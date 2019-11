Ni la IA fue capaz de predecir el peculiar diseño del Tesla Cybertruck

La semana pasada Elon Musk, CEO de SpaceX y Tesla, salió al escenario para mostrar al mundo su nueva camioneta eléctrica: Tesla Cybertruck. Más allá de los materiales y el pequeño problema con los cristales súper resistentes que se rompieron en plena demo, lo que llamó la atención (y generó ciertas bromas en redes sociales) del Cybertruck fue su peculiar diseño.

"No se parece a nada que hayamos visto antes", decía Elon Musk, y no le faltaba razón, aunque eso no quiere decir que no haya habido intentos de predecir su diseño. ¿Cómo? Usando la inteligencia artificial para mezclar diferentes diseños de vehículos con un Tesla Model X y un coche acorazado, y ni la IA fue capaz de tan siquiera acercarse a lo que Elon Musk presentó el 22 de noviembre.

StyleGAN y el intento de predecir un coche que nadie se esperaba

A la izquierda lo que la IA predijo, a la derecha lo que finalmente acabó siendo el Tesla Cybertruck.

Chintan Trivedi es un Científico de Datos de India, creador de contenido en YouTube y "fanboy de Tesla", como él mismo se denomina. En un artículo en Medium, Trivedi ha explicado cómo intentó predecir el diseño del Tesla Cybertruck usando StyleGAN. Seguramente el nombre te resulte familiar, porque StyleGAN es la tecnología de NVIDIA para generar caras realistas de personas que no existen en la vida real, pero no solo eso, ya que también tiene modelos para generar imágenes de coches.

El problema de StyleGAN, explica Trivedi en su artículo, es que en el proceso de generación de coches se emplean varias capas con "elementos de estilo específico". Es decir, una capa le dice al modelo cómo deben ser los faros, otra explica el color, otra cómo debe ser el frontal... Estas son las llamadas representaciones o estilos latentes, y básicamente son diseños predeterminados, por lo que StyleGAN no termina de funcionar si se quiere conseguir una imagen de un coche basada en un input que introduzcamos nosotros. Trivedi lo explica así:

"Si queremos generar un automóvil con rasgos de estilo específicos para el Tesla CyberTruck, de alguna manera tendremos que modificar este estilo latente para que se ajuste a la descripción del CyberTruck".

Es decir, no podemos pedirle a una IA que genere una imagen de un posible Cybertruck si no podemos "explicarle" cómo esperamos que sea el vehículo. ¿La solución? StyleGAN-Encoder, un repositorio de GitHub que permite "entrenar una red neuronal que actúa como un generador inverso". Dicho de otra forma, permite añadir a StyleGAN una imagen de un Tesla Model X y generar una representación latente con las características y elementos de diseño de dicho vehículo.

Con esta herramienta disponible, Trivedi introdujo en el modelo una imagen de un Tesla Model X y otra de un coche acorazado (Musk dijo en Twitter que el Tesla Cybertruck era más "un vehículo blindado de transporte personal del futuro"), que se mezclaron con una imagen de una pickup antigua. Cada uno de estos vehículos tiene unas características propias, así que solo había que seleccionar "qué elementos de diseño queremos elegir de cada automóvil". StyleGAN se encargó del resto.

Ninguna se acercó lo suficiente.

Los resultados son los que puedes ver más arriba. Combinando la furgoneta con un Tesla Model X se obtiene un coche muy parecido al Model X que Trivedi descartó por "por las locas ideas de diseño de Elon Musk para Cybertruck". La segunda, fruto de combinar una furgoneta con un coche blindado, dio como resultado el que, para Trivedi, era la opción más probable. Para tener una tercera, se combinó la furgoneta con el coche de 'Blade Runner'. A la vista está que en ninguno de los casos se acertó.