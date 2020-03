61 proyectos de impresión 3D útiles que te puedes imprimir

Te traemos una lista con 61 proyectos útiles que puedes imprimir con tu impresora 3D. Si tienes una pero no se te ocurren ideas para sacarle partido, aquí vas a encontrarte ideas para todos los gustos, desde útiles para organizar tu casa hasta objetos para el ocio, pasando incluso por una guitarra eléctrica o un exoesqueleto.

La lista es bastante extensa, y para evitar que sea muy pesada vamos a intentar simplificar. En cada objeto tendrás una foto, un pequeño texto descriptivo y el enlace a la página especializada en la que puedes descargarte los planos que luego vas a utilizar en la impresora. En estas páginas también podrás leer comentarios del resto de usuarios en el caso de que tengas dudas más concretas.

Una hucha de cerdito

Si te has gastado el dinero en una impresora 3D, lo primero será irse recuperando. Para ello te puede ayudar que una de tus primeras impresiones sea esta hucha de cerdito macarra en 3D. La lengua y los ojos son piezas separadas que tienes que insertar, perfecto por si quieres que tengan un color diferente, y las monedas se meten por la nariz.

Set de ajedrez de estilo moderno

Sólo necesitas el tablero, porque las fichas de ajedrez te las vas a poder imprimir por tu cuenta. Tienen un diseño muy moderno y futurista, y evidentemente te puedes imprimir el juego de piezas en los colores que quieras.

Una púa para tu guitarra

Si eres guitarrista, seguramente ya tengas unas cuantas púas en casa. Pero recuerda que también puedes imprimirte tus propias púas en 3D, un proyecto muy rápido y sencillo a la par que práctico. Eso sí, recuerda utilizar un material bastante duro y nada de recurrir a plásticos flexibles.

Toda la guitarra

¿Que imprimir una simple púa se te queda corto? Pues entonces no te cortes, porque también puedes imprimirte tu propia guitarra. Puedes tirar por una guitarra más funcional o por el diseño de una agresiva guitarra eléctrica. Eso sí, recuerda que tú imprimes la estructura, pero el resto de componentes los tendrás que montar tú mismo.

Baby Yoda

Baby Joda es uno de los personajes que más está despertando la creatividad de los creadores. Y es que por mucho que Disney lo haya intentado evitar, Internet está lleno de camisetas, llaveros y todo tipo de artilugios con la forma de este personaje. Y claro, también puedes imprimirte tu propia figura de Baby Yoda (o todas las que quieras) para colocarla donde quieras.

Una maceta con autorriego

Esta es una maceta con autorriego para plantas de pequeñas dimensiones. A uno de los lados tiene un depósito de agua que va hasta el fondo, de manera que con irlo llenando de agua la planta luego irá absorbiendo la que necesite. Más que para plantas ya crecidas, esta macetita está pensada para plantar cosas y dejar que empiecen a crecer. Pero si necesitas algo más grande, también hay una versión de mayores dimensiones.

Un estante secreto

Si necesitas tener un sitio secreto en casa en el que guardar dinero o pequeños objetos, este estante con un cajón oculto puede ayudarte a conseguirlo. A simple vista es un simple estante sobre el que puedes colocar objetos de decoración, pero si lo abres tendrás un pequeño cajón en su interior.

Cucharillas medidoras

A la hora de cocinar es muy importante mantener siempre las medidas de lo que añades, por lo que puede ser muy útil ser capaz de imprimir cucharillas de medidas con diferentes tamaños. Se acabaron las excusas de que no puedes cocinar determinado plato porque te faltan cucharillas medidoras, por que ahora te las puedes imprimir en 3D. Tienes diferentes medidas en tsp (cucharillas), y podrás imprimir una o varias de ellas.

Objetivo para cámara

Otra cosa que puedes hacer es imprimir tu propio objetivo para una cámara. No vayas a pedir una gran calidad a este complemento que puedes acoplar a varios modelos de cámara, pero quizá pueda servirte ante alguna emergencia. El creador de este proyecto utilizó acrílico para reemplazar el vidrio en la lente, y otras herramientas para combinar las piezas pequeñas.

Clips guardapáginas

Si necesitas o te gusta dejar marcadas páginas de libros o libretas con las que estás trabajando, te va a ser muy útil poder imprimir clips guardapáginas con diferentes tipos de forma. Son un dos en uno que puedes usar como simple clip para agrupar papeles o para guardar páginas, y si tienes algo de ingenio puedes personalizarlos para añadir nombres o palabra.

