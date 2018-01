Cómo configurar Facebook para leer todos los mensajes que publica una página

Hoy te vamos a enseñar cómo priorizar el contenido de una página de Facebook para no perderte sus actualizaciones. De esta manera, podrás configurar tu feed de noticias para que haya determinadas páginas o perfiles de amigos cuyo contenido salga en primer lugar, y antes que el de otras páginas y amigos que no sean prioritarios.

La red social ya lleva un tiempo retocando sin parar el algoritmo de tu muro de actualidad, y maltratando el contenido de páginas y medios. Por ello, cada vez te será más difícil ver el contenido de tus páginas favoritas. Afortunadamente, existe una manera de mitigar el efecto de estos cambios y seguir leyendo el contenido que no te quieras perder.

Cómo priorizar una página en la web de Facebook

Lo primero que tienes que hacer es pensar qué páginas quieres priorizar en tu feed de noticias y entrar en ella. Esto lo puedes hacer tanto en una página comercial o de información como en los perfiles de tus amigos cuyo contenido no quieras perderte. Intenta priorizar sólo unas pocas páginas y perfiles para que el efecto de todo esto sea más notable.

A continuación, si todavía no lo has hecho, pulsa sobre el botón Me gusta de la página para empezar a seguir su contenido en primer lugar. Una vez lo hayas hecho, el botón Seguir que hay a la derecha pasará a llamarse Siguiendo, lo que quiere decir que te aparecerán los posts de esta página. También puedes pulsar sobre Seguir sin darle a Me gusta.

Ahora viene lo más importante. Pulsa el botón Siguiendo (1), y entre las opciones que te aparecen selecciona la opción Ver primero (2). De esta manera, el contenido de esta página se priorizará entre el resto, y te asegurarás de que todo lo que se publique te llegue y no se pierda en el feed de noticias.

Si eres de los que no suele entrar demasiado a Facebook, también puedes configurar las notificaciones de tus páginas favoritas para no perderte las publicaciones. Para ello, pulsa el botón Siguiendo, y en la ventana desplegable pulsa sobre el icono del lápiz al lado de la opción Notificaciones. Irás directamente a configurar las notificaciones de esta página.

Te aparecerá una ventana con varias opciones. Aquí pulsa sobre el cuadro de activación de la opción Publicaciones (1), de manera te llegará una notificación cada vez que esta página publique algo. Una vez activada la opción pulsa sobre Listo (2) y efectuarás los cambios en la configuración de notificaciones.

Cuando haces un amigo en Facebook, también sigues su contenido. Esto quiere decir, que en su perfil también aparecerá un botón Siguiendo sobre el que puedes pulsar para marcarlo como Ver primero, y priorizar también el contenido del amigo o amiga cuyas publicaciones no te quieras perder.

Cómo ver primero los posts de una página en el móvil

El proceso que hemos seguido antes es exactamente el mismo cuando estés utilizando la app de Facebook en el móvil. Incluso más fácil. Sólo entra en el perfil de la página que quieras priorizar, y una vez le hayas dado a Me Gusta, pulsa sobre el botón Siguiendo. Se te abrirá una página en la que podrás marcar la opción Ver primero para priorizar el contenido, y también podrás activar las notificaciones.

Priorizar a quién ver primero en Facebook móvil

El móvil también te ofrece la opción de configurar de una vez a qué perfiles le das prioridad a la hora de mostrar su contenido. Para hacerlo, estando en tu feed de noticias pulsa el botón de opciones que tienes arriba a la derecha con el icono de tres rayas.

Cuando estés en el menú, pulsa sobre la opción Preferencias de noticias. Está bastante abajo, en la sección Ayuda y Configuración, o sea es posible que tengas que buscar un poco antes de dar con ella.

Llegarás a una página muy simpática con el icono de un cangrejo, y que se llama Controla y personaliza tu sección de noticias. En ella, pulsa sobre la opción Priorizar a quién ver primero.

Llegarás a otra página en la que te aparecerán todos los perfiles a los que estás siguiendo, tanto los de páginas a las que has marcado con Me gusta como la de los amigos cuyas publicaciones puedes ver. Aquí, simplemente pulsa sobre los perfiles cuyo contenido quieras priorizar, de manera que al hacerlo aparezca el icono de una estrella sobre ellos.

Por si el proceso te parece complicado y con demasiados pasos, aquí tienes un GIF con el camino que debes seguir. Recuerda que si quieres también tienes la opción de hacer justo lo contrario y dejar de recibir el contenido de páginas o amistades que te sean molestas sin tener que quitarles la amistad o el Me Gusta.

