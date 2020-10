Audible llega a España: así quiere triunfar Amazon con su servicio de audiolibros y podcasts exclusivos

Audible, el servicio de audiolibros y podcasts de Amazon, llega a España. El mayor productor y vendedor de audiolibros descargables en el mundo desembarca en nuestro país doce años después de su lanzamiento. Desde hoy 1 de octubre, Audible ofrecerá acceso a una amplia oferta de contenido exclusivo, con un marcado acento local.

Por 9,99 euros al mes, Audible llega con un catálogo de más de 90.000 audiolibros, 6.700 de ellos en castellano. Los usuarios de Amazon Prime dispondrán de tres meses gratis del servicio, mientras que el resto de usuarios tendrá un mes gratis. Estos son los datos del nuevo servicio de Amazon, los acuerdos alcanzados con editoriales y narradores y cómo se preparó su desembarco en España.

Qué audiolibros y podcasts encontraremos en Audible

Entre los audiolibros disponibles en Audible encontraremos desde los que están en múltiples plataformas hasta libros que forman parte de Audible Originals, que solo están en este servicio de Amazon. Para su llegada a España, Audible ha alcanzado acuerdos con varios reconocidos narradores para la elaboración de la versión en castellano de obras clásicas. Estos son algunos de los audiolibros que estarán disponibles y sus narradores:

José Coronado -> Obras completas de Sherlock Holmes

-> Obras completas de Sherlock Holmes Leonor Watling -> los siete libros de Harry Potter

-> los siete libros de Harry Potter Michelle Jenner -> 'Alicia en el país de las maravillas'

-> 'Alicia en el país de las maravillas' Juan Echanove -> 'El corazón de las tinieblas'

-> 'El corazón de las tinieblas' Josep Maria Pou -> 'Moby Dick'

-> 'Moby Dick' Adriana Ugarte -> 'Una alianza de estrellas' (última obra de Stan Lee)

-> 'Una alianza de estrellas' (última obra de Stan Lee) Miguel Bernardeau -> 'Balada de pájaros cantores y serpientes' (precuela de 'Los juegos del hambre').

Junto a editoriales como Planeta, con quien aseguran tener "una relación fantástica", han desarrollado más de 500 audiolibros y algunos títulos en exclusiva como las obras de Megan Maxwell, Miguel Delibes, Eduardo Mendoza y Ray Bradbury. Otras editoriales con las que también han alcanzado acuerdos para ofrecer contenido de forma exclusiva son Literatura SM España, con 'Los Futbolísimos', RBA con 'La chica del tren' o con Dolores Redondo para 'El Guardián Invisible'.

Además de audiolibros, Audible llegará con una colección de 25 podcasts, todos ellos originales y exclusivos. Algunos podcasts lanzarán nuevos episodios de forma periódica mientras que otros tendrán todos los capítulos desde el primer día. Estos son algunos de los que encontraremos, con la promesa de que Audible añadirá nuevos contenidos exclusivos en el futuro, con dos podcasts nuevos mensualmente y podcasts originales de otros países.

'La que se avecina' : una temporada nueva con todas las voces de la serie.

: una temporada nueva con todas las voces de la serie. Mario Vaquerizo : 'La historia con Mario' serán 20 entregas donde mediante la carismática manera de Vaquerizo contará la historia de España para Selectividad.

: 'La historia con Mario' serán 20 entregas donde mediante la carismática manera de Vaquerizo contará la historia de España para Selectividad. Alaska y Warner : con el objetivo de revivir en audio la movida madrileña, la popular cantante realizará 15 entrevistas a los 15 grupos que marcaron un antes y un después en la música española de los 80.

: con el objetivo de revivir en audio la movida madrileña, la popular cantante realizará 15 entrevistas a los 15 grupos que marcaron un antes y un después en la música española de los 80. Elsa Punset : 'Pequeñas Revoluciones para Crecer'.

: 'Pequeñas Revoluciones para Crecer'. Emilio Aragón : 'El Desván de Miliki' será un podcast infantil con canciones y cuentos de siempre remozados y actualizados.

: 'El Desván de Miliki' será un podcast infantil con canciones y cuentos de siempre remozados y actualizados. MediaPro : un spin-off de 'Vis a Vis' narrado por Najwa Nimri y Maggie Civantos. Constará de 10 capítulos de 30 minutos. Se trata de una nueva temporada, sin relación con la trama de televisión.

: un spin-off de 'Vis a Vis' narrado por Najwa Nimri y Maggie Civantos. Constará de 10 capítulos de 30 minutos. Se trata de una nueva temporada, sin relación con la trama de televisión. Crimen y suspense : Mona León Siminiani, después de 'Negra y criminal' en la SER llega con 'Hablas miedo' en Audible. Una historia de suspense escrita y narrada por ella.

: Mona León Siminiani, después de 'Negra y criminal' en la SER llega con 'Hablas miedo' en Audible. Una historia de suspense escrita y narrada por ella. Dramatización : 'Mala Broma' es un éxito de teatro que llega en formato podcast.

: 'Mala Broma' es un éxito de teatro que llega en formato podcast. Política : 'El Desafío' está realizada en colaboración con Amazon Prime Video. Con 25 entregas de más de 30 minutos se contará la historia de ETA de una manera coral. El podcast contará con 80 entrevistas a terroristas, víctimas, arrepentidos, policías, guardias civiles y cuatro presidentes del Gobierno.

