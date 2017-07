Si no puedes con tu enemigo, únete a él: Windows 10 avanza en la convergencia con móviles iOS y Android

En Microsoft llevan tiempo sorprendiéndonos con un cambio de mentalidad radical: del 'yo me lo guiso, yo me lo como' han pasado a un 'si no puedes con tu enemigo, únete a él' que ha dado como resultado alianzas impensables: primero con Linux en el escritorio, y ahora con Android e iOS en el segmento de la movilidad.

En este segundo terreno es en el que Microsoft lleva ya algunos meses trabajando en la convergencia de Windows 10 con esas plataformas para poder cambiar de entorno de trabajo sin apenas interrupciones. Su última novedad vuelve a confirmar esa evolución y nos hace vislumbrar un futuro en el que pasar de una sesión de trabajo con Windows 10 a una con Android o iOS sea prácticamente transparente.

Microsoft no tiene un as en la manga, tiene varios

Eso no quiere decir que Microsoft haya tirado la toalla en su apuesta por dispositivos móviles, desde luego: el soporte de Windows 10 y aplicaciones x86 en micros ARM llegará muy pronto y eso podría plantear la vuelta de smartphones Windows 10 al mercado.

Timeline es otra de las características que veremos próximamente en Windows 10, y que suavizará la transición entre nuestro trabajo con el móvil o la tableta Android/iOS y el PC o portátil con Windows 10.

Lo que está claro es que en Microsoft están "diversificando su cartera" en lugar de meter todos los huevos en la misma cesta. El acercamiento a iOS y Android lleva años desarrollándose.

Sin embargo lo que antes se centraba en aplicaciones y servicios para esas plataformas ahora ha pasado a ir más allá para que trabajar de forma híbrida con Windows 10, iOS y Android sea cada vez más natural para los usuarios.

Microsoft Graph como pilar de esa convergencia híbrida

Ese es el objetivo de su última novedad, desde luego. En la última compilación de Windows 10 para los Insiders nos encontramos con una nueva opción que permite enviar enlaces de sitios web desde Android a Windows 10 de forma instantánea.

La característica se basa en el suso de Microsoft Graph, la tecnología de la que conocimos diversos detalles en la pasada Build 2017 y que tengamos a nuestra disposición un "portapapeles en la nube" y que ya entonces nos mostraba ese Timeline con el que era posible retomar tareas en otro PC o móvil.

La idea en este primer acercamiento a estas capacidades está enfocada como decíamos a la navegación híbrida o de plataforma cruzada. Basta con configurar el dispositivo Android (iOS podrá hacerlo "muy pronto") en conjunción con el sistema Windows 10 en un nuevo apartado de la Configuración llamado "Teléfono" ("Phone").

Tras completar esa puesta en marcha inicial podremos enviar sitios web directamente desde nuestro teléfono o tableta al PC que tenemos enlazado a esos dispositivos móviles, e incluso podremos habilitar que esa página que transferimos se abra directamente en el PC.

Convergencia o continuidad, tú eliges

La buena noticia es que estos esfuerzos de Microsoft de tratan de convencernos de que hay una forma mejor de trabajar (como trataron de hacer con los malogrados Lumia 950/XL): esa convergencia "pura" que ofrecía Continuum no estaba preparada ni madura cuando Microsoft nos la presentó. Para la mayoría de usuarios Continuum era una (mala) solución a un problema que (todavía) no existía.

Remix OS dejará de estar disponible para usuarios finales, pero hay muchas alternativas que quieren recoger ese testigo.

Eso es lo que resuelve esta especie de "convergencia híbrida" que también podríamos comparar con la "Continuidad" (Continuity) de macOS e iOS. La idea es ahora mismo mucho más coherente: los usuarios ya trabajan y disfrutan de entornos mixtos con Windows 10 Android e iOS, así que ¿por qué no facilitarles el cambio de escenario para que puedan intecambiar esas sesiones de trabajo de forma transparente?

Con esta última compilación para los Windows Insiders precisamente caminamos hacia ese futuro. Esta y otras mejoras en ese ámbito llegarán en otoño con la actualización Fall Creators Update, y será entonces cuando podamos comprobar si esa nueva concepción de la convergencia vence y convence.

Mientras tanto, eso sí, Microsoft se estará asegurando de otra cosa aún más importante: que Windows 10 siga teniendo sentido en el escritorio porque trabajar con Android e iOS de forma mixta no será un problema. Inteligente movimiento de los de Redmond, sobre todo ahora que más y más propuestas parecen querer llevar Android al escritorio.

