Confirmado: Windows 10 S pasará a ser el "Modo S" en Windows 10 en 2019

Hace semanas que se rumorea que Windows 10 S podría desaparecer como edición específica de Windows 10 para convertirse en el llamado 'Modo S' de este sistema operativo.

El rumor se ha visto ahora confirmado oficialmente por Joe Belfiore, que al contestar en Twitter a un periodista ha dejado claro que "10S será un "modo" de las versiones existentes, no una versión distinta".

Mark Hachman, preiodista de PCWorld, respondía a un tuit previo de Belfiore sobre Windows en el segmento educativo, y en él citaba los datos actuales en los que los Chromebooks parecen dominar el mercado de EE.UU.

We use Win10S as an option for schools or businesses that want the 'low-hassle'/ guaranteed performance version. Next year 10S will be a "mode" of existing versions, not a distinct version. SO … I think it's totally fine/good that it's not mentioned.