recibido nuevas versiones, y el Versa es el modelo que ha ido evolucionando.

Por lo tanto, la única duda aquí es que el Fitbit Versa es la única opción entre los dos, aunque Fitbit ahora es de Google y sigue ofreciendo un amplio catálogo de dispositivos. Su tecnología es la más avanzada, porque ya van varias generaciones de este modelo que han ido mejorando con el tiempo.