Organizador de cables

Si tienes el escritorio o el mueble de la tele lleno de cables, es una buena idea tener un organizador con el que puedas atarlos y dar una mayor sensación de limpieza. En este caso, tu impresora también te va a permitir imprimirte tus propios organizadores de cables, tantos como necesites para poner un poco de orden.

Bandejas portadocumentos

En cualquier tienda online o papelería puedes encontrar siempre bandejas portadocumentos de varios pisos. Pero si estás cansado de que todas sean las mismas o simplemente quieres experimentar con tu impresora, puedes imprimirte las tuyas propias de los colores que prefieras. El proyecto tiene tres diseños de bandeja: una para uso general, otra para bolígrafos, clips y monedas, y un tercero para tarjetas de visita.

Dispensador de pilas

Este peculiar dispensador de pilas te va a ayudar a tener siempre en un sitio fijo todas las pilas AA y AAA que compres. No vas a tener que guardarlas en un paquete dentro de un cajón, estarán en un dispensador en el que puedes irlas cogiendo según las necesites.

Desviador de agua para grifo de baño

Posiblemente no sea el proyecto más útil de la lista, pero nunca se sabe cuándo puedes necesitar desviar el agua del grifo. Este desviador sirve para grifos con diámetro de 23,5 mm. Cuando lo instales, sólo necesitarás poner el dedo sobre la apertura inferior para que el chorro se desvíe por el otro orificio, que te permitirá beber fácilmente o coger agua para enjuagarte la boca.

Exprimidor de tubo de pasta de dientes

Si eres de los que utiliza los clásicos tubos de pasta de dientes, sabrás que llega un momento en el que hay que apretar y exprimir para poder aprovechar cuando ya empieza a faltar poco. Desde toda la vida han vendido exprimidores que pasar por el tubo para empujar la pasta hacia arriba, y ahora ya te puedes imprimir el tuyo propio.

Un stand para relojes y brazaletes

Si tienes muchos relojes en casa y no quieres que anden rodando en un cajón, puedes imprimirte esta stand para relojes y brazaletes. Tiene disponible varios tamaños y pisos para poder imprimir el que más se adapte a tus necesidades, y tiene un ajustador para que la correa quede bien estirada y el reloj o la pulsera queden sujetos.

Una percha

Si eres de los que siempre acaba comprando perchas de plástico o, lo que es peor, llenando el armario de las endebles perchas de muchas tiendas, que sepas que con una impresora 3D también puedes imprimir tus propias perchas. Es algo bastante práctico y que te ayudará a ahorrarte una bajada al bazar de turno. Y ojo, porque la que te enlazamos es además una percha plegable.

Una percha para colgar cinturones

Y si llevas tiempo harto de que tus cinturones estén rodando siempre por ahí, aquí tienes esta peculiar percha para cinturones. Es una percha con varios dientes en los que puedes poner unos diez cinturones. La vas a imprimir en dos piezas que encajan sin problemas y sin tener que añadir nada más.

Asa para bolsas

Y esto no es una percha, sino un asa para poder llevar dos bolsas. Tiene tres resortes que hacen de amortiguador, y te ayudan a poder transportar objetos pesados fácilmente y sin gran esfuerzo. El resorte central es el principal, y los laterales te ayudan con la estabilidad cuando estás caminando.

Vestido 3D

Y ya que puedes imprimirte tu propia percha, qué tal si de paso puedes imprimirte tu propio vestido. Los diseños no son para salir a la calle a comprar el pan, y desde luego que siempre van a ser muy llamativos. Pero si quieres lucirte en alguna fiesta especial, tienes muchos diseños a tu alcance.

Zapatos

Y el creador del vestido para imprimir que te hemos enlazado en el punto anterior también ha creado unos zapatos a juego que puedes fabricarte. No sabemos cómo estarán en cuanto a comodidad, pero si vas a hacerte un vestido quizá también quieras complementarlo con ellos.

Corbata hexagonal

Y si no eres tanto de llevar vestidos como de utilizar una camisa o un traje, que sepas que también puedes imprimir esta curiosa corbata hexagonal que te puedo prometer que va a acaparar todas las miradas del sitio al que la lleves. El diseño a base de piezas hexagonales no está hecho así por capricho, sino para que la corbata no sea rígida y resulte un poco más natural.

Muñeca BJD

Hace unos cuantos años, de japón nos llegó la moda de las muñecas BJD, y aunque aquí fue un hobbie para pequeños grupos de muchachas, allí era toda una institución con tiendas especializadas llenas de señores que se gastaban dinerales en vestir sus pequeños objetos de coleccionismo. Eran muy caras al ser de resina, pero hoy en día te puedes imprimir tus propias BJD en el caso de que no te importe tanto la calidad como simplemente tener una que puedas personalizar.

