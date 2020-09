Google Nest Audio: el nuevo altavoz inteligente da un paso al frente en sonido con hasta un 75% más volumen

Hace cuatro años Google presentaba su altavoz inteligente Google Home, que posteriormente conoceríamos en su versión más pequeña y popular, el Google Home Mini. El año pasado conocimos la nueva versión del altavoz reducido, el Nest Mini. Hoy, coincidiendo con la presentación del Chromecast con Google TV, se presenta el nuevo Google Nest Audio.

El Google Nest Audio es una renovación del Google Home en toda regla. Lo más destacado es su cambio de diseño. Tenemos un altavoz de gran tamaño, pero con un acabado de tela en malla fabricada con un 70% de plástico reciclado y un aspecto que recuerda claramente al Nest Mini. Pero las novedades también están por dentro, porque este altavoz inteligente da un importante paso al frente para intentar superar en calidad de sonido a alternativas como el Amazon Echo Plus o el Apple HomePod.

Ficha técnica del Google Nest Audio

Google Nest Audio Dimensiones 175 x 124 x 78 mm Peso 1,2 kg Cable alimentación 1,5 metros Conectividad Bluetooth 5.0, WiFi ac, Chromecast integrado Altavoces Altavoz de graves de 75 mm

Altavoz de agudos de 19 mm Sensores Controles táctiles capacitivos (3 zonas táctiles) Procesador SoC A53 de cuatro núcleos a 1,8 GHz Precio 99 euros

El altavoz inteligente de Google para quienes busquen un mejor sonido

El nuevo Nest Audio tiene un peso aproximado de un kilogramo y no alcanza los 20 centímetros de alto. En su interior, Google ha "integrado nuevos altavoces de agudos y graves" para intentar ofrecer un "buen nivel de reproducción de música, voces nítidas y bajos intensos".

Con un tweeter de 19 mm y un midwoofer de 75mm, el Nest Audio promete hasta un 75% de volumen extra respecto al Google Home y un 50% de mejores graves.

Como ya ocurre con el resto de altavoces inteligentes de Google, el Nest Audio nos permitirá preguntar información, reproducir música en streaming, establecer alarmas o realizar llamadas de voz. A través de la aplicación Google Home, el Nest Audio podrá controlar las luces, la televisión y otros dispositivos conectados.

Entre las novedades a nivel de diseño tenemos nuevos gestos táctiles. En el Nest Audio, los LEDs principales estarán en el centro del altavoz y justo encima podremos dar un toque para la opción de detener la música. Adicionalmente, si tocamos las esquinas redondeadas podremos bajar o subir el volumen. Esquina izquierda para bajar y derecha para subir.

El Nest Audio funciona con Bluetooth 5.0, WiFi ac y es compatible con móviles Android e iOS. En la parte trasera se ubica el botón físico para bloquear el altavoz y que el Nest Audio no esté escuchando continuamente.

No estamos ante un altavoz bluetooth y necesitará estar conectado a la corriente para funcionar. Lamentablemente no contamos con conexión USB C y seguimos con un conector propietario como en el Nest Max Hub.

Además de la mejoría en la calidad de sonido, el nuevo Nest Audio es compatible con sonido estéreo y podremos emparejarlo con otro Nest Audio para crear una experiencia inmersiva. Su funcionamiento será equivalente al del Nest Mini, pero con la consecuente mejora auditiva.

Versiones y precio del Google Nest Audio

El nuevo Nest Audio de Google estará disponible próximamente a un precio de 99 euros. Entre las opciones de colores que tendremos a nuestra disponibilidad está el color negro, gris claro, azul, verde o rojo. Llegará a 21 países distintos, entre los que se encuentra España, el próximo 5 de octubre.

Más información | Google Store