WhatsApp apunta contra Google Maps: así es la función que está probando para encontrar tiendas de nuestro alrededor y poder escribirles

WhatsApp está decidida a convertirse en algo más que una aplicación de mensajería. Además del envío de criptomonedas, ahora hemos conocido que la aplicación se encuentra probando una nueva función para encontrar restaurantes y negocios cercanos a nuestra ubicación, pudiendo seleccionarlos para enviarles un mensaje.

La función se encuentra en pruebas y según explica el medio especializado en WhatsApp, Watebainfo, próximamente se ofrecerá a más usuarios. Hace unos meses, esta suerte de directorio de tiendas basado en nuestra ubicación se empezó a probar en São Paulo, Brasil.

WhatsApp permitirá buscar negocios cercanos

Esta función de búsqueda recibe como nombre 'Businesses Nearby' y ya se ha filtrado cómo sería la interfaz. En el campo de búsqueda, además de encontrar archivos, fotos o enlaces, también se añadirá una sección de negocios cercanos, basándose en nuestra ubicación.

Según la captura de Wabetainfo, la función permitirá clasificar entre restaurantes, supermercados, tiendas de ropa y otros. Una vez elegido el tipo de tienda, WhatsApp mostrará un listado de los negocios de nuestro alrededor para poder escribirles.

Interfaz de la futura función en la que se está trabajando. Imagen: Wabetainfo

Will Cathcart, director de WhatsApp, explicaba en su perfil de Twitter que "como todo lo que hacemos en WhatsApp, [este sistema] lo hemos creado de forma privada: no registramos tu ubicación ni las empresas que ves". Es decir, Meta (Facebook) asegura que no sabrá con qué locales nos hemos puesto en contacto.

La nueva función se espera que esté disponible en la beta de Android e iOS, aunque por el momento no hay un calendario definido de cuándo podría aparecer. De manera paralela, los usuarios de WhatsApp Business han visto una nueva actualización para contestar mensajes rápidamente desde la barra de notificaciones. Si lo combinamos con esta futura función, vemos que WhatsApp tiene la intención de potenciar la comunicación entre los negocios y los usuarios.

El hecho de mostrar las tiendas cercanas es un paso de WhatsApp para empezar a rivalizar con otras aplicaciones que también permiten encontrar negocios basados en la ubicación, como es el caso de Google Maps, Foursquare o TripAdvisor. El futuro de WhatsApp se presenta muy abierto y previsiblemente el año que viene empiece a recibir una serie de funciones que lo alejen considerablemente de lo que hemos tenido hasta la fecha.

Vía | Wabetainfo