Una funda para tus intrauriculares

Puedes imprimirte también esta funda para guardar tus earbuds que no sólo te permitirá enrollar el cable de manera que no acabe haciéndose nudos, sino que también tiene una tapa que se cierra para cubrir los auriculares. Lo bueno es que la funda, una vez cerrada, tiene un tamaño muy manejable que vas a poder llevar sin ningún problema en cualquier bolsillo.

Clip para bolsas de plástico

Esas típicas bolsitas en las que vienen los frutos secos tienen un problema, y es que una vez las abres luego no puedes hacer que se queden cerradas. Tienes que recurrir a algunos tipos de clips que puedes encontrarte en bazares o tiendas de artículos de cocina. Y también puedes imprimirte tus propios clips en el caso de que no quieras gastarte demasiado en ellos.

Macetero con autorriego

También tienes este macetero que puedes colgar en la pared para poner pequeñas plantas decorativas. Lo más curioso es la pieza con forma de nube que queda encima de la macetita, ya que cuando echas agua sobre ella hace que llueva en pequeñas gotitas. No vas a poder utilizarlo con grandes plantas, pero seguro que le va a dar un aire muy original a las paredes de tu casa.

Abrebotellas en forma de gatillo

¿Por qué no? Si quieres abrirte una botella de refresco o una cerveza y no tienes un abridor para quitarle la chapa, también tienes este proyecto para imprimirte le tuyo propio. Se trata de un diseño especial en forma de gatillo con el que sólo tendrás que apretar con un par de dedos para abrir tu botella.

Una cubitera

Y ya que tenemos el refresco abierto, lo próximo será ponerle algunos cubitos de hielo. También te puedes imprimir una cubitera para rellenarla de agua y ponerla en el congelador. Así siempre los tendrás listos para tus bebidas.

Caja de almacenamiento para la nevera

Y del congelador a la nevera, porque este es un compartimento de almacenamiento para tu nevera. Su funcionamiento es sencillo, ya que sólo lo tienes que sujetar en una de las baldas que haya, y tendrás un pequeño almacenamiento extra. No te va a molestar, ya que al estar en la parte de arriba de un piso no va a interferir con lo que tengas abajo.

Exprimidor manual para cítricos

Hoy en día, cuando vas a comprarte exprimidores manuales, casi todos los que vas a encontrar son de plástico y de calidades bastante variables. Por lo tanto, no es de extrañar que también puedas imprimirte tus propios exprimidores para cítricos para llevártelos a cualquier sitio y hacer zumos siempre que lo necesites.

Separador de huevos

Este separador de huevos sirve para abrir un huevo sobre él, y que la clara y la yema se separen de forma rápida y sencilla. Es muy simple, y lo puedes colocar a uno de los lados de un tazón para que quede fijo y no tengas ni que sujetarlo.

Posavasos de cítricos multicolor

Tan simple como funcional, este es un posavasos con diseño cítrico y que puedes imprimir con los colores que quieras. No hay mucho más que decir, es sencillo pero efectivo.

Cuerno de gramófono para tu teléfono

Y pasamos de los dos últimos proyectos tan útiles y prácticos a otro bastante menos útil, pero que no deja de ser cool y muy peculiar. Puedes imprimirte este gramófono con forma de cuerno para tu iPhone. No creo que vayas a poder sacar provecho de la calidad de audio que ofrece un smartphone, pero desde luego que vas a tener un tipo de sonido único y personal.

Un stand para tu smartphone o tablet

Y pasamos de algo de dudosa utilidad a otro producto que realmente puede servirte de ayuda. Se trata de un stand universal para smartphones y tablets, diseñado de manera que puedes colocar el dispositivo tanto en horizontal como vertical, e incluso tiene un hueco para pasar el cable y poder tenerlo cargando.

Sistema de montaje de dispositivos

También tienes este interesante proyecto, que es un sistema de montaje para objetos livianos como teléfonos o cámaras pequeñas. Es modular, de manera que puedes darle más de una utilidad dependiendo de tus necesidades. El stand tiene una abrazadera giratoria para cambiar rápidamente entre orientación horizontal y vertical, y en el plano del proyecto hay un diagrama de ensamblaje para varias aplicaciones.

Dock para productos de Apple

Útil y práctico también es este dock de carga para diferentes productos de Apple. Está diseñado para el iPhone X, por lo que los iPhone posteriores también deberían caber sin problemas. Además, también tiene una ranura para la carcasa de los Airpods, y un soporte para colocar el Apple Watch. No te impedirá necesitar tener todos los cables de cada producto, pero por lo menos lucirán más pulcros cuando los pongas a cargar.

