Telegram y Signal son los grandes ganadores de principios de 2021: un tuit y los cambios en WhatsApp han sido suficientes para disparar su uso

En 72 horas, Telegram ha recibido 25 millones de usuarios nuevos. Este 2021 nos está dejando un inicio de año fulgurante y en el campo de la mensajería tenemos dos claros ganadores: Telegram y Signal. Los rivales de WhatsApp que prometen una mayor privacidad han tenido un enorme impulso, provocado por varios acontecimientos que probablemente no esperaban.

Lejos queda destronar a WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular del mundo con 2.000 millones de usuarios. Pero cambiar de una aplicación a otra es muy fácil y solo se ha necesitado un tuit y unos cambios en la política de privacidad para que millones de usuarios hayan decidido darles una oportunidad. Un crecimiento desmesurado que en el caso de Signal, llegó a superar el 4.200% respecto a la primera semana del año, según datos de Sensor Tower.

El tuit que casi colapsa Signal

A raíz de las nuevas condiciones de WhatsApp, Elon Musk publicó un tuit que decía simplemente "utiliza Signal". La influencia del CEO de SpaceX y Tesla es bien conocida: ese tuit provocó un alud de solicitudes y Signal tuvo que avisar que no podía enviar los códigos de verificación porque "mucha gente nueva está tratando de unirse".

Para quien todavía tuviera dudas, Edward Snowden retuiteó a Elon recomendando otra vez el uso de Signal, explicando además que la utiliza cada día. Desde entonces, en Signal están muy activos en redes sociales intentando aprovechar el impulso generado. Recientemente la aplicación ha ampliado el límite de las llamadas de 5 a 8 personas y ha vuelto a restablecer los códigos de verificación.

En la semana del 6 al 10 de enero, Signal ha visto unos 7.5 millones de instalaciones nuevas, entre Google Play y la AppStore, según datos de Sensor Tower. Esto representa un 4.200% más que la primera semana del año. No significa que estos nuevos usuarios de Signal vayan a dejar de utilizar WhatsApp, pero sí manifiesta un deseo de explorar la posibilidad de comunicarse por nuevas vías.

Los cambios de WhatsApp y la privacidad

La noticia apareció el 6 de enero. Seis años después de que WhatsApp fuese adquirida por Facebook, la app de mensajería finalmente compartirá los datos de los usuarios de WhatsApp con Facebook. Unos cambios que entrarán en vigor el próximo 8 de febrero.

Muchos usuarios entendieron este cambio como un riesgo a su privacidad. Signal y Telegram, dos de las aplicaciones beneficiadas tras el anuncio, explican que son "más seguras y privadas". ¿Qué significa esto? Principalmente que no asocian datos al usuario.

Las tres aplicaciones de mensajería disponen de conversaciones cifradas, por lo que a priori son igualmente seguras, pero la diferencia es que tanto en Signal como en Telegram no se comparten datos con terceros. Signal no almacena ningún registro de tus contactos, tu lista de conversaciones, tu ubicación, foto y nombre de perfil, ni información sobre los grupos a los que perteneces.

Para reafirmar la privacidad de WhatsApp, desde la app de mensajería han emitido un comunicado en redes sociales donde explican que desde WhatsApp no pueden leer tus mensajes ni se comparte la ubicación. Tampoco se comparten los contactos con Facebook y es posible descargar todos nuestros datos. Todo sea dicho, la nueva política de intercambio de datos de Facebook no afectará por el momento a los usuarios de Europa.

Telegram supera los 500 millones de usuarios

El crecimiento de Telegram ha sido constante durante los últimos años, pero han sido las polémicas lo que ha ido disparando su uso de manera puntual. En estos últimos tres días, Telegram ha añadido 25 millones de nuevos usuarios y ha alcanzado los 500 millones de usuarios a nivel global, según explica Pavel Durov, CEO de Telegram. Para hacerse una idea, esto representa una cuarta parte de los usuarios de WhatsApp.

Aprovechando la polémica con los cambios, Durov ha explicado que "la gente ya no quiere cambiar su privacidad por servicios gratuitos. Ya no quieren ser rehenes de los monopolios tecnológicos que parecen pensar que pueden salirse con la suya siempre que sus aplicaciones tengan una masa crítica de usuarios".

A lo que añade que "a diferencia de otras aplicaciones populares, Telegram no tiene accionistas ni anunciantes a quienes informar. No hacemos tratos con especialistas en marketing, mineros de datos o agencias gubernamentales. Desde el día que lanzamos en agosto de 2013, no hemos revelado ni un solo byte de los datos privados de nuestros usuarios a terceros".

Telegram explica que de los nuevos usuarios, un 38% proceden de Asia, un 27% de Europa, un 21% de Latinoamérica y un 8% de Oriente Medio y África.

La búsqueda de nuevos canales de comunicación

Signal y Telegram lideran las aplicaciones más populares de Google Play.

Los tops de aplicaciones más populares de la AppStore y Google Play no dejan lugar a dudas: Signal y Telegram son las apps de moda de principios de 2021. Los millones de usuarios que las han descargado contrastan con una caída del 11% en las instalaciones de WhatsApp, durante la primera semana de 2021 en comparación con la semana anterior. Aún así, esto representan más de 10 millones de descargas para WhatsApp, según datos de Sensor Tower.

Con estos números, es difícil pensar que va a cambiar radicalmente el panorama de aplicaciones de mensajería. Si bien, sí parece tener cada vez más fuerza la tendencia de buscar nuevos canales de comunicación, alejados de las grandes corporaciones tecnológicas.

Esta postura de utilizar aplicaciones que no estén en manos de grandes empresas como Facebook, Twitter o Google también es la adoptada por los movimientos de ultraderecha, que a raíz del bloqueo a Trump están movilizándose en canales secundarios. Sea como sea, siempre son buenas noticias tener opciones diferenciadas y con buena salud.

