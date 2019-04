Este es el primer corazón impreso en 3D con células del propio paciente

En el pasado hemos visto cómo era posible imprimir en 3D diversos tipos de órganos y de prótesis, pero un grupo de científicos de la Universidad de Tel Aviv han ido más allá.

Estos investigadores han impreso en 3D el primer corazón humano usando células y material biológico del propio paciente que podría usarlo. El logro es tan impresionante como prometedor, y podría revolucionar el ámbito de los transplantes a medio plazo.

Un corazón pequeño pero prometedor

La medicina regenerativa que trata de crear este tipo de órganos había logrado hasta ahora éxitos modestos a la hora de generar tejidos sin vasos sanguíneos, pero este corazón impreso en 3D es un salto cualitativo increíble.

Uno de los máximos responsables del desarrollo indicaba que "esta es la primera vez que alguien ha desarrollado e impreso un órgano completo repleto de celdas, vasos sanguíneos, ventrículos y aurículas".

El proyecto experimental se desarrolló mediante la biopsia de tejido graso tomado por pacientes que se usó como "tinta" para este particular trabajo de impresión. A partir de él se generaron tejidos básicos pero también mucho más complejos como ese corazón completo que no obstante no es completamente funcional.

De hecho su tamaño es el del corazón de un conejo, pero es un prometedor primer paso para crear un corazón de tamaño humano. Además estos corazones impresos en 3D solo se pueden contraer, pero los investigadores creen que también podrán crear un órgano completamente funcional en un futro próximo.

Una vez lo logren tratarán de transplantarlo a animales, algo que si tiene éxito podría dar lugar a los ensayos clínicos con humanos. La prometedora técnica podría hacer que según estos expertos tengamos corazones impresos en 3D válidos para transplantes humanos en unos 10 años.

Vía | EurekAlert