Soporte de ayuda para Pokémon Go

Si eres jugador de Pokémon Go, y te gusta sacarle el máximo provecho posible, este proyecto puede ayudarte a fallar lo mínimo posible a la hora de lanzar las bolas. Tiene diseños para varios dispositivos, y se trata de una funda que en el centro tiene una especie de regla para poder deslizar el dedo de forma recta hacia arriba.

Organizador de tornillos

Volvemos a los proyectos organizadores con uno que seguro que a más de uno nos resultaría muy útil, el de imprimir un organizador para tuercas y tornillos. Es una bandeja que tiene varios compartimentos de diferentes tamaños, y también puedes crearle una tapa para cerrarlo y que una caída o movimiento brusco no provoque una tragedia.

Caja organizadora de tarjetas SD

¿Tienes decenas de tarjetas SD rodando por un cajón y no se te ocurre cómo organizarlas? Pues este proyecto te permite crear un organizador para tarjetas SD, una pequeña cajita con ranuras para poder poner 100 de ellas y que puedes abrir y cerrar a tu antojo. No es nada sofisticado, pero si te gusta tenerlo todo organizado puede ayudarte.

Organizador de escritorio

Y ya puestos a organizar, también puedes imprimirte un organizador para el escritorio en el que poner lápices, bolígrafos y muchas más de las cosas que siempre acaban rodando por él. Tienes decenas de diseños diferentes, pero para ilustrarnos nosotros hemos optado por este con forma de panel de abeja.

Otro organizador de escritorio

Y si el organizador anterior te parece demasiado atrevido o poco funcional, también hay otros organizadores de escritorio más convencionales, de esos que tienen un hueco para los post-it, y otros para bolígrafos o clips. Este en concreto, incluso tiene un par de ganchos en la parte trasera que hacen de soporte para poner tus gafas.

Organizador de zapatos

Tener los zapatos y zapatillas mal organizados puede hacer que acaben ocupando mucho más espacio del necesario en tu armario. Por eso, es interesante ver soluciones como este organizador de calzados que tiene dos pisos, de manera que puedes poner uno encima del otro ocupando poco más del espacio de una única zapatilla.

Organizador de cervezas

Y ya puestos a tener ordenadas las cosas importantes de la vida, aquí tienes este organizador de cervezas . Tiene el tamaño justo para poder ponerlas en horizontal dentro de la nevera, y luego simplemente vas cogiendo las que quieras beber.

Un destornillador

Este proyecto te permite imprimirte un mango para cabezales intercambiables de destornillador. Es de tamaño pequeño para poder utilizarlo en espacios donde no caben destornilladores más grandes. Te puedes encontrar en la red algún otro proyecto de destornilladores completos, pero claro, si imprimes también el cabezal siempre puede que te quede bastante endeble.

Una llave inglesa

Y ya que estamos con herramientas, también puedes imprimirte una llave inglesa. En la rede te encontrarás varios proyectos en los que te imprimes las piezas y luego tienes que montártela, pero el creador de este quería una llave inglesa que pudieras utilizar directamente en cuanto la imprimieses, que no hubiera que montar nada más.

Una bisagra para tus puertas

Para un apaño rápido también puedes crearte esta bisagra para diferentes tipos de puerta, con una amplia gama de parámetros para la personalización. La bisagra está diseñada para imprimirse en un solo paso, pero las hojas individuales se pueden imprimir de forma independiente si así lo deseas.

Un silbato para emergencias

Ante una emergencia en la que estás en una zona despoblada o la montaña, ser capaz de emitir un sonido que se escuche desde lejos puede salvarte la vida. Con esta intención se ha creado este silbato de 118 db, que tiene dos cámaras separadas que emiten dos tonos diferentes, que se alternan entre amplificarse y cancelarse entre sí, Con esta variación se crea un sonido más agudo y destacable.

Reproductor de vinilos

Si alguien te ha regalado un disco de vinilo pero todavía no has comprado ningún giradiscos para escucharlo, puedes imprimirte uno. Se trata de un reproductor de vinilos con manivela, lo que quiere decir que no necesita electricidad pues serás tú quien haga girar el disco. Solo necesitarás agregar un trozo de papel, algo de cinta adhesiva, una aguja para el amplificador, y un poco de pegamento.

Rampa para silla de ruedas

Desafortunadamente, en nuestras ciudades todavía nos queda mucho por mejorar en materia de accesibilidad. Si eres o tienes algún amigo o familiar con problemas de movilidad, que sepas que puedes imprimirte una rampa para silla de ruedas, con un tamaño justo para poder subir a aceras. Es un pequeño taco angular sobre el que poner cada rueda, o sea que necesitarás tener dos.

