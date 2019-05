DivX: qué es y cómo reproducirlo

Hoy vamos a explicarte qué es y cómo reproducir el DivX. Se trata de un códec de vídeo que actualmente está algo en desuso, pero que todavía puedes llegar a encontrarte en alguna ocasión si descargas vídeos de Internet. Aunque por lo general no vas a tener problemas para reproducirlo, hay dispositivos que están dejando de ser compatibles, por lo que es posible que en algún caso haya quien quiera aclararlo todo del formato.

Vamos a empezar el artículo explicándote qué es el DivX, aclarando qué quiere decir que sea un códec, y cómo afecta esto a los formatos de vídeo. También te diremos cómo ha ido evolucionando y su estado actual. Y luego terminaremos diciéndote cómo puedes reproducir vídeos que lo usen en su interior.

Qué es DivX

DivX es un sistema de compresión de vídeo, un mítico códec que se utilizaba para ripear o digitalizar DVDs utilizando el estándar del MPEG-4. Sus siglas vienen de la palabra DIgital Video eXpress, y fue creado en 1997 para un fracasado proyecto de discos compactos y reproducción de películas, y que programadores independientes reutilizaron para un nuevo formato.

Como hemos dicho, se trata de un códec, lo que quiere decir que es un sistema de compresión utilizado para que los datos de un vídeo ocupen menos. No hay que confundirlo por los contenedores, comúnmente llamados formatos, que son los que albergan ficheros de vídeo, audio, subtítulo, imágenes etcétera.

Con esto me refiero a que el DivX no afecta al formato. Un archivo AVI, por ejemplo, puedes tener o no tener el vídeo comprimido con DivX, pero eso no evita que al final el archivo siga siendo un AVI, y que además del códec de vídeo tenga otro de audio dentro como el MP3 para el sonido del vídeo.

El DivX es uno de los primeros protagonistas que hubo con el surgimiento de los sistemas multimedia en Internet, aunque pronto empezó a ser sustituido por otros formatos propietarios como el WMV de Microsoft, el QuickTime de Apple o el Real de RealNetworks, aunque también había otras alternativas libres como el códec Xvid.

Estos formatos alternativos ofrecieron una mayor capacidad de compresión, ofreciendo un mismo vídeo con menor tamaño. Sin embargo, DivX ha sobrevivido a nuestros días, y desde el año 2000 está siendo gestionado por la empresa DivX, que ha sido comprada por varias empresas hasta que en 2018 se volvió a emancipar.

La empresa DivX ofrece también otras aplicaciones, como un DivX Player compatible con Windows y macOS, que es reproductor de vídeo gratuito con opciones premium que permite reproducir todo tipo de archivos como los MKV. Es como una especie de alternativa a VLC, aunque no tan popular.

Cómo reproducir DivX

Reproducir archivos que utilizan el códec DivX es bastante sencillo, ya que los principales reproductores de vídeo ya te dejan funcionar con él. Sin ir más lejos, VLC es totalmente compatible con DivX, por lo que si ya eres usuario de este reproductor de vídeo no vas a tener que preocuparte de si un vídeo está comprimido con DivX o no. Evidentemente, también la empresa actual que lo desarrolla tiene su [DivX Player]8https://www.divx.com/es/) listo para Windows y macOS.

La mayoría de preproductores para móvil también son compatibles con DivX, y aplicaciones para la reproducción en diferentes dispositivos como PLEX también son compatibles. Algunas SmartTV están dejando de ser compatibles con DivX, pero como se suele decir en muchos foros, tampoco es algo importante teniendo en cuenta que el DivX está bastante en desuso, y que es bastante difícil encontrarlo en vídeos digitalizados de alta resolución.