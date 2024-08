Sin hacer ruido, WhatsApp se está llenando de mensajes spam. Así que ya tiene un plan para frenarlos

"Hola, soy no-sé-quién y te ofrezco un trabajo que consiste en darle 'me gusta' a un vídeo de YouTube. Es un trabajo desde casa y puedes ganar entre 500 y 3.000 euros al mes". Es posible que ese texto resulte familiar a más de uno, ya que es uno de los ganchos más conocidos para iniciar una de las estafas más frecuentes en WhatsApp. No es la única, ni mucho menos, y todas empiezan igual: un desconocido, normalmente con un teléfono de empresa y un prefijo de un país extranjero, nos abre la conversación de la nada e intenta estafarnos. Pues WhatsApp ya trabaja en una función para ponerle fin a esto.

El origen. WhatsApp tiene un gran problema y es que cualquier persona que tenga nuestro número de teléfono puede iniciar una conversación con nosotros. No hay una pestaña de solicitudes de mensaje, como en Instagram, TikTok o X/Twitter, sino que si alguien nos habla nos llegará una notificación, el chat aparecerá en la pantalla principal y se mostrará en la parte superior, justo debajo de los anclados (si los hay). Es más, ni siquiera es necesario que nos tenga guardados como contacto.

No hay forma de evitarlo. Esta situación, que no es exclusiva de esta app de mensajería, no tiene solución. No hay una configuración, atajo, pestaña o botón que podamos activar para evitar que un desconocido nos escriba por WhatsApp. La única alternativa es estar atentos a este tipo de mensajes, bloquear el contacto y reportarlo como SPAM a WhatsApp. La app, además, trabaja a nivel interno para detectar el SPAM y las automatizaciones, pero en cualquier caso, nada evita que un número de Bosnia y Herzegovina nos pueda escribir para ofrecernos dinero a cambio de darle 'like' a un vídeo de YouTube.

La solución, en camino. Tal y como deslizan desde WaBetaInfo, en la nueva beta de WhatsApp para Android (versión 2.24.17.24) se ha descubierto una nueva función cuyo nombre habla por sí mismo "Bloquear mensajes de cuentas desconocidas". Tal y como reza la descripción de la misma:

"Para proteger tu cuenta y mejorar el rendimiento del dispositivo, WhatsApp bloqueará los mensajes de cuentas desconocidas si exceden un cierto volumen".

En la parte superior puede verse el nuevo ajuste para bloquear los mensajes de desconocidos | Imagen: WaBetaInfo

A expensas de saber cómo funcionará exactamente esta función y qué entiende WhatsApp por "cierto volumen", todo apunta a que la app busca armarse, sobre todo, contra los spammers que envían muchos mensajes de una sola vez. Eso explicaría, además, lo relacionado con el rendimiento del dispositivo. Cierto es que los terminales actuales pueden procesar sobradamente una ingente cantidad de mensajes de WhatsApp, pero sigue habiendo mucho dispositivo de gama media antiguo cuya velocidad puede reducirse al recibir muchos mensajes seguidos, sobre todo si incluyen enlaces o multimedia.

En desarrollo. La función se encuentra actualmente en desarrollo, así que su fecha de lanzamiento es una incógnita. En cualquier caso, no suele pasar mucho tiempo desde que se filtra hasta que se lanza. Sea como fuere, y si bien esta opción ayudará a reducir los mensajes no deseados, nunca está de más desconfiar siempre de los mensajes desconocidos y, ante la duda, bloquear y reportar el número.

