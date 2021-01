Telegram, en un intento de ganar más usuarios, ahora permite importar las conversaciones de WhatsApp y otras apps de mensajería

En las últimas semanas Telegram ha ganado una enorme popularidad junto a Signal debido a los cambios de privacidad en WhatsApp. Esto ha provocado también que Telegram busque formas y formas de atraer y mantener a más usuarios. ¿La última de ellas? Importar las conversaciones de WhatsApp para tenerlas directamente en Telegram y así no echar de menos la app de Facebook.

La nueva característica ha aparecido con la actualización a Telegram 7.4 en iOS, según indican en Genbeta. De momento no está disponible para Android. Según esta actualización, ahora es posible trasladar el historial de conversaciones "de apps como WhatsApp, Line, KakaoTalk".

Mediante esta opción lo que Telegram permite es que las conversaciones de otras apps pasen a estar en su propia plataforma y en la conversación que ya tengamos ahí con la otra persona. De este modo podemos buscar en el historial fácilmente aunque la conversación se haya producido en otra app previamente

Los pasos para importar las conversaciones son relativamente sencillo. Si la importamos de WhatsApp por ejemplo lo que tenemos que hacer es:

En WhatsApp ir al contacto del que queramos importar la conversación. En la información del contacto escoger 'Exportar chat'. De las opciones de compartir disponibles escoger la app Telegram. En Telegram seleccionar el contacto donde queremos que se importe la conversación.

Listo. Con esto la conversación importada aparecerá como "mensajes renviados" en la conversación de Telegram con dicho contacto. No es el método más elegante de todos, pero sí que puede resultar útil para tener la información en un sólo lugar. Eso sí, hay que tener en cuenta que se puede importar una conversación en la conversación con cualquier persona de Telegram, no tiene por qué ser exactamente la misma persona que proviene de WhatsApp ni tampoco se requiere de su confirmación para el proceso.

Un alud de funcionalidades a la sombra de WhatsApp

La estrategia de los últimos años de Telegram parece haber sido esa: añadir multitud de funcionalidades a su app de mensajería para destacar por encima de WhatsApp en ese sentido. Stickers, canales de difusión, bots, personalización de la app, app multiplataforma y otras tantas funciones han hecho que muchos vean a Telegram como la app perfecta para la mensajería.

La app anunció el pasado 13 de enero que ya habían superado los 500 millones de usuarios, sin embargo aún sigue lejos WhatsApp y el imperio de Facebook. En el lado negativo está el hecho de que aún no hay un sistema claro de monetización de la app, que actualmente es gratuita y no tiene publicidad alguna. Otro punto importante es que su seguridad está en entredicho, no cuenta con cifrado de extremo a extremo como sí lo tiene WhatsApp.

Vía | Genbeta