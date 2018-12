'Black Mirror: Bandersnatch', en qué dispositivos puedes ver (y en cuáles no) la película interactiva de Netflix

Netflix acaba de poner a disposición de sus usuarios 'Black Mirror: Bandersnatch', su primera película interactiva en la que los espectadores podremos tomar decisiones que afecten al desarrollo de la trama, pudiendo acceder a diferentes finales dependiendo del camino que hayamos tomado. Sin embargo, esta no es una aventura de la que todos vayamos a poder disfrutar.

Por eso, hoy te vamos a explicar en qué dispositivos vas a poder experimentar esta aventura interactiva. Aunque antes de eso, también te vamos a explicar qué es exactamente esta nueva entrega de la saga 'Black Mirror' y cómo funciona su mecánica.

Qué es exactamente 'Black Mirror: Bandersnatch'

'Black Mirror: Bandersnatch' es una película perteneciente a la popular serie distópica. Su gran particularidad es que se trata de una película interactiva, una especie de 'Elige tu propia aventura'. Esto quiere decir que durante la película se te invitará a tomar decisiones, y estas afectarán a cómo transcurre la trama.

No es la primera vez que Netflix experimenta con una narrativa interactiva. Previamente las series infantiles 'El Gato con Botas' y 'Buddy Thunderstruck' también permitían al usuario elegir qué decisión debían tomar los protagonistas. Pero con Bandersnatch tenemos un proyecto bastante más ambicioso.

Basado en un videojuego con el mismo título que la película, Bandersnatch empieza explicándonos que se trata de una historia interactiva y cómo puedes tomar las decisiones. Entonces se te pedirá que tomes la primera, que es la de decirle si has entendido el mecanismo de la película. Las decisiones irán incrementando en importancia para que vayas adaptándote, y la primera es simplemente la de elegir cereales por la mañana.

En cuanto a la toma de decisiones, esta siempre se te presentará de manera que sólo tengas que elegir entre dos opciones, las cuales aparecerán en la parte de abajo de la pantalla. Podrás seleccionar una u otra decisión con el mando de la tele o el ratón en el caso de que estés utilizando el ordenador.

Netflix te dejará volver hacia atrás diez segundos durante la película, pero sólo hasta la decisión anterior. Esto quiere decir que una vez elijas un camino no podrás volver atrás en una decisión. La película tiene cinco finales que dependerán de las decisiones que tomes, y si quieres cambiar alguna de ellas tendrás que reiniciarla y volver a empezar desde el camino.

Dónde puedes ver 'Black Mirror: Bandersnatch'

Tal y como nos han explicado desde la propia Netflix, esta película interactiva de Netflix solo es compatible con los modelos más recientes de Smart TV. Sin embargo, también lo es con la mayoría de reproductores multimedia en streaming, las videoconsolas de última generación, y prácticamente todos los navegadores web.

Esto quiere decir que vas a poder verla en tu salón si tienes una tele moderna o una videoconsola. Y en el caso de no ser así, siempre podrás recurrir al navegador de tu ordenador para verlo. Y claro, si conectas el portátil a la tele mediante HDMI también tendrás la alternativa de duplicar su pantalla en un mayor formato,

El capítulo también es compatible en dispositivos iOS y Android que dispongan de la última versión de la aplicación de Netflix. Esto quiere decir que si tienes un iPhone, un iPad, o un móvil o tableta con Android en el que la app de Netflix está actualizada a la última versión, no tendrás problemas para poder ver la película interactiva. También está disponible desde la aplicación de Netflix en Android TV.

Sin embargo 'Bandersnatch' no funciona desde Chromecast, Apple TV ni Smart TV antiguas. En los dispositivos que no sean compatibles no vas a poder reproducir la película. Por ejemplo, el caso del dispositivo de streaming de Apple, aparece un clip con gente de Black Mirror diciendo "lo siento" e indican de verlo desde un PC.

Cómo saber si tu tele o dispositivo es compatible

Si tu televisor o dispositivo son compatibles, en el banner del episodio podrás ver un símbolo rojo con forma de estrella en la parte superior derecha. Este símbolo indicará que podrás disfrutar del capítulo tomando las decisiones que necesites.

Este símbolo no aparecerá cuando entres en Netflix desde un dispositivo que no sea compatible, ya que en esos casos se verá simplemente el banner sin la etiqueta roja. De esta manera, vas a poder saber inmediatamente a qué atenerte antes de que intentes empezar a reproducir el capítulo.