Prótesis para las piernas

Una de las mejores noticias que la impresión 3D le ha traído al mundo es la de su capacidad de democratizar la creación de prótesis. Hay muchos proyectos que buscan conseguir esto con diferentes diseños, y este es posiblemente uno de los más visuales. Aunque también es muy complejo de hacer al necesitar varias piezas.

Cartera tarjetero

Una fina cartera en la que meter varias tarjetas, y que tiene una bisagra y una cerradura para que puedas cerrarla y no se te salgan sin querer. Podrás meter unas cuatro o cinco tarjetas en su interior, que no es mucho pero ayuda a contener el tamaño lo máximo posible.

Exoesqueleto para los brazos

Al no estar mecanizado tampoco te va a ayudar a ser más fuerte, pero el diseño es de lo más cool y vistoso, y nunca se sabe cuándo vas a necesitar un pequeño refuerzo. Se trata de un exoesqueleto para tus brazos, incluyendo las manos. Lo podrás mover sin problemas, y si quieres, el mismo autor también tiene exoesqueletos de manos mecanizadas para darte un extra de potencia.

Una cafetera eléctrica

Las impresoras 3D también permiten imprimir dispositivos más complejos, como esta cafetera eléctrica. Eso sí, debes tener en cuenta que no se trata de un proyecto sencillo, y que vas a necesitar varias piezas para poder fabricarla. Lo bueno es que si se rompe alguna de sus piezas, siempre podrás volver a imprimirla para reparar la cafetera.

Teclas para tu teclado mecánico

Si a tu teclado mecánico se he ha perdido una tecla o necesitas reemplazar alguna por la razón que sea, has de saber que también te puedes imprimir tus propias keycaps compatibles con interruptores Cherry MX. Así, podrás modificarlas según tus necesidades o imprimirlas en el color que quieras. La decisión es siempre tuya.

Un teclado mecánico

Y para qué quedarte sólo con las teclas, si puedes imprimirte un teclado mecánico completo de 68 teclas. Los circuitos y los interruptores necesitarás comprarlos a parte, eso está claro, pero toda la estructura externa e interna la vas a poder imprimir tú mismo para abaratar costes y dejar volar tu imaginación.

Convierte tu Raspberry Pi en un Macintosh

Sin tornillos ni pegamentos, este ordenador retro con diseño de Macintosh sólo lo tienes que imprimir y montar. Eso sí, el diseño sólo ofrece el exterior, por dentro serás tú quien deba tener una Raspberry Pi o microPC similar, un monitor de 8 pulgadas y muchos otros accesorios que quieras añadirle. Pero oye, por lo menos podrás darle la forma del Macintosh.

Carcasa con forma de NES para Raspberry Pi

Y si lo que quieres hacer con tu Raspberry Pi es convertirla en una consola retro, este otro proyecto te ofrece una carcasa con forma de NES para el microPC. Hay también diseños para otras consolas, pero este tiene el encanto especial de la consola de Nintendo. Como antes, sólo es la carcasa exterior, todo lo que hay por dentro lo debes poner tú.

Convierte tus pilas AAA en AA

Imagina que necesitas comprar unas pilas AA, pero que te confundes y compras unas pilas AAA que son mucho más pequeñas. Pues no te preocupes, porque gracias a este adaptador para pilas puedes hacer que las pilas AAA tengan el mismo tamaño en las parte superior e inferior que sus hermanas mayores, y que así quepan en las ranuras hechas para estas segundas.

Lápiz mecánico

Quizá esto no sea tan útil como puede resultar el proyecto anterior, pero puede ser utilizado para tu utilidad. Se trata de un portaminas mecánico, un lápiz en el que puedes ponerle minas de 2 milímetros y escribir con ellas. Eso sí, debes tener cuidado de no apretar mucho, ya que en el centro la mina va al aire.

Ventilador manual

Si no quieres depender de las pilas, también puedes imprimir un ventilador manual que puedes accionar con su manivela. Te vas a tener que imprimir todas las piezas y luego irlo ensamblando todo, pero a cambio podrás tener un soplo de aire fresco siempre que quieras.

Un compás manual para lápices y bolis

Y terminamos con algo sencillo, pero nunca se sabe cuándo te puede hacer falta. Se trata de un compás para lápices y bolígrafos. Tú sólo lo tienes que poner sobre una superficie, apretar el centro, meter la punta de tu boli o lápiz en alguno de sus orificios y empezar a dibujar.