El diseño del Tesla Cybertruck lo aprovechan hasta las marcas de accesorios para móvil: esta empresa ya vende vinilos personalizables

Si por algo estuvo marcada la semana pasada en el sector del automovilismo y los coches eléctricos fue por la presentación del Tesla Cybertruck. Elon Musk salió a escena para mostrarnos su nueva pickup 100% eléctrica que generó debate por su peculiar diseño y alguna que otra broma tras la demo que acabó con los dos cristales izquierdos rotos (aunque eso no ha evitado que sea un éxito en reservas). El vehículo, si todo va bien, debería llegar a Estados Unidos a finales de 2021, y para amenizar la espera, dbrand, una conocida marca de vinilos para móviles, ya permite reservar vinilos para la furgoneta de Tesla.

Podríamos pensar que es una broma, pero no, nada más lejos de la realidad. La compañía puso en su Twitter un mensaje con el texto "Esto no es una broma", una foto del Cybertruck decorado con un vinilo rojo y un enlace a la tienda. Nosotros, para salir de dudas (y comprobar que no es una broma), hemos realizado el proceso de compra y... no lo es.

Un Cybertruck Edición Xataka por 2.300 dólares

Le falta el logo y estaría listo.

Para el que no conozca dbrand, es una empresa estadounidense que vende vinilos para smartphones. No son fundas exactamente, sino una especie de pegatinas que se pegan en la parte trasera del terminal con un adhesivo para protegerlo y decorarlo. Es conocida por tener una enorme cantidad de diseños, y en sus vinilos para el Cybertruck de Tesla no ha sido menos. De hecho, apuntan en su web que el diseño basado en líneas rectas del vehículo les ha facilitado bastante crear las piezas.

De la misma forma que cuando encargamos un vinilo para el móvil, dbrand nos ofrece un configurador que nos permite elegir el color y la textura de cada una de las partes del coche, a saber: capó, parachoques, puertas delanteras, puertas traseras y delanteras, paneles laterales, maletero y prisma (un cristal templado parra móviles, o las ventanas, en este caso). Los precios oscilan entre los 174,97 euros para el parachoques hasta los 1.049 dólares para los paneles laterales, y eso que están rebajados. "Tunearlo" al completo cuesta unos 2.300 dólares.

Entre las opciones disponibles tenemos textura de matriz, de camuflaje, con fibra de carbono de varios colores, texturas de piedras, mate, color verdadero o madera. No hace falta que todos los elementos del coche sean igual. Si quieres que las puertas delanteras sean rojas y tener textura de madera en el capó, puedes hacerlo sin mayor problema. Para muestra, un botón.

Y es que, como decíamos antes, el diseño tan rectangular del Tesla Cybertruck favorece estas opciones de personalización. En los coches convencionales, decorar el lateral con un vinilo supone ponerse manos a la obra y adaptar los diseños a cada coche. De hecho, si compras un vinilo online realmente compras una pieza grande, de 500 x 150 centímetros, por ejemplo, que debes recortar con un cutter y aplicar usando una espátula. En el caso de dbrand y el Tesla Cybertruck es igual, solo que el vinilo viene listo para poner.