: 'El Desafío' está realizada en colaboración con Amazon Prime Video. Con 25 entregas de más de 30 minutos se contará la historia de ETA de una manera coral. El podcast contará con 80 entrevistas a terroristas, víctimas, arrepentidos, policías, guardias civiles y cuatro presidentes del Gobierno. Educación : podcasts sobre métodos de aprendizajes de ISDI, el IE y Richard Vaughan, con su método de inglés.

: podcasts sobre métodos de aprendizajes de ISDI, el IE y Richard Vaughan, con su método de inglés. Informativos: los periodistas Ana Pastor, Rubén Amón y David Jiménez analizarán en cinco capítulos qué ha ocurrido con la monarquía española.

Cómo funcionará Audible

Audible puede escucharse en diferentes dispositivos. El servicio está disponible en Android, iOS, Sonos, la mayoría de Kindle y productos compatibles con Alexa, además del ordenador. Desde la aplicación podremos filtrar las búsquedas por idioma, entre las que se incluyen el castellano, el inglés, así como el catalán, euskera, gallego, alemán, francés, italiano y portugués.

Al ser multiplataforma, la cuenta de Audible guardará las escuchas para poder retomar desde el mismo punto aunque cambiemos de dispositivo. Audible permitirá buscar por tipo de contenido, género y tendrá una sección para los contenidos descargados, que se pueden escuchar offline.

Entre los añadidos de la app de Audible se encuentra un contador de horas y minutos, para poder averiguar cuánto hemos escuchado y marcarse objetivos. El reproductor de Audible permitirá avanzar y retroceder, activar el "modo coche", configurar un temporizador, crear marcadores para resaltar fragmentos de audio y elegir la velocidad de narración.

La cuenta de Audible no tiene ningún límite en el número de dispositivos, pero cada suscripción estará ligada a un único usuario. Además del acceso al catálogo, la suscripción de Audible permitirá comprar 10.000 títulos adicionales a un precio de 9,99 euros cada uno, que estarán disponibles incluso si el usuario cancela la suscripción. Los audiolibros de Audible se encuentran en un formato propietario de Amazon y no podrán ser convertidos a MP3, según explica la compañía.

"Cinco meses metida en un estudio de grabación"

Juan Baixeras, VP Country Manager de Audible en España, nos cuenta el proceso detrás de la realización de un audiolibro. La grabación se realiza en estudios profesionales y en algunos casos la duración puede alargarse durante meses. Leonor Waitlin estuvo "cinco meses metida en un estudio de grabación" para los siete libros de Harry Potter.

"En general los narra una persona, aunque hay casos de narración coral pero no suele ser habitual", explican desde Audible. En función del texto, la narración puede durar días o semanas. Pero no todos los audiolibros siguen este patrón. También se encuentra el formato 'Direct to audio', donde no hay un texto previo. Es decir, aquellos audiolibros que se hacen directamente en audio y si tienen éxito se trasladan a libro de texto. Más allá de las editoriales, los autores que autoeditan tienen a su disposición el programa ACX, pero avisan que no llegará a España hasta los próximos meses.

¿Cómo se decide de qué libro se hará un audiolibro? "Cuando elegimos los audiolibros, lo hacemos con nuestros socios, las editoriales. Ellas saben cuándo un título va a funcionar", responden desde Audible. Además de eso, Amazon mira referentes de datos de ventas y lo que se vende en la plataforma de ecommerce, si no lo tienen hecho, negocian con la editorial para hacer un exclusivo para Audible durante cierto periodo de tiempo.

Cómo se preparó el desembarco de Audible en España (y por qué piensan que conseguirán que triunfen los audiolibros)

El lanzamiento de Audible en España se esperaba desde hace meses, a raíz de distintos movimientos y ofertas de trabajo. “Llevamos muchos meses trabajando en hacer Audible cuanto más español mejor, intentando trabajar con la clase creativa española tanto para desarrollar audiolibros como en el mundo del podcast", asegura Juan Baixeras. Según el Country Manager de Audible en España, su objetivo es "crear un producto local de gran calidad y exclusiva. Nuestra intención es ser muy locales y llevamos muchos meses trabajando. Reunir el catálogo, producirlo y tenerlo listo lleva su tiempo".

"El audiolibro a nivel mundial está creciendo 30% al año, año sobre año, y en España somos grandes consumidores de podcast, de hecho somos el segundo país en consumo de podcasts por habitante del mundo, el primero es Corea del Sur. El 40% de los internautas españoles consume podcast una vez al mes y el 30% una vez a la semana", exponen desde Audible. En defensa del audiolibro y el podcast, Baixeras explica que "la manera que tienes de aproximarte al entretenimiento en audio son los audiolibros, que son 5, 6, 7... 10 horas de experiencia en audio; o los podcasts que son 30-40 minutos por capítulo".

"Partimos de la base de que España es un país con mucha tradición de audio. La apuesta también viene referenciada por cómo ha funcionado Audible en mercados parejos, hermanos, como Italia. En Italia hay un modelo de negocio como en el de España [tarifa plana de todo lo que puedes escuchar] y ha funcionado super bien. Pensamos que si Audible en Italia ha funcionado tan bien y el mercado del audio en España tiene una historia y un desarrollo que ha funcionado siempre estupendamente bien, Audible en España con la oferta local, exclusiva y de calidad, podrá funcionar igualmente bien", explica Baixeras.

