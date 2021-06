Se filtra Windows 11: así es el menú Inicio, Explorador de archivos y más del supuesto sucesor de Windows 10

Nos han estado dando pistas y finalmente parece ser que es real, Windows 11 llegará para sustituir a Windows 10. El sistema operativo de nueva generación se ha filtrado en un corto vídeo en el que podemos ver la build para desarrolladores. Así mismo, circulan por redes sociales capturas de pantalla del menú Inicio o el panel de control entre otras.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, anunció que la semana que viene Microsoft anunciará “una de las novedades más importantes de Windows en la última década”. Si hacía referencia a este nuevo sistema operativo, no estaba mal encaminado. En esta nueva versión se aprecia un rediseño completo que pone al día la interfaz y añade nuevas funcionalidades.

En Genbeta han recopilado una serie de características que se pueden apreciar en el Windows 11 filtrado a raíz de las capturas de pantalla y vídeos que se han publicado en Internet tanto en redes sociales como en medios que han accedido al sistema operativo.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI