Windows 10 Lean es una versión (algo) más ligera de Windows 10, por primera vez no incluye Internet Explorer

El auge y caída de Windows 10 S no ha frenado esa tradicional obsesión de Microsoft por ofrecer diversas ediciones de sus sistemas operativos. Con Windows 10, por ejemplo, pasamos de las 7 originales a las 12 ediciones que estaban disponibles hace pocos meses.

Una de esas 12 desaparece (Windows 10 S) como tal, pero ya tenemos sustituta: se trata de Windows 10 Lean, una versión que elimina algunos de los componentes de Windows 10 para tratar de aligerar el espacio necesario para su instalación en disco.

La diferencia de hecho no es demasiado llamativa, y según los datos que se han revelado Windows 10 Lean ocupa 2 GB menos en la instalación que Windows 10 Pro, y lo hace eliminando componentes como los fondos de escritorio, el editor de registro o la consola de gestión MMC.

Welcome to Windows 10 Lean/CloudE/S (once again?)

This new edition started shipping with this week's Skip Ahead build (17650)

It seems to be heavily cut down, an x64 clean install is roughly 2 GB smaller than Pro

Its edition ID is 0xB7 which was missing from SDK headers pic.twitter.com/2Sn3SVXeZB